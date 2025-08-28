Με sms θα λάβουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί την έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια

- Πτήσεις: από 28/08/2025 έως 15/06/20261. Το Υπουργείο αποστέλλει μέσω SMS στους δικαιούχους έναν μοναδικό SMS code και τον σύνδεσμο της φόρμας.2. Οι δικαιούχοι επισκέπτονται τη σελίδα της φόρμας και συμπληρώνουν:- τα προσωπικά τους στοιχεία- το SMS code- τα «Στοιχεία Ταξιδιωτικών Εγγράφων» ακριβώς όπως αναγράφονται στην ταυτότητά τους.3. Με την επιτυχή εγγραφή, αποστέλλεται στο e-mail τους ο μοναδικός εκπτωτικός promo code μορφής MEDU25xxxx.4. Μέγιστη επιτρεπόμενη χρήση κωδικού έως και 2 φορές.