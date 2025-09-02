Πανελλαδικές για Έλληνες του εξωτερικού: Τα αποτελέσματα των αιτήσεων συμμετοχής ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας

H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων φακέλων των υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για εισαγωγή στα Ιδρύματα της Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, ανακοινώνει την έγκριση ή μη των αιτήσεων συμμετοχής έτους 2025, των ανωτέρω υποψηφίων, που υπέβαλαν αίτηση και μηχανογραφικό δελτίο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού από 14 έως 21 Ιουλίου 2025.
Τα ανωτέρω στοιχεία είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερομένους από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams-expatriate.it.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται αν η αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο, που υπέβαλαν έγιναν δεκτά, εφόσον στην ανωτέρω ιστοσελίδα συμπληρώσουν στο πεδίο ΕΙΣΟΔΟΣ, το e-mail τους και τον κωδικό ασφαλείας που είχαν δημιουργήσει προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο. Στη συνέχεια, εφόσον επιβεβαιώσουν ότι η αίτηση συμμετοχής τους και το μηχανογραφικό τους δελτίο έγιναν δεκτά, θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό η έναρξη των οποίων έχει οριστεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.
