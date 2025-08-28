Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Τα Μεταπτυχιακά του ΟΠΑ ανάμεσα στα Κορυφαία του Κόσμου - Νέα Διεθνής Διάκριση από την Eduniversal
Η κατάταξη της Eduniversal περιλαμβάνει 5.990 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών από 137 χώρες, καλύπτοντας 56 επιστημονικά πεδία
Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) διακρίνονται στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό τοπίο. Στην πιο πρόσφατη έκδοση της διεθνώς αναγνωρισμένης λίστας «Eduniversal Best Masters Rankings 2025», τα ΠΜΣ του ΟΠΑ καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις ανάμεσα στα καλύτερα προγράμματα παγκοσμίως και στη Δυτική Ευρώπη.
- Στη φήμη των προγραμμάτων στην αγορά εργασίας
- Στο μισθό των αποφοίτων στην πρώτη τους απασχόληση
- Στην ικανοποίηση των ίδιων των αποφοίτων μέσω διεθνούς έρευνας
Σχετικά με τη νέα διάκριση, ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής, Βασίλης Βασδέκης, δήλωσε: «Για την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΟΠΑ η νέα διάκριση αποτελεί μεγάλη τιμή, αλλά και ευθύνη. Χρειάζεται να ενισχυθεί η προσπάθεια για πρωτότυπη έρευνα, καινοτομία, εξειδίκευση και διεθνοποίηση για να παραμείνει το Πανεπιστήμιο στην κορυφή. Άλλωστε το γεγονός ότι μόνο τα ΠΜΣ του ΟΠΑ υπερέχουν διεθνώς στην εν λόγω κατάταξη, αποδεικνύει το μέγεθος της απήχησης και της αναγνώρισης του υψηλού ερευνητικού έργου που επιτελείται και αντανακλάται στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων και στην εξέλιξή τους στην αγορά εργασίας».
Δείτε τη λίστα της Eduniversal Masters Ranking 2025 ΕΔΩ.
Παγκόσμιες διακρίσεις:Σημειώνεται, ότι το ΟΠΑ είναι το μοναδικό ελληνικό Πανεπιστήμιο, που διαθέτει προγράμματα, που περιλαμβάνονται στη λίστα των κορυφαίων παγκοσμίως και σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία – γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή διεθνή απήχηση και την ακαδημαϊκή αριστεία του Πανεπιστημίου.
