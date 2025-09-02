Δεν θυμάμαι τη στιγμή του τροχαίου, είμαι ταπεινός άνθρωπος με ευγενική ψυχή, λέει η 45χρονη οδηγός της Porsche
Δεν θυμάμαι τη στιγμή του τροχαίου, είμαι ταπεινός άνθρωπος με ευγενική ψυχή, λέει η 45χρονη οδηγός της Porsche
Η οδηγός μετά την απολογία της δήλωσε πως είναι «χαρούμενη που ζούμε και οι τρεις» - «Δεν θα μπορούσα να σηκώσω αυτό το βάρος, να πάθουνε δύο άνθρωποι κάτι, γιατί μιλάμε για ατύχημα όχι για κάτι που έγινε εσκεμμένα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη»
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την τετράωρη απολογία της η 45χρονη οδηγός της μαύρης Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών.
Η οδηγός μετά την απολογία της δήλωσε πως είναι «χαρούμενη που ζούμε και οι τρεις», ισχυρίστηκε πως δεν θυμάται τη στιγμή του τροχαίου και χαρακτήρισε τον εαυτό της «ταπεινό άνθρωπο» και «ευγενική ψυχή».
«Είμαι σε σοκ, τα έχω πει στις δικαστικές αρχές. Θέλω να πω ότι είμαι χαρούμενη που ζούμε και οι τρεις. Μαθαίνω καθημερινά από τους δικηγόρους μου, όσες μέρες ήμουν κρατούμενη, για τα παιδιά και ενημερώνομαι ότι είναι καλά στην υγεία τους. Δεν θα μπορούσα να σηκώσω αυτό το βάρος, να πάθουνε δύο άνθρωποι κάτι, γιατί μιλάμε για ατύχημα όχι για κάτι που έγινε εσκεμμένα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη», ισχυρίστηκε η 45χρονη μιλώντας στο MEGA.
«Είμαι ένας ταπεινός άνθρωπος, δεν με αντιπροσωπεύουν όλα αυτά που έχουν πει για εμένα. Έχει αμαυρωθεί το όνομά μου, είμαι μητέρα, είναι πολύ δύσκολη η θέση μου. Δύσκολη εννοώντας ότι έχει αναφερθεί το όνομά μου γιατί έγινε ένα ατύχημα, δεν προξένησα κάτι που το ήθελα, ούτε αντιλήφθηκα ότι συγκρούστηκα, ότι υπήρχε και άλλο όχημα και θα έχανα και η ίδια τη ζωή μου. Αλλά πάνω από όλα η κοπέλα που ήταν σοβαρότερα από εμένα, σκεφτόμουν αυτή και μάθαινα καθημερινά από τους δικηγόρους μου», συμπλήρωσε.
Σε ερώτηση για το αν θυμάται τη στιγμή του τροχαίου απάντησε: «όχι, ήμουν σε απόλυτο σοκ». «Έχω δώσει κατάθεση, είμαι κουρασμένη, ήμουν τέσσερις μέρες έγκλειστη, δεν έχω φάει τίποτα, δεν έχω κοιμηθεί, ήμουν στεναχωρημένη για τους ανθρώπους, για τα παιδιά μου. Είμαι χάλια, καταβεβλημένη», συμπλήρωσε.
«Δεν είμαι αυτό που παρουσιάζουν. Είμαι μια γυναίκα με ευγενική ψυχή και πραγματικά νοιαζόμουν όλες τις μέρες, μάθαινα, γιατί δεν μπορούσα να δω από κοντά τους ανθρώπους. Αν το θελήσουν μπορεί να γίνει στο μέλλον», ανέφερε.
Σε ερώτηση γιατί δεν τηλεφώνησε αμέσως μετά το ατύχημα στο ΕΚΑΒ απάντησε: «γιατί ήμουν αιμόφυρτη, σε σοκ και τηλεφωνήσαμε στο ΕΚΑΒ. Υπάρχει κλήση, τηλεφώνησε η φίλη μου. Το κινητό μου καταστράφηκε. Δεν είχα παπούτσια, πήγα στο νοσοκομείο χωρίς παπούτσια».
Η οδηγός μετά την απολογία της δήλωσε πως είναι «χαρούμενη που ζούμε και οι τρεις», ισχυρίστηκε πως δεν θυμάται τη στιγμή του τροχαίου και χαρακτήρισε τον εαυτό της «ταπεινό άνθρωπο» και «ευγενική ψυχή».
