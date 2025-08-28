Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Συνελήφθη 24χρονος που παρακολουθούσε επιχειρηματία στην Βούλα για να τον ληστέψει
Είναι σεσημασμένος για διακεκριμένες κλοπές, ληστείες, πλαστογραφίες των Νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων
Ένας 24χρονος, γνωστός για το ποινικό του παρελθόν, εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της 26ης Αυγούστου στη Βούλα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ο νεαρός, παρακολουθούσε έναν επιχειρηματία από την περιοχή, με σκοπό να τον ληστέψει, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό που παραπέμπει σε αστυνομική στολή. Ωστόσο, ο επιχειρηματίας αντιλήφθηκε ότι κάποιος τον παρακολουθεί και το κατήγγειλε στις Αρχές.
Η αστυνομία τον ακινητοποίησε στην περιοχή της Βούλας, και κατά τη σύλληψή του, ο 24χρονος αντιστάθηκε, προσπαθώντας να αποφύγει τον έλεγχο και την ενδεχόμενη σύλληψή του.
Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε:
- Μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, μάρκας Apple,
- Ένα κλειδί οχήματος, το οποίο θέτει σε λειτουργία κλεμμένο αυτοκίνητο
Στην έρευνα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, που ενεργήθηκε στην οικία του στη Βούλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ,
- Δύο μπλούζες με το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας,
- Δύο ζευγάρια γάντια εργασίας, χρώματος μαύρου,
- Ένα ζεύγος χειροπέδες, χρώματος μαύρου,
- Δύο καπέλα, τύπου jockey, χρώματος μαύρου,
- Ένα εργαλείο θραύσης κρυστάλλων, χρώματος πορτοκαλί και
Στην πιλοτή της οικίας του 24χρονου εντοπίστηκε σταθμευμένο το Ι.Χ., χρώματος μαύρου το οποίο είχε κλέψει από το Χαλάνδρι στις 28 Απριλίου. Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Πέντε καπέλα, τύπου jockey, εκ των οποίων τα τέσσερα μαύρα και το ένα μπεζ,
- Ένα ζευγάρι μαύρα γάντια εργασίας,
- Ένας λοστός, χρώματος κίτρινου,
- Πλήθος tire up και
- Ένα υφασμάτινο περιλαίμιο.
Από την περεταίρω έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής & της Ιδιοκτησίας προέκυψε ότι ο 24χρονος μαζί με άγνωστο συνεργό του από το μήνα Απρίλιο παρακολουθούσαν τον επιχειρηματία γνωρίζοντας την οικονομική του επιφάνεια με προφανή σκοπό την κλοπή ή ληστεία σε βάρος του.
Κατά την απολογία του ο δράστης ομολόγησε την αποδοχή του κλεμμένου οχήματος, την κλοπή πινακίδας και ότι παρακολουθούσε τον επιχειρηματία με συνεργό του.
Ο 24χρονος είναι σεσημασμένος για διακεκριμένες κλοπές, ληστείες, πλαστογραφίες των Νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων.
