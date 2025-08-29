Δαμιανός κατά στασιαστών μοναχών: Παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό, η ελληνική Δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το αισχρό υπόμνημα
Δαμιανός κατά στασιαστών μοναχών: Παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό, η ελληνική Δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το αισχρό υπόμνημα
Σημειώνει ότι οι αποζημιώσεις από τις αγωγές θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή
Με γραπτή τοποθέτησή του, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από τη Μονή Σινά και στο «αισχρό υπόμνημα», όπως το χαρακτήρισε, που συνέταξαν οι μοναχοί οι οποίοι ζητούν την παύση του.
«Σύντομα, η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό ‘υπόμνημα’», σημειώνει στη δήλωσή του.
Ο Αρχιεπίσκοπος υπογραμμίζει επίσης ότι τα ποσά από τις αποζημιώσεις που θα προκύψουν μέσω των αγωγών θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στην Ιερά Μονή Σινά, εκφράζοντας ταυτόχρονα «ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό».
Ολόκληρη η δήλωση του αρχιεπισκόπου Σινά:
«Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως. Έτσι καθιστούν δυνατό τον δικαστικό έλεγχο όσων αναφέρουν.
Σύντομα η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό «υπόμνημα».
Φυσικά όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό και προσεύχομαι στον Θεό να τους συγχωρήσει για την ανυπολόγιστη ζημιά που έκαναν και κάνουν στην Ιερά Μονή και στην εθνική προσπάθεια για τη διασφάλιση του καθεστώτος και του μέλλοντος
της».
Στο υπόμνημα που δημοσιεύει η ιστοσελίδα orthodoxia.info και που φέρει την ένδειξη «άκρως εμπιστευτικό», καταγράφονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους, σύμφωνα πάντα με τους στασιαστές, ο Δαμιανός δεν μπορούσε να παραμείνει στη θέση του.
Το υπόμνημα αναφέρεται σε σειρά ζητημάτων:
Νομοθετική παρέμβαση: Τον κατηγορούν ότι υποστήριξε τον νόμο 5224/2025 στην ελληνική Βουλή, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε νέος κανονισμός λειτουργίας της Μονής, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση της αδελφότητας.
Συστηματική απουσία: Κατά τους μοναχούς, περνούσε μόνο δύο ή τρεις μήνες ετησίως στο Σινά, απουσιάζοντας ακόμη και από κορυφαίες εορτές.
Συγκατοίκηση και ανάμιξη τρίτου προσώπου: Αναφέρεται ότι η κ. Α.Κ. είχε πρόσβαση σε αρχεία και πρακτικά, επηρεάζοντας τη διοίκηση.
Οικονομική διαχείριση: Καταγγέλλονται πωλήσεις ακινήτων χωρίς απόφαση Γενικής Συνέλευσης και σημαντικές αποκλίσεις στα οικονομικά. Ειδικότερα, το 2024 τα έσοδα ξεπέρασαν τις 530.000 ευρώ, ενώ στη Μονή κατευθύνθηκαν μόλις 60.000.
Χειρόγραφα: Γίνεται λόγος για παραχώρηση δικαιωμάτων ψηφιοποίησης παλιμψήστων χειρογράφων σε ξένο πανεπιστήμιο χωρίς έγκριση, υπόθεση που έφθασε μέχρι τις αιγυπτιακές αρχές.
Στο ίδιο κείμενο γίνεται επίσης αναφορά σε διοικητικές παραβάσεις, όπως απόπειρες αποπομπής μοναχών χωρίς αιτία και εγγραφή νέων μελών εκτός διαδικασιών.
Δείτε αναλυτικά το υπόμνημα ΕΔΩ
Το ζήτημα της νομιμότηταςΗ βασική ένσταση του Αρχιεπισκόπου είναι ότι η Γενική Συνέλευση δεν μπορούσε να συγκληθεί χωρίς την έγκρισή του. Οι μοναχοί επικαλούνται τον κανονισμό που προβλέπει ότι η σύγκληση μπορεί να γίνει και από τα δύο τρίτα της αδελφότητας. Ο αριθμός των μελών αποτέλεσε σημείο αντιπαράθεσης: ο Δαμιανός υποστήριξε ότι ήταν 26, ενώ οι μοναχοί ότι ήταν 23, καθώς τρεις νέες εγγραφές δεν θεωρούνται έγκυρες. Από αυτούς, 16 υπέγραψαν το αίτημα σύγκλησης, υπερβαίνοντας το απαιτούμενο ποσοστό.
