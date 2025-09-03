Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Τρόμος για 26χρονη στη Θεσσαλονίκη: Μπούκαραν στο σπίτι της δύο ληστές - Προσπάθησαν να τραυματίσουν αστυνομικούς με σύριγγες
Η κοπέλα νόμιζε ότι είχε φτάσει η παρέα της και γι' αυτό άφησε την πόρτα του διαμερίσματός της ανοιχτή - Καθοριστική η παρατηρητικότητα των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης
Σωτήρια αποδείχθηκε για μια 26χρονη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης η παρατηρικότητα δύο αστυνομικών, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι στο σπίτι της είχαν μπει δύο ληστές, ηλικίας 42 και 39 ετών, και κατάφεραν να τη διασώσουν.
Η περιπέτεια για την 26χρονη ξεκίνησε ενώ περίμενε επίσκεψη από την παρέα της. Έχοντας επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά, οι φίλοι της 26χρονης της είπαν ότι φτάνουν από λεπτό σε λεπτό και γι' αυτό εκείνη όταν άκουσε το ασανσέρ άφησε την πόρτα του διαμερίσματός της μισάνοιχτη και συνέχισε να κάνει ότι έκανε πριν ανοίξει την πόρτα.
Αντί για την παρέα της νεαρής γυναίκας, όμως, στο κατώφλι του διαμερίσματος του εβδόμου ορόφου βρέθηκαν οι δύο κακοποιοί που βρήκαν την πόρτα ανοιχτή και μπούκαραν στο διαμέρισμα της 26χρονης.
Σύμφωνα με το thestival.gr, ο ένας την έπιασε από το κεφάλι, κλείνοντάς της το στόμα και ο δεύτερος άρχισε να ψάχνει στο διαμέρισμα.
Εκείνη την ώρα, περίπου στις 11 το βράδυ, στο κτήριο βρέθηκαν αστυνομικοί μετά από τηλεφώνημα στο 100 ενοίκου που είδε από το «μάτι» της εισόδου του ένα ύποπτο άτομο.
Στην πολυκατοικία έφτασαν δύο περιπολικά της Άμεσης Δράσης. Το πλήρωμα του πρώτου περιπολικού ανέβηκε από τις σκάλες στον έβδομο όροφο της πολυκατοικίας, αναζητώντας το ύποπτο άτομο.
Αν και δεν εντόπισαν κάποιο άτομο, έκαναν ξανά έλεγχο όταν ξαφνικά άκουσαν έναν θόρυβο, ένα βογγητό πίσω από την πόρτα ενός διαμερίσματος. Τρέχοντας προς τα εκεί, χτύπησαν την πόρτα με δύναμη και τότε ακούστηκε μια γυναικεία φωνή να φωνάζει: «Βοήθεια, βοήθεια!».
«Αστυνομία! Ανοίξτε την πόρτα» φώναξε ο ένας αστυνομικός. Δευτερόλεπτα αργότερα η πόρτα άνοιξε και ένας άντρας με ένα φανελάκι δεμένο στο πρόσωπο βγήκε από αυτήν. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν αμέσως. Πίσω του έτρεξε μια νεαρή γυναίκα. Υπήρχε και δεύτερος δράστης, ο οποίος κρύφτηκε στην τουαλέτα. Οι αστυνομικοί τον έβγαλαν έξω και του πέρασαν χειροπέδες με τη βοήθεια των συναδέλφων τους που είχαν σπεύσει για να βοηθήσουν.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ και οι δύο ληστές προέβαλαν σθεναρή αντίσταση για να μην συλληφθούν στο πλαίσιο της οποίας προσπάθησαν να τραυματίσουν αστυνομικούς με σύριγγες που κατείχαν.
Ο ένας από τους αστυνομικούς, μάλιστα, τραυματίστηκε κατά την ακινητοποίηση ενός εκ των συλληφθέντων και μεταφέρθηκε στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Οι δύο κακοποιοί οδηγήθηκαν στο κρατητήριο του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου όπου βρέθηκε και η 26χρονη μαζί με την παρέα της για να δώσει κατάθεση.
Σήμερα οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της απόπειραςληστείας, της πρόκλησης σωματικής βλάβης, της παράνομης κατακράτησης και της απείθειας.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣΣυνελήφθησαν δύο άτομα για απόπειρα ληστείας σε οικία γυναίκας
Η άμεση κινητοποίηση και ο επαγγελματισμός πληρωμάτων περιπολικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων που εμπλέκονται σε περίπτωση απόπειρας ληστείας σε οικία γυναίκας.
Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 42 και 39 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για τα αδικήματα της απόπειρας ληστείας από κοινού, παράβασης του Νόμου περί όπλων, βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθειας και εξύβρισης.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, βραδινές ώρες χθες (02-09-2025) στο κέντρο της πόλης, οι ανωτέρω εισήλθαν σε διαμέρισμα που διαμένει 26χρονη ημεδαπή, όπου ο 42χρονος της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο και έψαχνε για αντικείμενα αξίας, ενώ ο 49χρονος την ακινητοποίησε.
Όταν η 26χρονη κάλεσε σε βοήθεια, αστυνομικοί που είχαν προστρέξει άμεσα στο σημείο, ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους ανωτέρω παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, στο πλαίσιο της οποίας προσπάθησαν να τραυματίσουν αστυνομικούς με σύριγγες που κατείχαν.
Αστυνομικός που τραυματίστηκε κατά την ακινητοποίηση ενός εκ των συλληφθέντων μεταφέρθηκε στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. για την παροχή Α’ βοηθειών.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Με νέους διηπειρωτικούς πυραύλους, μαχητικά νέας γενιάς και εντυπωσιακούς σχηματισμούς η στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα - Δείτε βίντεο
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
