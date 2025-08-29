Μονή Σινά: «Είμαι όμηρος» λέει ο Δαμιανός - Οι στασιαστές δεν τον αφήνουν να πάρει τα φάρμακά του, πέταξαν τα τρόφιμα στις γάτες
Πώς ενεπλάκη ο Έλληνας πρέσβης στο Κάιρο - Ποιους στοχοποιεί για τα επεισόδια ο Αρχιεπίσκοπος
Σκηνές που δεν περιποιούν τιμή στην Ορθοδοξία εκτυλίσσονται μέσα και έξω από τη Μονή Σινά, με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να παραμένει υπό πολιορκία εντός του μοναστηρίου και τους αμφισβητίες του να μην του επιτρέπουν να πάρει καν προσωπικά του αντικείμενα που είναι απαραίτητα για την προσωπική του διαβίωση.
Στην εξίσωση μπήκε και ο Έλληνας πρέσβης στο Κάιρο Νικόλαος Παπαγεωργίου, ο οποίος βρέθηκε χθες στη Μονή του Σινά, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση, μεταφέροντας όμως και ένα σαφές μήνυμα της κυβέρνησης στον Δαμιανό. Πράγματι, με τη συνεννόηση όλων των πλευρών, η πόρτα άνοιξε και ο πρέσβης μπήκε στη Μονή, προκειμένου να συνεννοηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, ενώ το ίδιο ίσχυσε και με τον Μοναχό Νήφωνα, ο οποίος προέρχεται από τους αμφισβητίες, ώστε και αυτός να πάρει πράγματα των μοναχών που εξεδιώχθησαν. Ο πρέσβης μετά από λίγη ώρα αναχώρησε, με τη συμφωνία όλων των μερών, να επιτραπεί στον Δαμιανό να πάρει προσωπικά αντικείμενα που είχε στο αυτοκίνητο του που όμως βρισκόταν εκτός της Μονής.
Σύμφωνα με κύκλους του Αρχιεπισκόπου, η συμφωνία αυτή δεν τηρήθηκε, καθώς δεν επετράπη στον Αρχιεπίσκοπο να εξέλθει της Μονής, με αποτέλεσμα να παραμένει…ελεύθερος πολιορκημένος.
Σε δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος τονίζει πως για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια όπου και βρίσκεται στη Μονή αισθάνεται εγκλωβισμένος και όμηρος, ενώ δηλώνει πως ζητά την επέμβαση της Αστυνομίας προκειμένου να πάρει τα φάρμακά του αλλά και τα απαραίτητα αντικείμενά του.
Δείτε βίντεο με τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού:
Αναλυτικά η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού:
«Μετά από 60 χρόνια που βρίσκομαι στη Μονή για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος σχεδόν, μη δυνάμενος να βγω από τη Μονή έξω προκειμένου να πάρω τα αναγκαία μου φάρμακα και ό,τι μικροπράγματα χρειάζομαι για να προχωρήσω. Εγώ ζητώ πάντοτε από την ελληνική κυβέρνηση και από τον περιβάλλοντα χώρο εδώ, διότι, τόσο η Αστυνομία στην περιοχή, συνεργαζόμενη με μερικούς Έλληνες, όπως τον κ. Καζαμία, δεν με αφήνουν ούτε αυτή την μικρά κίνηση να κάνω, γι’ αυτό ζητώ τα δικαιώματά μου και οπωσδήποτε επέμβαση σε αυτόν τον χώρο, της Αστυνομίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα απαραίτητα δικαιώματά μου».
Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο κ. Δαμιανός τότε τηλεφώνησε στον Έλληνα πρέσβη, ο οποίος και επέστρεψε, διαβουλευόμενος με τους αμφισβητίες.
Δείτε βίντεο από την επιστροφή του Πρέσβη στη Μονή Σινά:
Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, στην ομάδα που δρομολόγησε τις κινήσεις αντικατάστασης του κ. Δαμιανού πρωτοστάτησε ο μοναχός Ησύχιος, του οποίου η βίζα έχει λήξει εδώ και 9 μήνες, αλλά και ένας Ελληνοκύπριος Αιγυπτιώτης επιχειρηματίας, ο Αντώνης Καζαμίας.
Και τη δεύτερη φορά ο πρέσβης αναχώρησε μετά τις αναγκαίες συνεννοήσεις, όμως και πάλι ο Δαμιανός δεν μπόρεσε να παραλάβει προσωπικά του αντικείμενα. Μάλιστα και τρόφιμα που έφτασαν για τον Αρχιεπίσκοπο, σύμφωνα με κύκλους του, οι αμφισβητίες τα έριξαν στις…γάτες.
Δείτε βίντεο με τις γάτες να τρώνε τις προμήθειες:
Κατά την ίδια γραμμή πληροφόρησης μάλιστα οι αμφισβητίες του Δαμιανού απαίτησαν να ελέγξουν και το αυτοκίνητο, με το οποίο έφτασε στη Μονή του Σινά ο Έλληνας πρέσβης.