«Είμαι σε σοκ, τα έχω πει στις δικαστικές αρχές. Θέλω να πω ότι είμαι χαρούμενη που ζούμε και οι τρεις. Μαθαίνω καθημερινά από τους δικηγόρους μου, όσες μέρες ήμουν κρατούμενη, για τα παιδιά και ενημερώνομαι ότι είναι καλά στην υγεία τους. Δεν θα μπορούσα να σηκώσω αυτό το βάρος, να πάθουνε δύο άνθρωποι κάτι, γιατί μιλάμε για ατύχημα όχι για κάτι που έγινε εσκεμμένα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη», ισχυρίστηκε η 45χρονη μιλώντας στο MEGA.
«Είμαι ένας ταπεινός άνθρωπος, δεν με αντιπροσωπεύουν όλα αυτά που έχουν πει για εμένα. Έχει αμαυρωθεί το όνομά μου, είμαι μητέρα, είναι πολύ δύσκολη η θέση μου. Δύσκολη εννοώντας ότι έχει αναφερθεί το όνομά μου γιατί έγινε ένα ατύχημα, δεν προξένησα κάτι που το ήθελα, ούτε αντιλήφθηκα ότι συγκρούστηκα, ότι υπήρχε και άλλο όχημα και θα έχανα και η ίδια τη ζωή μου. Αλλά πάνω από όλα η κοπέλα που ήταν σοβαρότερα από εμένα, σκεφτόμουν αυτή και μάθαινα καθημερινά από τους δικηγόρους μου», συμπλήρωσε.
Σε ερώτηση για το αν θυμάται τη στιγμή του τροχαίου απάντησε: «όχι, ήμουν σε απόλυτο σοκ». «Έχω δώσει κατάθεση, είμαι κουρασμένη, ήμουν τέσσερις μέρες έγκλειστη, δεν έχω φάει τίποτα, δεν έχω κοιμηθεί, ήμουν στεναχωρημένη για τους ανθρώπους, για τα παιδιά μου. Είμαι χάλια, καταβεβλημένη», συμπλήρωσε.
«Είμαι μια γυναίκα με ευγενική ψυχή»
«Δεν είμαι αυτό που παρουσιάζουν. Είμαι μια γυναίκα με ευγενική ψυχή και πραγματικά νοιαζόμουν όλες τις μέρες, μάθαινα, γιατί δεν μπορούσα να δω από κοντά τους ανθρώπους. Αν το θελήσουν μπορεί να γίνει στο μέλλον», ανέφερε.
Σε ερώτηση γιατί δεν τηλεφώνησε αμέσως μετά το ατύχημα στο ΕΚΑΒ απάντησε: «γιατί ήμουν αιμόφυρτη, σε σοκ και τηλεφωνήσαμε στο ΕΚΑΒ. Υπάρχει κλήση, τηλεφώνησε η φίλη μου. Το κινητό μου καταστράφηκε. Δεν είχα παπούτσια, πήγα στο νοσοκομείο χωρίς παπούτσια».
«Τηλεφώνησε η φίλη μου» στο ΕΚΑΒ
«Ούτε έτρεχα, ούτε ήμουν μεθυσμένη»«Ήμουν σε σοκ και συνεχίζω να είμαι σε σοκ. Ήμουν τέσσερις ημέρες προφυλακισμένη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ζούνε τα παιδιά και εγώ και οι τρεις μας. Δεν αντιλήφθηκα το όχημα. Ότι έχω πει στον ανακριτή, είναι ότι ακριβώς κατέθεσα. Θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη σε αυτά τα δύο παιδιά που άθελά μου… Ούτε έτρεχα, ούτε ήμουν μεθυσμένη. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Το μόνο που θέλω είναι να πάω σπίτι» είπε επίσης.
«Έτρεχε με πάνω από 150χλμ/ώρα και εγκατέλειψε το σημείο»Στο μεταξύ, σε δήλωσή του στο protothema.gr, ο δικηγόρος της οικογένειας της 26χρονης οδηγού που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο, έκανε λόγο για ισχυρισμούς που «δεν αντέχουν στην κοινή λογική».
Με αφορμή όσα υποστηρίζει η 45χρονη κατηγορούμενη, σχετικά με το ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι του πολυτελούς αυτοκινήτου, ότι δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα αλλά και ότι… δεν εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, ο συνήγορος που εκπροσωπεί την οικογένεια της 26χρονης, Παναγιώτης Βρεττός, επεσήμανε μιλώντας στο protothema.gr, ότι όλα αυτά θα αποδειχθούν από την έρευνα των Αρχών όμως όσα ισχυρίζεται απέχουν από τα πραγματικά γεγονότα.
