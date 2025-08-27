Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Εκκενώθηκε γκαράζ κτιρίου επί της Κηφισίας - Δείτε φωτογραφίες
Σε συγκρότημα επιχειρήσεων των Αμπελοκήπων υπήρξε κινητοποίηση των Αρχών
Κινητοποιήθηκαν οι αρχές και εκκένωσαν γκαράζ κτιρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Αυγούστου.
Το κτίριο βρίσκεται στο ύψος των Αμπελοκήπων, ενώ μετά από λίγη ώρα έληξε ο συναγερμός των αρχών και άπαντες επέστρεψαν στις δουλειές του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στο γκαράζ.
Δείτε φωτογραφίες:
