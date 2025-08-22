bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Χαμόγελο του Παιδιού: Αναζητούσαμε 9 μήνες έναν 12χρονο που είχε εντοπιστεί από τον Ιανουάριο
Ο Οργανισμός είχε εκδώσει ενημερωτικό για την εξαφάνιση από τις 22 Νοεμβρίου 2024 - Ο 12χρονος Σύρος είχε εντοπιστεί από τα τέλη Ιανουαρίου στη Νορβηγία, χωρίς να υπάρξει σχετική ενημέρωση
Για την εξαφάνιση του 12χρονου Σύρου Χαλίντ Αλ Σεϊχ Άχμαντ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Αμπελοκήπων, είχε ενημερωθεί το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 22 Νοεμβρίου 2024 και είχε προχωρήσει άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Σήμερα, εννέα ολόκληρους μήνες από την έναρξη της αναζήτησης του 12χρονου και μετά από διερεύνηση που προχώρησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο επικοινωνώντας με τους αρμόδιους φορείς, ο Οργανισμός ενημερώθηκε ότι ο 12χρονος είχε εντοπιστεί από τις 26 Ιανουαρίου στη Νορβηγία.
Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μεμονωμένη και αποτυπώνει την έλλειψη ενημέρωσης, που δημιουργεί προβλήματα και δυσχεραίνει τις προσπάθειες με στόχο την ασφάλεια και προστασία των ανηλίκων.
