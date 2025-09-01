Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 90 μεταναστών νότια της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Μετανάστες Επιχείρηση διάσωσης Κρήτη

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 90 μεταναστών νότια της Κρήτης

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 90 μεταναστών νότια της Κρήτης
13 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, τα μεσάνυχτα περιπολικό σκάφος εντόπισε και διέσωσε 51 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε σκάφος, 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Εξάλλου το πρωί, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε και διέσωσε 39 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 6 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι έντασης έως 5 μποφόρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση, με μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων

Eurobasket 2025: Η FIBA «τρελάθηκε» με το τρίποντο του Αντετοκούνμπο και... έδωσε τον τίτλο στην Ελλάδα - Βίντεο

Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη - Δύο στρατιωτικοί έκαναν οι ίδιοι το εμπόριο κοκαΐνης
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης