Δεν θυμάμαι τη στιγμή του τροχαίου, είμαι ταπεινός άνθρωπος με ευγενική ψυχή, λέει η 45χρονη οδηγός της Porsche

«Έτρεχε με πάνω από 150χλμ/ώρα και εγκατέλειψε το σημείο»

Παναγιώτης Βρεττός,



«Ο κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα υπεράσπισης και να πει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με την κοινή λογική. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτά που λέγονται υπερασπιστικά δεν αντέχουν στην κοινή λογική», σχολίασε ο κ. Βρεττός.



«Είναι γεγονός ότι έφυγε και εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου ατυχήματος. Από την εμπειρία μας, ο οδηγός που έχει καταναλώσει αλκοόλ και ξέρει ότι θα του γίνει έλεγχος επιλέγει να φύγει από το σημείο. Κακώς, καθώς υποχρέωση κάθε οδηγού είναι να παραμείνει εκεί και να ειδοποιήσει την αστυνομία, αλλιώς πρόκειται γιαποινικό αδίκημα



Σχετικά με το γεγονός ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης της κατηγορούμενης υποστηρίζουν ότι οι αιματολογικές της εξετάσεις έδειξαν πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι στηναλκοολομέτρησημε αέρα το αποτέλεσμα ήταν 0,08, ο κ. Βρεττός επεσήμανε ότι το κρίσιμο για την αξιοπιστία της μέτρησης είναι ο χρόνος του ατυχήματος. «Δηλαδή, κάθε ώρα μεταβολίζεται και φεύγει από τον οργανισμό ποσότητα οινοπνεύματος. Στον δειγματοληπτικό έλεγχο της Τροχαίας, όταν γινόταν αλκοολομέτρηση μετά την πάροδο κάποιου χρόνου, προσθέτανε κάθε ώρα το 0,18. Αυτό σημαίνει ότι αν η μέτρηση έγινε μετά από 6 ώρες, αυτόματα συνάγεται ότι το αποτέλεσμα είναι πάνω από μία μονάδα, δηλαδή τετραπλάσιο από το 0,25», ανέφερε.



Όσον αφορά με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν η 45χρονη με την Porsche, όταν προσέκρουσε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 26χρονη, ο κ. Βρεττός τόνισε ότι «είναι εμφανές πως ήταν σημαντική». «Είναι σαφέστατο και προφανέστατο ότι



Σημειώνεται ότι η 26χρονη οδηγος του οχήματος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη , χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Πέρα από τα πολλά κατάγματα που φέρει και τη βλάβη στα πνευμόνια, η νεαρή γυναίκα παρουσίασε μια διαφορετική εξέλιξη, καθώς έπεσε ο αιματοκρίτης της.



Τέλος, ο 28χρονος συνοδηγός του οχήματος, επίσης εξακολουθεί να νοσηλεύεται, καθώς φέρει κατάγματα στους σπονδύλους, ωστόσο είναι σε καλύτερη κατάσταση από την 26χρονη φίλη του.



Το όριο στον συγκεκριμένο δρόμο είναι 90 χλμ./ώρα και άρα η ταχύτητά της το υπερβαίνει τουλάχιστον κατά 60 χλμ./ώρα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πάνω από 180 χλμ./ώρα. Όλα αυτά θα προκύψουν από την προανάκριση της αστυνομίας». ήταν πολύ μεγάλη η ταχύτητα, πάνω από 150 χλμ./ώρα. επεσήμανε μιλώντας στο protothema.gr, ότι όλα αυτά θα αποδειχθούν από την έρευνα των Αρχών όμως όσα ισχυρίζεται απέχουν από τα πραγματικά γεγονότα. πριν πιάσει το τιμόνι του πολυτελούς αυτοκινήτου, ότι δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα αλλά και ότι… δεν εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, ο συνήγορος που εκπροσωπεί την οικογένεια της 26χρονης,

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους

Στο μεταξύ, σε δήλωσή του στο protothema.gr, ο δικηγόρος της οικογένειας της 26χρονης οδηγού που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο, έκανε λόγο για ισχυρισμούς που «δεν αντέχουν στην κοινή λογική».Με αφορμή όσα υποστηρίζει η 45χρονη κατηγορούμενη, σχετικά με το ότι δεν είχε καταναλώσειΜετά την απολογία της η 45χρονη οδηγός αφέθηκε ελεύθερη και οι περιοριστικοί όροι που της επιβλήθηκαν είναι: χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ, εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.