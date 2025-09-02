H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Ηράκλειο: Συνελήφθησαν δύο Αλβανοί για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών
Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 κιλό και 92 γραμμάρια κοκαΐνης και 910 ευρώ σε μετρητά από εμπορία ναρκωτικών
Στη σύλληψη δύο Αλβανών, ηλικίας 41 και 52 ετών, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών προσχώρησε το βράδυ της Δευτέρας (1/9) η αστυνομία του Ηρακλείου της Κρήτης.
Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο άνδρες και προχώρησαν σε έλεγχο, ενώ στη συνέχεια έκαναν έρευνα στον χώρο όπου διέμεναν.
Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 1 κιλό και 92 γραμμάρια κοκαΐνης
- 910 ευρώ σε μετρητά, προερχόμενα από εμπορία ναρκωτικών
- 3 κινητά τηλέφωνα
Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
