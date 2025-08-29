Τι αλλάζει στα σχολεία από Σεπτέμβριο: Διορισμοί, ψηφιακά εργαλεία και νέες μονάδες



Οι παρεμβάσεις στην Ειδική Αγωγή



Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός των ΚΕΔΑΣΥ



Ωφελούμενοι των δράσεων για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση



Νέα σχολεία και καινοτόμες μονάδες



Ποια είναι τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία



Μετά από 17 χρόνια θα χτυπήσει ξανά το κουδούνι του δημοτικού σχολείου στην Ψέριμο



Δυο ακόμη νέα σχολεία



Ανακαινίζονται 431 σχολεία με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»



Νέα μαθήματα και εκπαιδευτικές καινοτομίες



Ένα σχολείο πιο κοντά στις ανάγκες των μαθητών

- Έχει δρομολογηθεί η επιμόρφωση 150.000 εκπαιδευτικών, εκ των οποίων 35.000 ειδικής αγωγής, για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τη χρήση των διαδραστικών πινάκων,- Εμπλουτίζονται με νέο εξοπλισμό 1.500 Γυμνάσια για τα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ,- Προχωρά η αντικατάσταση, αναβάθμιση και εμπλουτισμός μουσικών οργάνων και εξοπλισμού στα 52 Μουσικά Σχολεία της χώρας μέσα στη σχολική χρονιά, αφού ολοκληρωθεί διεθνής διαγωνισμός ύψους 10 εκατομμυρίων,- Ξεκινούν οι σχολικοί λαχανόκηποι, που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά για την γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη μαθητών-τριών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων και την υιοθέτηση αντιλήψεων και στάσεων ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες.- Διατίθενται 10.000 απινιδωτές σε σχολεία, με παράλληλη εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες, μέσω διεθνούς διαγωνισμού και χρηματοδότηση 10 εκατ. € από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ, για τη δημιουργία ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος. Η προμήθεια και διάθεση προγραμματίζεται εντός του σχολικού έτους 2025-2026.Το Ψηφιακό Φροντιστήριο συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, μετά την επιτυχία της πιλοτικής εφαρμογής, όπου συμμετείχαν 146.000 μαθητές από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2025 και παρακολούθησαν δωρεάν ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα, ακόμη και στη νοηματική για περισσότερες από 3.500 ώρες. Πιο αναλυτικά, οι 141.332 χρήστες ήταν από την Ελλάδα, 2.331 μαθητές/τριες από την Κύπρο και περίπου 2.330 χρήστες από χώρες του εξωτερικού.Εισάγεται το, με ηλεκτρονική πρόσβαση στα νέα σχολικά εγχειρίδια από τον Σεπτέμβριο 2025, που έχουν ήδη συγγραφεί. Οι εκπαιδευτικοί θα εισηγηθούν τυχόν διορθώσεις, με σκοπό την άνοιξη του 2026 να γίνει η τελική επιλογή των βιβλίων, που θα χρησιμοποιήσουν για κάθε μάθημα.Η εφαρμογή, που δίνει πρόσβαση σε δεκάδες εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία, αποτελεί την πρώτη εφαρμογή, που δίνει σε μαθητές πρόσβαση σε δεκάδες εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή. Όσο για τα ήδη υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια, αυτά θα ενισχυθούν με ηχογράφηση.Κεντρικό άξονα στις φετινές αλλαγές αποτελεί η Ειδική Αγωγή. Δημιουργούνται 8 νέα Ειδικά Σχολεία και ιδρύονται 3.448 νέα τμήματα ένταξης, αυξάνοντας κατά 89,6% τον συνολικό αριθμό. Ειδικά στα Λύκεια και ΕΠΑΛ, η αύξηση ξεπερνά το 600% και 750% αντίστοιχα.Επιπλέον, τοποθετούνται 1.200 νέοι κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, που θα επισκέπτονται εβδομαδιαία τα σχολεία, παρέχοντας υποστήριξη σε μαθητές και οικογένειες. Σημαντική καινοτομία είναι η παροχή Παράλληλης Στήριξης και στο ολοήμερο πρόγραμμα, αλλά και η υποστήριξη μαθητών ΕΠΑΛ στα εργαστηριακά μαθήματα από ειδικούς εκπαιδευτικούς.Δημιουργούνται 8 νέα Ειδικά Σχολεία - Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ αναπτύσσονται επιπλέον 2 τομείς και 6 ειδικότητες στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ).Επίσης, σημειώνεται ότι θα πραγματοποιούν επισκέψεις στα σχολεία της ευθύνης τους μια φορά την εβδομάδα ένας ψυχολόγος ένας κοινωνικός λειτουργός. Θα μπορούν να παρέχουν συμβουλευτική στην οικογένεια, στο παιδί και στη σχολική κοινότητα.Φέτος ιδρύθηκε ο μεγαλύτερος από ποτέ αριθμός νέων Τμημάτων Ένταξης σε 3.448 σε δημόσιες σχολικές μονάδες, στις 13 περιφέρειες της χώρας, με κάλυψη κάθε βαθμίδας, από το Νηπιαγωγείο μέχρι τα ΕΠΑΛ.- 1842 σε Νηπιαγωγεία- 714 σε Δημοτικά Σχολεία- 480 σε Γυμνάσια- 231 σε ΓΕΛ- 181 σε ΕΠΑΛΟ συνολικός αριθμός των Τμημάτων Ένταξης στη χώρα αυξάνεται κατά 89,6 %. Η αύξηση σε Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. προσεγγίζει το +600% και το +750% αντίστοιχα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης στην ιστορία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.Υπενθυμίζεται, ότι στο Τμήμα ένταξης ένας δάσκαλος με σπουδές στην ειδική αγωγή ασχολείται με μαθητές που έχουν μαθησιακά θέματα ή άλλες ανάγκες και έχουν ανάγκη ειδικής στήριξης. Τα τμήματα ένταξης είναι ολιγομελή και συνήθως η διδασκαλία είναι μια εως δυο ώρες την ημέρα. Η έξτρα διδασκαλία αφορά τα μαθήματα που το παιδί έχει αδυναμία.Όσον αφορά στην, δηλαδή την ατομική διδασκαλία μέσα στην τάξη για τη στήριξη του μαθητή, παρέχεται ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης σε κάθε τμήμα. Φέτος, για πρώτη φορά θα παρέχεται υποστήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ενώ, επίσης για πρώτη φορά, θα γίνεται ενίσχυση μαθητών ΕΠΑΛ στα εργαστηριακά μαθήματα με εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Αξίζει να αναφερθεί ότι θα υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης περισσότερων του ενός εκπαιδευτικών σε Τμήμα Ένταξης.Η υποστήριξη μαθητών με αναπηρίαθα είναι συνεχής σε όλο το ημερήσιο πρόγραμμα. Η κυρία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι έχουν ήδη εκδοθεί οι αποφάσεις έγκρισης α΄ φάσης για την παροχή υποστήριξης από εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης ή Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή Σχολικό Νοσηλευτή σε μαθητές με αναπηρία ή/και εεα σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης.Συνολικά εγκρίθηκαν:- 27.993 αιτήσεις μαθητών για παράλληλη στήριξη (22.796 στην Αθμια και 5.197 στη Βθμια),- 1.752 αιτήσεις για Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ( 1.525 Αθμια και 227 Βθμια)- 4.305 αιτήσεις για Σχολικό Νοσηλευτή (3.015 Αθμια και 1.290 Βθμια).Όπως δήλωσε σχετικά η ίδια, «η ένταξη δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα. Και αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να σταματά στο μεσημέρι ούτε να περιορίζεται στη γενική παιδεία. Οφείλει να καλύπτει ολόκληρο το ημερήσιο πρόγραμμα και όλες τις βαθμίδες – από το δημοτικό έως το ΕΠΑ.Λ. Με τη σύσταση 600 νέων θέσεων ψυχολόγων και 600 νέων θέσεων κοινωνικών λειτουργών θα παρέχουμε ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε 3.000 σχολεία…Από το 2019 έως σήμερα η κυβέρνησή μας έχει κάνει ήδη πάνω από 4.500 μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή».Συστήνονται 700 νέες οργανικές θέσεις σε ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ ( Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης), που είναι οι υπηρεσίες οι οποίες χορηγούν τις βεβαιώσεις για ΔΕΠΥ και άλλες μαθησιακές δυσκολίες. Οι υπηρεσίες θα καλύπτουν 3.000 σχολεία και η αναβάθμισή τους σημαίνει ότι θα μειωθεί δραματικά ο χρόνος αναμονής για τους ωφελούμενους.