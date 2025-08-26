Έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

- Ισχύει για 1 επιβάτη ανά κράτηση.- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εισαγωγή του εκπτωτικού κωδικού της προσφοράς στο σχετικό πεδίο κατά την αγορά του εισιτηρίου, μόνο μέσω του skyexpress.com.- Δεν εφαρμόζεται συνδυαστικά με άλλες προωθητικές ενέργειες.- Στην αναζήτηση πτήσεων, οι τιμές που εμφανίζονται είναι ήδη με υπολογισμένη την προσφορά. Αναλυτικά την έκπτωση μπορείς να την δεις στη δεξιά στήλη («Πληροφορίες πτήσης»).- Σε περίπτωση αλλαγής του εισιτηρίου, υπάρχει χρέωση ανάλογη με την κατηγορία του ναύλου. Σε περίπτωση ακύρωσης, το ποσό του ναύλου δεν επιστρέφεται.- Οι εκπτωτικοί κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν μεταβιβάζονται.- Στην περίπτωση παραβίασης των όρων και λανθασμένη υποβολή του ΦΕΚ η αεροπορική έχει το δικαίωμα ακύρωσης της κράτησης.Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς την αεροπορική εταιρεία SKY Express, για την άμεση και θετική ανταπόκρισή της στο αίτημα να διευκολυνθούν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης του έργου το οποίο καλούνται να επιτελέσουν, ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένων απαιτήσεων. Η πολύπλευρη στήριξη των εκπαιδευτικών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής, δήλωσε.