Μαίνεται η φωτιά στη Χόικα Θεσπρωτίας - Σηκώθηκαν 6 εναέρια
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Μαίνεται ηφωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι την Παρασκευή (29/8) σε δάσος στη Χόικα Θεσπρωτίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που καθιστά το έργο της Πυροσβεστικής δύσκολο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χοϊκα Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