Πιο αναλυτικά, στα ΚΕΔΑΣΥ:- Θα γίνει ενίσχυση του εξοπλισμού, καθώς διατίθενται ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή τάμπλετ- Προχωρά η προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού και Πρόσθετου Βοηθητικού Υλικού για μαθητές/τριες με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Θα τρέχει Ειδική πλατφόρμα μέσα από το πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση αιτημάτων αξιολόγησης για Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες- Τέλος, για πρώτη φορά θα υπάρξει προμήθεια 9 σύγχρονων αξιολογικών εργαλείων για όλες τις επιστημονικές ειδικότητες των ΚΕΔΑΣΥΣοφία Ζαχαράκη: «Αλλάζουμε τη φιλοσοφία λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ με σκοπό να ενισχύσουμε την παρουσία των διεπιστημονικών ομάδων στα σχολεία, καθώς η συστηματική και ολιστική αξιολόγηση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την παροχή εξατομικευμένης και αποτελεσματικής εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. H καλύτερη και άμεση συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, που γνωρίζουν τα παιδιά, τις ανάγκες τους αλλά πολλές φορές και την καθημερινότητα της οικογένειας είναι κομβικής σημασίας. Η δυνατότητα που δίνεται η αξιολόγηση να γίνεται μέσα στο σχολείο θα επιλύσει και το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες όταν πρέπει να μετακινηθούν για να βρεθούν σε κάποιο ΚΕΔΑΣΥ μακριά από το χώρο κατοικίας τους. Επιπλέον, με τα νέα ψηφιακά εργαλεία, τον νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, ενισχύουμε περαιτέρω το έργο των ειδικών επιστημόνων ώστε να διασφαλίσουμε ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και αρμονική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη όλων των παιδιών. Τα ΚΕΔΑΣΥ είναι πολύτιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στη συμβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας και η ουσιαστική αναβάθμισή τους, αποτελεί κυβερνητική αλλά και προσωπική μου μέριμνα»- Δημιουργία 6 νέων Σ.Δ.Ε.Υ ( Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης) για την υποστήριξη των 12 Δημοσίων Ωνασείων σχολείων (σε ζεύγη Γυμνάσιο-Λύκειο) από Ψυχολόγο/Κοινωνικό Λειτουργό,- Επιμόρφωση 35.000 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής με στόχο την τεχνολογική, παιδαγωγική και διδακτική πλαισίωση των εκπαιδευτικών, την ενίσχυση της γνώσης περιεχομένου (content knowledge) σύμφωνα με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, την εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες, στο πλαίσιο του έργου SUB.8 Δράσεις Κατάρτισης Εκπαιδευτικών / Teacher Training Actions» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180858)- Επιμόρφωση Ψυχολόγων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΚαι παράλληλη στήριξη και σχολικός νοσηλευτήςΑπό τον Σεπτέμβριο, ενισχύεται η παροχή υπηρεσιών «», με στόχο να καλυφθούν περισσότερες περιπτώσεις μαθητών που έχουν σχετική έγκριση, ενώ δόθηκε η δυνατότητα, ένας σχολικός νοσηλευτής - από τους 2.000 που ήδη υπηρετούν στα σχολεία μας - να υποστηρίζει μαθητές έως και δύο κοντινών σχολείων, σε απόσταση έως 100 μέτρων, ώστε ακόμη περισσότεροι μαθητές να έχουν την αναγκαία φροντίδα όποτε χρειαστεί. Εν τω μεταξύ η Υπουργός Παιδείας έχει προαναγγείλει την άμεση τροποποίηση του πλαισίου που ορίζει ότι ένας μαθητής μπορεί να λαμβάνει είτε παράλληλη στήριξη είτε υπηρεσία σχολικού νοσηλευτή και όχι και τα δυο.Σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης φοιτούν περίπου 110.000 μαθητές με αξιολογική έκθεση/ γνωμάτευση ότι ανήκουν στην κατηγορία των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- Στα ειδικά σχολεία φοιτούν περίπου 14.500 μαθητές- Κατά μέσο όρο στα ΚΕΔΑΣΥ κατατίθενται κάθε χρόνο περίπου 30 χιλιάδες νέες αιτήσεις οικογενειών για αξιολόγηση των παιδιών τουςΗ φετινή χρονιά σηματοδοτεί και την ίδρυση των 12 πρώτων Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων σε Ξάνθη, Αθήνα, Αχαρνές, Περιστέρι, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη. Πρόκειται για σχολεία που συνδυάζουν καινοτομία, υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης και κοινωνική στήριξη.- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ [Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης]- 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ [Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης] 52ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ [Κολωνός, Περιφέρεια Αττικής]- 52ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ [Κολωνός, Περιφέρεια Αττικής]- 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ [Μενίδι, Περιφέρεια Αττικής]- 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ [Μενίδι, Περιφέρεια Αττικής]- 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ [Περιστέρι, Περιφέρεια Αττικής]- 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ» [Περιστέρι, Περιφέρεια Αττικής]- 12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [Ξηροκρήνη, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας]- 16ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ» [Ξηροκρήνη, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας]- 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ [Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας]- 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ [Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας]Για τη νέα σχολική χρονιά έχει εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των βιβλίων ξένων γλωσσών, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής και καθολική κάλυψη. Παράλληλα, ενισχύονται τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία με παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών και με τη δημιουργία μηχανισμού διάχυσης καλών πρακτικών στο υπόλοιπο σύστημα.Την ίδια στιγμή, παρέχεται έμπρακτη στήριξη στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού, με παράταση του ειδικού επιμισθίου για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης.Επιπλέον, από το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει το πρώτοσεστη Λάρισα καθώς και 8 νέασε όλη τη χώρα, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία εκπαίδευσης σε ενήλικες.Σημαντική εξέλιξη αποτελεί, επίσης, η επανέναρξη του δημοτικού σχολείου στην Ψέριμο, μετά από 17 χρόνια. Το σχολείο, με απόφαση της υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, θα λειτουργήσει ως μονοθέσιο, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε δύο μικρούς μαθητές, που διαφορετικά θα έπρεπε να μετακινηθούν στην Κάλυμνο.Το Δημοτικό Σχολείο θα στεγαστεί στο ίδιο κτίριο με το Νηπιαγωγείο, το οποίο λειτουργεί στην Ψέριμο από το 2023 και δημιουργήθηκε για να καλυφθούν οι ανάγκες οικογενειών με μικρά παιδιά. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα τοποθετηθεί δάσκαλος είτε από τους νεοδιοριζόμενους είτε μέσω απόσπασης εκπαιδευτικού από την Κάλυμνο.Σε ό,τι αφορά στην υποδομή, το σχολικό συγκρότημα διαθέτει, ήδη, δύο διαδραστικούς πίνακες και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εξάλλου, ο Δήμος Καλυμνίων, στον οποίο ανήκει διοικητικά η Ψέριμος, καθώς και η Σχολική Επιτροπή έχουν δεσμευθεί ότι θα παρέχουν στο νέο σχολείο την υλικοτεχνική υποδομή που θα απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία και πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δυο μικρών μαθητών της Α’ τάξης.Τη νέα σχολική χρονιά στο Νηπιαγωγείο της Ψερίμου, θα φοιτούν 3 παιδιά ενώ αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα η συμβολή της νηπιαγωγού που θα παραμείνει για δεύτερη χρονιά στο νησί αναλαμβάνοντας και ρόλο μέντορα για τον/ την εκπαιδευτικό που θα διδάσκει στο Δημοτικό.Όπως ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη χαρακτηριστικά, «αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τη χώρα και την Κυβέρνηση μας, να διαχειριστεί τα σκληρά δεδομένα του δημογραφικού. Παρά τις δυσκολίες, οφείλουμε να δίνουμε το μήνυμα ότι κανένα παιδί, σε κανένα ακριτικό νησί, δεν θα μείνει χωρίς εκπαίδευση. Οι ακριτικές μας περιοχές, τα μικρά νησιά μας, όπως είναι και η Ψέριμος, αποτελούν εθνικούς «φάρους». Με τη συμβολή αξιέπαινων εκπαιδευτικών, την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μάθησης, αλλά και την υποστήριξη του Δήμου Καλυμνίων διασφαλίζουμε ότι οι μικροί μαθητές στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο της Ψερίμου θα έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης με όλα τα παιδιά της χώρας. Οι πέντε οικογένειες, θα μείνουν στον τόπο τους με τα παιδιά τους, διατηρώντας τους εθνικούς μας «φάρους» φωτεινούς».Για πρώτη φορά θα λειτουργήσουν φέτος δύο ακόμη νέα σχολεία: Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας με έδρα την Πετρούσα και το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μηλεών με έδρα τα Καλά Νερά Μαγνησίας.Συνολικά 431 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα ανακαινίζονται με χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ, δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Από αυτά, τα 27 είναι σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ριζικής ανακαίνισης, όπως χρωματισμούς, νέους χώρους υγιεινής, ράμπες ΑΜΕΑ, κατασκευή γηπέδων και παιδικών χαρών.Ο πρωθυπουργός,κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Γ’ Γυμνάσιο Ζωγράφου, του παλαιότερου σχολείου στον Δήμο Ζωγράφου, το οποίο ανακαινίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος, προανήγγειλε συνέχιση και επέκταση του προγράμματος, ενώ η Υπουργός τόνισε: «Το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” δεν είναι απλώς μια ακόμη κυβερνητική πρωτοβουλία, με σαφή οδηγία του πρωθυπουργού, προκειμένου να προσφέρουμε αξιοπρεπή και ασφαλή σχολεία. Είναι και προσωπικά για μένα, μια σημαντική στόχευση. Τους τελευταίους μήνες είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πολλά σχολεία και να δω από κοντά πόσο αλλάζει η καθημερινότητα των παιδιών και των εκπαιδευτικών όταν οι χώροι όπου ζουν και μαθαίνουν αναβαθμίζονται πραγματικά. Σήμερα, οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε 431 σχολικές μονάδες, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, όταν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αυτών θα έχει ολοκληρωθεί. Γνωρίζω, βέβαια, ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις και μέσα στη σχολική χρονιά. Δεσμεύομαι όμως ότι αυτό θα γίνεται με τρόπο που δεν θα διαταράσσει την καθημερινότητα των μαθητών και των δασκάλων τους.Γιατί το χρέος μας είναι ξεκάθαρο: να δώσουμε στα παιδιά μας τα καλύτερα εφόδια για το μέλλον τους. Και αυτό ξεκινά από το ίδιο το σχολείο που τα υποδέχεται κάθε μέρα».Από φέτος εισάγεται το μάθημα τωνστη Γ’ Γυμνασίου, με στόχο τον οικονομικό εγγραμματισμό των μαθητών.