Απόστολος Βεσυρόπουλος: Παρουσία Μητσοτάκη η εξόδιος ακολουθία - Ποιοι πολιτικοί παραστάθηκαν στην κηδεία του

Το «τελευταίο» αντίο στοναπηύθυνε ο πρωθυπουργός, υπουργοί, βουλευτές, αλλά και πλήθος πολιτών, που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.έφτασε στον ναό λίγα λεπτά πριν τις 12:00 το μεσημέρι, οπότε και είχε προγραμματιστεί η εξόδιος ακολουθία του πρώην υφυπουργού.Στην εκκλησία βρίσκονταν ήδη ο πρόεδρος της Βουλήςο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑο Έλληνας ΕπίτροποςΕπίσης, παρόντες ήταν ο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησηςο υπουργός Εθνικής Άμυνας,ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσηςο υπουργός Επικρατείαςο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξηςο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωποςη υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειαςμε τονο γραμματέας της ΝΔαλλά και ο πρώην ΓΓ του πρωθυπουργούΕπίσης, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οικαι ο ευρωβουλευτής