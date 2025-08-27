Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Aυτή την Κυριακή στο Cantina Magazine μπαίνουμε στην κουζίνα, φοράμε τις ποδιές μας και είμαστε Έτοιμοι για το σχολειο!Ανακαλύψτε:Επιστροφή στην καθημερινότητα και κάθε... κατεργάρης στον πάγκο του! Τα παιδιά ετοιμάζουν τις σχολικές τσάντες τους κι εμείς ετοιμάζουμε τσαντάκια φαγητού που θα φιλοξενούν καθημερινά το βιταμινούχο δεκατιανό και το σνακ τους, το γεύμα και το γλυκό τους.Και αυτή τη χρονιά επιλέξαμε και υλοποιήσαμε συνταγές που σιγουρά θα λατρέψουν τα μικρά σας – κι εσείς θα απαλλαγείτε από τον διαρκή προβληματισμό της καθημερινής προετοιμασίας.Με πρώτες ύλες απλές, θρεπτικές και εποχικές δημιουργήσαμε 90 συνταγές: για το δεκατιανο και το σνακ τους, για τα «αμαρτωλά» της καντίνας που στο σπίτι μετατρέπονται σε αθώες απολαύσεις, για σοκολατένια γλυκά και για οικογενειακά γεύματα.Ξεφυλλίστε τις σελίδες του πιο νόστιμου ενθέτου και ανακαλύψτε:Εύκολα ναι, πρόχειρα όχιΕτοιμάζουμε τα σνακ του σήμερα, αλμυρά και γλυκά, με θρεπτικά υλικά, σε διαφορά μεγέθη, για τη βόλτα, το διάλειμμα του σχολείου, τις εξωσχολικές δραστηριότητες ή το σπίτι. Για γερά παιδιά με δυνατό μυαλό!Από αυγομάφιν με τυρί & σπανάκι και banana bread με χουρμάδες μέχρι μπάρες με φυστικοβούτυρο & αποξηραμένα φρούτα, κέικ καρότου σε μπαλάκια, γλυκιά στριφτή ταχινόπιτα, σάντουιτς με αυγοσαλάτα & αβοκάντο, κουλουράκια κανέλας με πορτοκάλι, μπαλίτσες ενέργειας με χουρμάδες κριτσίνια ντομάτας και πολλά άλλα...Μια καντίνα σπιτικήΏρα για super bowls με υψηλή θρεπτική αξία, χυμοί και «τούρμπο» δροσερά ροφήματα, τραγάνες πίτες και πιττάκια, όλα θρεπτικά και πεντανόστιμα! Παίζουν όχι μόνο το παιχνίδι της γεύσης, άλλα κι εκείνων των μικρών «αμαρτιών» που τόσο αγαπούν τα παιδιά να προμηθεύονται από τις σχολικές καντίνες.Σκαρώνουμε αλμυρό κέικ με τυριά & αλλαντικά, εύκολη τυρόπιτα, πεϊνιρλί με λουκάνικο, κρύο ρόφημα βανίλια σοκολάτα, super bowl με ταχίνι, μους μπανάνα με φυστικοβούτυρο, σπανακόπιτα χωρίς φύλλο με τραχανά, φαλάφελ, μπατζίνα με κολοκυθάκια, φέτα & μανούρι, πιροσκί με γέμιση πατάτας & με γέμιση κιμά, φλαούνες με σέσκουλα & νωπή μυζήθρα και πολλά άλλα νόστιμα…Η οικογένεια στο τραπέζιΓονείς και παιδιά τρώνε μαζί. Μία συνήθεια με θετικό πρόσημο που επανέρχεται δυναμικά. Γεύματα μαγειρεμένα στον σωστό χρόνο, φτιαγμένα με επιλεγμένη πρώτη ύλη, που θρέφουν όχι μόνο τον οργανισμό αλλά και την ψυχή.Μπαίνουμε στην κουζίνα και ετοιμάζουμε ομελέτα φούρνου, κοτόπουλο με ζυμαρικά, mac 'n' cheese, κεφτέδες σε σάλτσα ντομάτας – πιπεριάς, μπιφτέκια λαχανικών, σούπα μινεστρόνε, τραγανές κοτομπουκιές με τραχανά, λεμονάτο ψητό κοτόπουλο, κακαβιά, φασόλια πλακί, μπιφτεκάκια μοσχαρίσια και πολλά αλλά υπέροχα πιάτα...Στη σοκολάτα λεμέ «ναι»Επιδόρπια και γλυκά φτιαγμένα με πρωταγωνίστρια το αγαπημένο υλικό όλων των παιδιών, τη σοκολάτα. Συνδυασμένη με σούπερ απλά υλικά, αλλά όσο γίνεται πιο θρεπτικά, για να χαρίζουν ενέργεια και καλή διάθεση μέσα στη μέρα.Δημιουργούμε μπράουνι με ταχίνι, δίχρωμο κέικ, κορμό με χαλβά σοκολατένιο, τσούρος, τρουφάκια, κρέμες από τραχανά, σοκολατένια βραχάκια με ξηρούς καρπούς, ταρτάκια με γέμιση κακάο – αβοκάντο, μαντλέν με κακάο, τσιζκέικ σοκολάτας και τόσες άλλες λιχουδιές...Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ, ένα ακόμη αγωνιώδες, καθηλωτικό μυθιστόρημα από τον ανανεωτή του σκανδιναβικού νουάρ Ράγκναρ Γιόνασον.Όλα μοιάζουν ονειρεμένα για μια τετραμελή συντροφιά νεαρών: Η καλύτερη παρέα, διασκέδαση και κάμπινγκ σε ένα υπέροχο φυσικό σκηνικό. Μόνο που κάποιος από αυτούς δεν θα φύγει ποτέ ζωντανός από το μυστηριώδες νησί.Ο Ισλανδός Ράγκναρ Γιόνασον θεωρείται ως ο κατεξοχήν ανανεωτής ενός ολόκληρου είδους της σύγχρονης λογοτεχνίας μυστηρίου, του λεγόμενου «σκανδιναβικού νουάρ». Κι αυτό αποδεικνύεται, με θεαματικό τρόπο μάλιστα, με «Το νησί», ένα από τα πιο συναρπαστικά, ανατριχιαστικά και απρόβλεπτα ως προς την πλοκή τους, μυθιστορήματα του Γιόνασον.Στον θεματικό πυρήνα του βιβλίου βρίσκεται ένα άλυτο μυστήριο του παρελθόντος, το οποίο στοιχειώνει το παρόν. Η κεντρική ηρωίδα, όπως και σε άλλα βιβλία του σπουδαίου Ισλανδού συγγραφέα, είναι η επιθεωρήτρια Χούλγκα, η οποία αναλαμβάνει να εξιχνιάσει μια πολύ παράξενη υπόθεση που εκτυλίχθηκε σε ένα απομονωμένο νησί. Εκεί, στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Ισλανδίας και με φόντο ένα φυσικό σκηνικό εκπληκτικής -πλην σκοτεινής και κάπως δυσοίωνης- ομορφιάς, η Χούλγκα καλείται να δώσει απαντήσεις στο πώς και γιατί βρέθηκε νεκρή μία νεαρή κοπέλα. Υποτίθεται πως ανήκε σε μια παρέα τεσσάρων φίλων, οι οποίοι είχαν αποφασίσει να γιορτάσουν την επανασύνδεσή τους με τη συγκεκριμένη εκδρομή. Όμως, ενώ όλα έδειχναν πως η συντροφιά διασκέδαζε με την ψυχή της, το «αξέχαστο» αυτής της εξόρμησης έμελλε να είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι περίμεναν. Το σοκ και η φρίκη διαδέχονται απότομα την ανεμελιά και τη χαρά, ενώ η επιθεωρήτρια έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι κάποιος δολοφόνησε το άτυχο κορίτσι. Επίσης, η έμπειρη επιθεωρήτρια διακρίνει χαρακτηριστικές ομοιότητες με μια υπόθεση προ δεκαετίας, όταν μια άλλη κοπέλας βρέθηκε νεκρή, σε εκδρομή με τον σύντροφό της. Πυκνές σκιές, παραμορφωτικοί καθρέφτες και καλά κρυμμένα μυστικά δημιουργούν το τείχος που θα πρέπει να ρίξει η επιθεωρήτρια Χούλγκα προκειμένου να φτάσει στην αλήθεια. Κάτι που είναι αποφασισμένη να πετύχει, ακόμη και θέτοντας τον εαυτό της σε θανάσιμο κίνδυνο.και με την έκδοση των 2,00€Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Από την Ξάνθη στο ΧόλιγουντΗ σταρ δημοσιογράφος που μεσουρανεί στην αμερικανική τηλεόραση εδώ και 30 χρόνια έχει ελληνική καταγωγή και ταλέντο στη μαγειρικήΟ βουβός ρόλος ζωήςΣε περιοδεία με τη sold out «Ηλέκτρα», o πολυτάλαντος ηθοποιός ερμηνεύει έναν Πυλάδη που ξεχωρίζει ανάμεσα στους αμέτρητους ήρωες της αρχαίας τραγωδίαςΤα άγουρα χρόνια μιας ώριμης σταρΑπό τη μέτρια μαθήτρια στο icon της showbiz και της ευζωίας: το νέο βιβλίο «Gwyneth: The Biography» παίρνει την ιστορία από την αρχήΟ μαέστρος της ΧάλκηςΟ καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης – Δημήτρης Κρεμαστινός μιλάει για τις ονειρικές βραδιές που θα φιλοξενήσει το νησί από τις 6 έως τις 10 ΣεπτεμβρίουΑκόμα:Χορεύοντας με τους θεούςΤο style icon της Gen ZΤο νέο ρομαντικό στυλ & η κίτρινη γραμμή που αλλάζει το μακιγιάζToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.