Σύλληψη 25χρονου Τούρκου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Καταζητείτο για συνέργεια σε δολοφονία
Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το πρωί της Τρίτης, 25χρονος Τούρκος υπήκοος ο οποίος καταζητείτο με ερυθρά αγγελία των Αρχών της Τουρκίας για το αδίκημα της συνέργειας σε δολοφονία.

Ειδικότερα, ο 25χρονος συνέδραμε σε ανθρωποκτονία ατόμου που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2022 στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατηγορία, ο δράστης της δολοφονίας, που ήταν μαζί με τον 25χρονο, πυροβόλησε και σκότωσε άνδρα με τον οποίο είχαν διαφορές και στη συνέχεια ο 25χρονος έβγαλε τις πινακίδες του αυτοκινήτου τους για να μην εντοπιστούν εύκολα, κατά την διαφυγή τους από το τόπο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

