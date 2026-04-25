Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι προσαχθέντες μετά από επιχείρηση της Αστυνομίας σε εγκαταλελειμμένο κτίριο
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι προσαχθέντες κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Πιστών, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνολικά είχαν προσαχθεί 19 άτομα, τα οποία μετά την εξέτασή τους αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς δεν προέκυψε κάτι επιλήψιμο εναντίον τους.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε ύστερα από πληροφορίες ότι στο χώρο του κτιρίου βρίσκονται άτομα τα οποία ανήκουν στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

