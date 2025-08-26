Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Καιρός: Μετά τα μελτέμια έρχεται κύμα ζέστης από την Ιταλία που θα εκτοξεύσει τη θερμοκρασία - Πότε και πού θα βρέξει
Καιρός: Μετά τα μελτέμια έρχεται κύμα ζέστης από την Ιταλία που θα εκτοξεύσει τη θερμοκρασία - Πότε και πού θα βρέξει
Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης μιλά για αστάθεια τις επόμενες ημέρες, ενώ σημειώνει ότι οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν σε φυσιολογικά επίπεδα από την επόμενη εβδομάδα
Με λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά και με τους βοριάδες να παραμένουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο θα κυλήσει η σημερινή μέρα, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης ο οποίος στην πρόγνωσή του αναφέρει ότι ένα κύμα ζέστης από την Ιταλία θα φτάσει στη χώρα μας προς το τέλος της εβδομάδας.
Για τις επόμενες ημέρες προβλέπονται ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που στο εσωτερικό του Αιγαίου μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται μπόρες σε ορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.
Οι άνεμοι αυτοί θα αγγίζουν τα 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο και το Καρπάθιο, ενώ στην Κρήτη θα λειτουργούν ως καταβάτες, με αποτέλεσμα στο νότιο τμήμα του νησιού να γίνονται αρκετά θερμοί και ξηροί, φτάνοντας σε επίπεδα θυελλωδών ανέμων.
Η θερμοκρασία τις μεσημβρινές ώρες θα κυμανθεί γύρω στους 26 με 30 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα, 32-34 βαθμούς στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ στο Αιγαίο θα βρίσκεται περίπου στους 32 βαθμούς. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στη νότια Κρήτη, ωστόσο, το θερμόμετρο θα αγγίζει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου.
Καθώς θα πηγαίνουμε από Σάββατο έως την Κυριακή μία κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας, θα σηκώσει πιο θερμές αέριες μάζες. Μπορεί να σηκώσει ακόμη και σκόνη. Θα ανεβάσει τη θερμοκρασία κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου.
Την Κυριακή, ενδέχεται να δούμε μπόρες και καταιγίδες κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρια Ελλάδα, το σύστημα από την περιοχή της Ιταλίας θα διασχίσει και τα δυτικότερα τμήματα της βορειοδυτική Ελλάδας όπου θα διασχίσει και τα δυτικότερα τμήματα της Ελλάδας.
Από Δευτέρα επιστρέφουμε σε συμβατές για την εποχή θερμοκρασίες.
Για τις επόμενες ημέρες προβλέπονται ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που στο εσωτερικό του Αιγαίου μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται μπόρες σε ορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.
Οι άνεμοι αυτοί θα αγγίζουν τα 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο και το Καρπάθιο, ενώ στην Κρήτη θα λειτουργούν ως καταβάτες, με αποτέλεσμα στο νότιο τμήμα του νησιού να γίνονται αρκετά θερμοί και ξηροί, φτάνοντας σε επίπεδα θυελλωδών ανέμων.
Η θερμοκρασία τις μεσημβρινές ώρες θα κυμανθεί γύρω στους 26 με 30 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα, 32-34 βαθμούς στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ στο Αιγαίο θα βρίσκεται περίπου στους 32 βαθμούς. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στη νότια Κρήτη, ωστόσο, το θερμόμετρο θα αγγίζει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός μέχρι το τέλος της εβδομάδαςΤην Τετάρτη περιορίζεται αρκετά η αστάθεια ενώ την Πέμπτη καθαρίζουν όλα και έτσι θα πάμε το Σάββατο, με τους βοριάδες να μονοπωλούν το ενδιαφέρον μέσα στο Αιγαίο. Παράλληλα αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
Καθώς θα πηγαίνουμε από Σάββατο έως την Κυριακή μία κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας, θα σηκώσει πιο θερμές αέριες μάζες. Μπορεί να σηκώσει ακόμη και σκόνη. Θα ανεβάσει τη θερμοκρασία κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου.
Την Κυριακή, ενδέχεται να δούμε μπόρες και καταιγίδες κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρια Ελλάδα, το σύστημα από την περιοχή της Ιταλίας θα διασχίσει και τα δυτικότερα τμήματα της βορειοδυτική Ελλάδας όπου θα διασχίσει και τα δυτικότερα τμήματα της Ελλάδας.
Από Δευτέρα επιστρέφουμε σε συμβατές για την εποχή θερμοκρασίες.
Ειδήσεις σήμερα:
Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα