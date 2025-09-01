Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 90 μεταναστών νότια της Κρήτης
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι
Δύο επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, τα μεσάνυχτα περιπολικό σκάφος εντόπισε και διέσωσε 51 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε σκάφος, 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Εξάλλου το πρωί, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε και διέσωσε 39 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 6 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι έντασης έως 5 μποφόρ.
