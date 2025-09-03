Τρόμος για 26χρονη στη Θεσσαλονίκη: Μπούκαραν στο σπίτι της δύο ληστές - Προσπάθησαν να τραυματίσουν αστυνομικούς με σύριγγες

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν δύο άτομα για απόπειρα ληστείας σε οικία γυναίκαςΗ άμεση κινητοποίηση και ο επαγγελματισμός πληρωμάτων περιπολικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων που εμπλέκονται σε περίπτωση απόπειρας ληστείας σε οικία γυναίκας.Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 42 και 39 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για τα αδικήματα της απόπειρας ληστείας από κοινού, παράβασης του Νόμου περί όπλων, βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθειας και εξύβρισης.Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, βραδινές ώρες χθες (02-09-2025) στο κέντρο της πόλης, οι ανωτέρω εισήλθαν σε διαμέρισμα που διαμένει 26χρονη ημεδαπή, όπου ο 42χρονος της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο και έψαχνε για αντικείμενα αξίας, ενώ ο 49χρονος την ακινητοποίησε.Όταν η 26χρονη κάλεσε σε βοήθεια, αστυνομικοί που είχαν προστρέξει άμεσα στο σημείο, ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους ανωτέρω παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, στο πλαίσιο της οποίας προσπάθησαν να τραυματίσουν αστυνομικούς με σύριγγες που κατείχαν.Αστυνομικός που τραυματίστηκε κατά την ακινητοποίηση ενός εκ των συλληφθέντων μεταφέρθηκε στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. για την παροχή Α’ βοηθειών.Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.