«Ο κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα υπεράσπισης και να πει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με την κοινή λογική. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτά που λέγονται υπερασπιστικά δεν αντέχουν στην κοινή λογική», σχολίασε ο κ. Βρεττός.
«Είναι γεγονός ότι έφυγε και εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου ατυχήματος. Από την εμπειρία μας, ο οδηγός που έχει καταναλώσει αλκοόλ και ξέρει ότι θα του γίνει έλεγχος επιλέγει να φύγει από το σημείο. Κακώς, καθώς υποχρέωση κάθε οδηγού είναι να παραμείνει εκεί και να ειδοποιήσει την αστυνομία, αλλιώς πρόκειται γιαποινικό αδίκημα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η κυρία επέλεξε να φύγει καθώς ήξερε ότι, αν έφτανε η αστυνομία στο σημείο, από τις πρώτες ενέργειες που θα έκαναν οι αστυνομικοί θα ήταν να την ελέγξουν για αλκοόλ», τόνισε.
Σχετικά με το γεγονός ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης της κατηγορούμενης υποστηρίζουν ότι οι αιματολογικές της εξετάσεις έδειξαν πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι στηναλκοολομέτρησημε αέρα το αποτέλεσμα ήταν 0,08, ο κ. Βρεττός επεσήμανε ότι το κρίσιμο για την αξιοπιστία της μέτρησης είναι ο χρόνος του ατυχήματος. «Δηλαδή, κάθε ώρα μεταβολίζεται και φεύγει από τον οργανισμό ποσότητα οινοπνεύματος. Στον δειγματοληπτικό έλεγχο της Τροχαίας, όταν γινόταν αλκοολομέτρηση μετά την πάροδο κάποιου χρόνου, προσθέτανε κάθε ώρα το 0,18. Αυτό σημαίνει ότι αν η μέτρηση έγινε μετά από 6 ώρες, αυτόματα συνάγεται ότι το αποτέλεσμα είναι πάνω από μία μονάδα, δηλαδή τετραπλάσιο από το 0,25», ανέφερε.
Όσον αφορά με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν η 45χρονη με την Porsche, όταν προσέκρουσε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 26χρονη, ο κ. Βρεττός τόνισε ότι «είναι εμφανές πως ήταν σημαντική». «Είναι σαφέστατο και προφανέστατο ότι ήταν πολύ μεγάλη η ταχύτητα, πάνω από 150 χλμ./ώρα. Το όριο στον συγκεκριμένο δρόμο είναι 90 χλμ./ώρα και άρα η ταχύτητά της το υπερβαίνει τουλάχιστον κατά 60 χλμ./ώρα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πάνω από 180 χλμ./ώρα. Όλα αυτά θα προκύψουν από την προανάκριση της αστυνομίας».
Σημειώνεται ότι η 26χρονη οδηγος του οχήματος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείαςτου Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Πέρα από τα πολλά κατάγματα που φέρει και τη βλάβη στα πνευμόνια, η νεαρή γυναίκα παρουσίασε μια διαφορετική εξέλιξη, καθώς έπεσε ο αιματοκρίτης της.
Τέλος, ο 28χρονος συνοδηγός του οχήματος, επίσης εξακολουθεί να νοσηλεύεται, καθώς φέρει κατάγματα στους σπονδύλους, ωστόσο είναι σε καλύτερη κατάσταση από την 26χρονη φίλη του.
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρουςΜετά την απολογία της η 45χρονη οδηγός αφέθηκε ελεύθερη και οι περιοριστικοί όροι που της επιβλήθηκαν είναι: χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ, εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.
Ειδήσεις σήμερα:
«Μου στέλνει αυτός, πήγαινε δείρτε τον» - Οι παραγγελίες ξυλοδαρμών από τον Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στη μαφία της Κρήτης
Δολοφονία 51χρονης από τον κουμπάρο της στην Αμφιλοχία: «Ο άνδρας της Άννας έχει καταρρεύσει», λέει ο πρόεδρος του χωριού
Η Άννα Βίσση δημοσίευσε φωτογραφία της με τον Έλτον Τζον
«Μου στέλνει αυτός, πήγαινε δείρτε τον» - Οι παραγγελίες ξυλοδαρμών από τον Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στη μαφία της Κρήτης
Δολοφονία 51χρονης από τον κουμπάρο της στην Αμφιλοχία: «Ο άνδρας της Άννας έχει καταρρεύσει», λέει ο πρόεδρος του χωριού
Η Άννα Βίσση δημοσίευσε φωτογραφία της με τον Έλτον Τζον
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα