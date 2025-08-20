Κατάδυση στο βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας, κατασκήνωση στα 650 μέτρα κάτω από τη γη, με κουβέρτες και wi-fi, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Wi-fi και router στα 650 μέτρα κάτω από τη γη

Σπήλαιο Γουργούθακας

Σπήλαιο Λιοντάρι:

Σπήλαιο LOC 81

Επόμενοι στόχοι

O επικεφαλής της αποστολής και διδάκτωρ γεωλογίας, σπηλαιολόγος Μάρκος Βαξεβανόπουλος μιλά για την αξία των σπηλαίων για τη ζωή και τον άνθρωπο

Για την εξερεύνηση του Γουργούθακα, στήθηκε κατασκήνωση στα 650 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. Μάλιστα, χάρη στον τεχνικό της ομάδας, η, παροχές που είναι καθοριστικές και για λόγους ασφαλείας πια.«Μένουμε δύο εβδομάδες μέσα στα σπήλαια, μαγειρεύουμε, κοιμόμαστε, εξερευνούμε. Η ασφάλεια είναι θεμελιώδης για εμάς, πάντα οργανώνουμε το ενδεχόμενο» ανέφερε ο κ. Βαξεβανόπουλος.- Είσοδος στα 1.550 και σε βάθος 1.129 μέτρα (και συνεχίζει)- Η είσοδος ήταν μία μικρή τρύπα που δεν χωρούσε άνθρωπος, και η οποία έβγαζε αέρα, πολύ ψυχρό αέρα. Οι Γάλλοι την διένοιξαν και σιγά – σιγά κατέβαιναν συνεχίζοντας τις διανοίξεις ώσπου το 1998 έφτασαν στα 1.100 μέτρα- Η κατάβαση έχει διαδοχικά ανοίγματα και σφηνώματα- Πολύ μεγάλα και εντυπωσιακά σεισμικά ρήγματα – δρόμοι που ανοίχτηκαν μέσα στα βουνά χάρη στους σεισμούς- Ενδιαφέρουσα γεωλογία με πλακώδεις ασβεστόλιθους- Αλλά και μικρο-πανίδα, οργανισμούς που ζουν εκεί, πολλοί από τους οποίους είναι ενδημικοί οργανισμοί- Το σπήλαιο έχει συνέχεια- Λέγεται έτσι γιατί η μορφή του από πάνω μοιάζει με γλυπτό λιονταριού- Έχει βάθος 1.110- Ο αέρας από την τρύπα της εισόδου του έχει θερμοκρασία 5-6 βαθμών Κελσίου, γι’ αυτό λέγεται και ψυγείο- Στα πρώτα 30-40 μέτρα είναι στενό και η κατάβαση γίνεται με σχοινί.- Συνεχίζεται με έναν στενό «μέανδρο»- Κάτω από τα 400 μέτρα γίνεται ένα φαράγγι- Κατασκήνωση στα 500 μέτρα, κατσαρολικά, φαγητά, ένα αυτάρκες σύστημα που φιλοξενεί 2 – 3 σπηλαιοερευνητές που ξεκινούν από εκεί τις εξερευνήσεις τους.Παράλληλα, μία ομάδα Άγγλων εξερεύνησε το μικρότερο σπήλαιο LOC 81 και μάλιστα αποτύπωσε με drone την είσοδο. Το σπήλαιο έχει είσοδο στα 405 μέτρα και ακολουθεί μια απότομη κατάβαση 120 μέτρων.Παρουσιάζοντας τα εντυπωσιακά ευρήματα στο κοινό, ο κ. Βαξεβανόπουλος, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση των σπηλαιολόγων με την τοπική κοινωνία ενώ παρουσίασε τους επόμενους στόχους που είναι «να πάμε παρακάτω, να συνεχίσουμε το σιφώνι στον Γουργούθακα και στο Λιοντάρι θα πάμε παρακάτω».Τέλος, ο κ. Βαξεβανόπουλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην τεράστιαάρα η προστασία και η διατήρησή τους, έχει άμεση σχέση με το νερό που πίνουμε. Αν δεν προσέξουμε τα βουνά και τα σπήλαια, ο,τιδήποτε κάνουμε» σημείωσε.