Απόστολος Βεσυρόπουλος: Παρουσία Μητσοτάκη η εξόδιος ακολουθία - Ποιοι πολιτικοί παραστάθηκαν στην κηδεία του
Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Το «τελευταίο» αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο απηύθυνε ο πρωθυπουργός, υπουργοί, βουλευτές, αλλά και πλήθος πολιτών, που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στον ναό λίγα λεπτά πριν τις 12:00 το μεσημέρι, οπότε και είχε προγραμματιστεί η εξόδιος ακολουθία του πρώην υφυπουργού.

Στην εκκλησία βρίσκονταν ήδη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας. Επίσης, παρόντες ήταν ο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο  υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη με τον Γιάννη Μπρατάκο, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, αλλά και ο πρώην ΓΓ του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης.

Επίσης, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Μάκης Βορίδης, Ντόρα Μπακογιάννη, Στράτος Σιμόπουλος, Ζέττα Μακρή, Χρήστος Σταϊκούρας, Στέλιος Πέτσας, Γιάννης Οικονόμου και ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς.

