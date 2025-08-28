Συνελήφθη 24χρονος που παρακολουθούσε επιχειρηματία στην Βούλα για να τον ληστέψει

- Δύο πακέτα γάντια μίας χρήσεως.Στην πιλοτή της οικίας του 24χρονου εντοπίστηκε σταθμευμένο το Ι.Χ., χρώματος μαύρου το οποίο είχε κλέψει από το Χαλάνδρι στις 28 Απριλίου. Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:- Πέντε καπέλα, τύπου jockey, εκ των οποίων τα τέσσερα μαύρα και το ένα μπεζ,- Ένα ζευγάρι μαύρα γάντια εργασίας,- Ένας λοστός, χρώματος κίτρινου,- Πλήθος tire up και- Ένα υφασμάτινο περιλαίμιο.Από την περεταίρω έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής & της Ιδιοκτησίας προέκυψε ότι ο 24χρονος μαζί με άγνωστο συνεργό του από το μήνα Απρίλιο παρακολουθούσαν τον επιχειρηματία γνωρίζοντας την οικονομική του επιφάνεια με προφανή σκοπό την κλοπή ή ληστεία σε βάρος του.​Κατά την απολογία του ο δράστης ομολόγησε την αποδοχή του κλεμμένου οχήματος, την κλοπή πινακίδας και ότι παρακολουθούσε τον επιχειρηματία με συνεργό του.Ο 24χρονος είναι σεσημασμένος για διακεκριμένες κλοπές, ληστείες, πλαστογραφίες των Νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων.