Εκκενώθηκε γκαράζ κτιρίου επί της Κηφισίας - Δείτε φωτογραφίες

ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Κηφισίας Εκκένωση Κτίριο

Σε συγκρότημα επιχειρήσεων των Αμπελοκήπων υπήρξε  κινητοποίηση των Αρχών

Κινητοποιήθηκαν οι αρχές και εκκένωσαν γκαράζ κτιρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Αυγούστου.

Το κτίριο βρίσκεται στο ύψος των Αμπελοκήπων, ενώ μετά από λίγη ώρα έληξε ο συναγερμός των αρχών και άπαντες επέστρεψαν στις δουλειές του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στο γκαράζ.