Όπως υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας, «Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς και που μας φέρνει μπροστά σε νέες, πολύπλοκες οικονομικές προκλήσεις. Γι’ αυτό και αποφασίσαμε να εισαγάγουμε τη διδασκαλία της «Οικονομίας» από τη Γ’ Γυμνασίου. Θέλουμε τα παιδιά μας, από νωρίς, να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες που θα τους φανούν χρήσιμες σε όλη τους τη ζωή: τη διαχείριση εισοδήματος, τη λειτουργία των αγορών, την έννοια της επιχειρηματικότητας, αλλά και πιο καθημερινά ζητήματα, όπως η αξία της αποταμίευσης. Δεν μιλάμε απλώς για ένα νέο μάθημα, αλλά για ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο μάθησης. Ένα εργαλείο που συνδέεται με τη μεγάλη μας προσπάθεια να καλλιεργήσουμε δεξιότητες στους μαθητές, να εκσυγχρονίσουμε τα σχολικά προγράμματα και να κάνουμε το σχολείο πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Γιατί η γνώση της οικονομίας δεν είναι μόνο θεωρία, είναι δύναμη για το αύριο».Παράλληλα, ενισχύεται ομε νέα εργαλεία, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ. Σύμφωνα με όσα επεσήμανε η Υπουργός αναφορικά με την ανάγκη εισαγωγής του νέου μαθήματος, «από το 2019 επαναφέραμε στο Β τετράμηνο της Β΄Γυμνασίου τον επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά τώρα σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ δημιουργούμε νέα εργαλεία όπως αυτό με τις πολλαπλές ερωτήσεις για την καταγραφή των δεξιοτήτων των παιδιών αλλά και για τη μεγαλύτερη εξοικείωση με τωρινά και μελλοντικά επαγγέλματα. Είναι στοίχημα μου για το ’25 και το ‘ 26 και σαφής κατεύθυνση από τον Πρωθυπουργό να προσφέρουμε δωρεάν και περισσότερα εργαλεία στα παιδιά και στις οικογένειες και από την Γ ’ Γυμνασίου που ουσιαστικά αρχίζει η διαδικασία της επιλογής κατεύθυνσης. Θα δούμε και τη δυνατότητα κάποιων ειδικών να πηγαίνουν στο σχολείο για να απαντούν άμεσα στις ερωτήσεις των παιδιών».Ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού – Δωρεάν σύγχρονα εργαλεία στα παιδιά και στις οικογένειεςΣτο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, προχωρά η ίδρυση 8 νέων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.):- Σαμοθράκη (ΔΔΕ Έβρου): Γεωπονίας, Διοίκησης-Οικονομίας, Πληροφορικής- Σάπες Ροδόπης (ΔΔΕ Ροδόπης): Γεωπονίας, Διοίκησης-Οικονομίας, Πληροφορικής- Βόλος (4ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.): Γεωπονίας, Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας- Αργαλαστή Μαγνησίας: Διοίκησης – Οικονομίας, Μηχανολογίας, Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας- Σκιάθος: Διοίκησης – Οικονομίας, Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας- Ζάκυνθος: Ηλεκτρολογίας – Αυτοματισμού, Μηχανολογίας, Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας- Έδεσσα: Περιλαμβάνει έξι τομείς μεταξύ των οποίων Γεωπονία, Ηλεκτρολογία, Πληροφορική- Κρανίδι Ερμιονίδας: Γεωπονία, Διοίκηση – Οικονομία, ΗλεκτρολογίαΗ ίδρυση αυτών των σχολείων στοχεύει στην παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε εργαζόμενους, ανέργους και ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την επαγγελματική τους κατάρτιση, καθώς και την κάλυψη αναγκών τοπικών οικονομιών με εκπαιδευμένο δυναμικό.Η σχολική χρονιά 2025-2026 ξεκινά με μια σειρά τομών, που δεν περιορίζονται σε διοικητικές αλλαγές, διορισμούς ή νέο εξοπλισμό. Πρόκειται για μία συνολική στρατηγική αναβάθμισης, με αποκλειστικό στόχο να δημιουργηθεί ένα δημόσιο σχολείο που θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες όλων των παιδιών: από τα ακριτικά νησιά μέχρι τις μεγάλες πόλεις, από τη γενική παιδεία μέχρι την ειδική αγωγή.Με περισσότερους μόνιμους εκπαιδευτικούς, με σύγχρονα εργαλεία μάθησης, με νέες υποδομές και με ουσιαστική στήριξη στους πιο ευάλωτους μαθητές, το ελληνικό σχολείο επιχειρεί να αφήσει πίσω του παθογένειες δεκαετιών.Όραμα της υπουργού Παιδείας είναι οι μαθητές της χώρας να βρουν μπροστά τους ένα σχολείο πιο δίκαιο, πιο καινοτόμο και πιο ανθρώπινο. Ένα σχολείο που θα μπορεί να δώσει στα παιδιά το μεγαλύτερο δώρο: ίσες ευκαιρίες για το μέλλον τους.