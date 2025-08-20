Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Σύλληψη 25χρονου Τούρκου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Καταζητείτο για συνέργεια σε δολοφονία
Ο 25χρονος συνέδραμε σε ανθρωποκτονία ατόμου που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2022 στην Κωνσταντινούπολη
Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το πρωί της Τρίτης, 25χρονος Τούρκος υπήκοος ο οποίος καταζητείτο με ερυθρά αγγελία των Αρχών της Τουρκίας για το αδίκημα της συνέργειας σε δολοφονία.
Ειδικότερα, ο 25χρονος συνέδραμε σε ανθρωποκτονία ατόμου που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2022 στην Κωνσταντινούπολη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατηγορία, ο δράστης της δολοφονίας, που ήταν μαζί με τον 25χρονο, πυροβόλησε και σκότωσε άνδρα με τον οποίο είχαν διαφορές και στη συνέχεια ο 25χρονος έβγαλε τις πινακίδες του αυτοκινήτου τους για να μην εντοπιστούν εύκολα, κατά την διαφυγή τους από το τόπο του εγκλήματος.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
