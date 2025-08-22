Χαμόγελο του Παιδιού: Αναζητούσαμε 9 μήνες έναν 12χρονο που είχε εντοπιστεί από τον Ιανουάριο

Γιααπό χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των, είχε ενημερωθεί τοστιςκαι είχε προχωρήσει άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.Σήμερα,από την έναρξη της αναζήτησης του 12χρονου και μετά από διερεύνηση που προχώρησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο επικοινωνώντας με τους αρμόδιους φορείς, ο Οργανισμός ενημερώθηκε ότι ο 12χρονος είχε εντοπιστεί από τιςστηΣύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μεμονωμένη και αποτυπώνει την έλλειψη ενημέρωσης, που δημιουργεί προβλήματα και δυσχεραίνει τις προσπάθειες με στόχο την ασφάλεια και προστασία των ανηλίκων.