«Κατανοώ την αγανάκτηση του Βλαδίμηρου Κυριακίδη» - Η απάντηση του δημάρχου Χανίων για το επεισόδιο στην παράσταση
Ο Παναγιώτης Σημανδηράκης προτείνει το μητροπολιτικό πάρκο των Αγίων Αποστόλων για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων
Τα Χανιά χρειάζονται έναν νέο χρόνο για εκδηλώσεις σύμφωνα με τον δήμαρχο, Παναγιώτη Σημανδηράκη, που απαντά στον Βλαδίμηρο Κυριακίδη για τα όσα συνέβησαν στην παράσταση «Ο Θάνατος του Εμποράκου».
Ο κ. Σημανδηράκης προτείνει το μητροπολιτικό πάρκο των Αγίων Αποστόλων, επισημαίνοντας πως τα όσα συνέβησαν στην παράσταση στην Ανατολική Τάφρο έφεραν στην επιφάνεια « δύο ζητήματα που απαιτούν καθαρή ματιά και αποφασιστικότητα: ποιος έχει την αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης και ποιοι χώροι είναι πραγματικά κατάλληλοι για μεγάλες εκδηλώσεις στα Χανιά».
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο κ. Σημανδηράκης επισημαίνει πως «η πρόληψη και η αντιμετώπιση παραβατικών ή αντικοινωνικών συμπεριφορών είναι αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας», αναφέροντας πως ο δήμος «δεν διαθέτει Δημοτική Αστυνομία και δεν έχει την επιχειρησιακή αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις».
Στη συνέχεια τονίζει πως «πρέπει επιτέλους να το παραδεχτούμε και να το πούμε καθαρά: η Ανατολική Τάφρος ουδέποτε υπήρξε κατάλληλος χώρος για τη λειτουργία θεάτρου. Οι συναυλίες και οι μεγάλες εκδηλώσεις προκαλούν έντονη ηχορύπανση που διαχέεται στις γύρω κατοικίες, ενώ ο συνεχής θόρυβος από τα διερχόμενα οχήματα υποβαθμίζει περαιτέρω την εμπειρία του κοινού. Επιπλέον, περιστατικά όπως το χθεσινό αποκαλύπτουν ότι υπάρχει πρόβλημα ακόμη και με μεμονωμένες συμπεριφορές πολιτών, ενώ κάθε εκδήλωση επιβαρύνει δραματικά το ήδη βεβαρυμένο κυκλοφοριακό της πόλης, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες».
Ο κ. Σημανδηράκης αναφέρει πως «δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται φαινόμενα που εκθέτουν την πόλη και το κοινό της. Δυστυχώς, όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τον ίδιο χώρο για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι τέτοια περιστατικά θα επαναληφθούν. Αυτό αποδεικνύει ότι χρειαζόμαστε συνολική, οριστική λύση».
«Τώρα είναι η στιγμή να αφήσουμε τα συνθήματα στην άκρη και να δώσουμε απάντηση σε μια εκκρεμότητα ετών, δημιουργώντας έναν σύγχρονο χώρο εκδηλώσεων στο Μητροπολιτικό Πάρκο των Αγίων Αποστόλων. Έναν χώρο με υψηλή αισθητική, άρτια ακουστική και υποδομές που θα καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης και των διοργανωτών. Είναι η μόνη ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και περιβαλλοντικά ισορροπημένη επιλογή. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται χωρίς τεκμηρίωση είναι απλώς λόγια για τις εντυπώσεις», συμπληρώνει.
«Όσο για τα περί “δήθεν τσιμεντοποίησης”, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αναμασημένα συνθήματα από όσους πεισματικά αρνούνται να αναγνωρίσουν κάθε τι θετικό που συμβαίνει στον τόπο», συνεχίζει ο δήμαρχος Χανίων.
Ο ίδιος αναφέρει πως κατανοεί την αγανάκτηση του Βλαδίμηρου Κυριακίδη, τονίζοντας πως η συμπεριφορά ελάχιστων δεν μπορεί να αμαυρώσει την εικόνα μιας πόλης που έχει αποδείξει έμπρακτα την αγάπη της στο θέατρο: «Με ειλικρινή σεβασμό προς τον κ. Κυριακίδη, κατανοώ απολύτως και δικαιολογώ την αγανάκτησή του. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει πως η συμπεριφορά ελάχιστων δεν μπορεί να αμαυρώσει την εικόνα μιας πόλης που έχει αποδείξει έμπρακτα την αγάπη της στο θέατρο. Το ΔΗΠΕΘΕΚ, με τη μακρά και ποιοτική του διαδρομή, είναι η καλύτερη απόδειξη αυτής της σχέσης. Οι εικόνες αυτές δεν μας τιμούν, αλλά δεν αγγίζουν το φιλόθεατρο πρόσωπο των Χανιωτών, μιας κοινωνίας που σταθερά αγκαλιάζει και αναδεικνύει την τέχνη της σκηνής».
«Η πόλη μας χρειάζεται πολιτισμό εφάμιλλο της ιστορίας της, και χώρους που σέβονται τους ανθρώπους επί και κάτω από την σκηνή. Αυτό απαιτεί σχέδιο, σοβαρότητα και έργα, όχι ευχολόγια. Στους Αγίους Αποστόλους μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο που θα φιλοξενεί με υπερηφάνεια τις μεγάλες στιγμές του Δήμου μας, χωρίς να επιβαρύνει την καθημερινότητα των Χανιωτών και των επισκεπτών», καταλήγει ο δήμαρχος Χανίων.
Κατά τη διάρκεια της παράστασης, άτομα φώναζαν δυνατά και ενοχλούσαν τον θίασο. Στο τέλος του έργου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης απευθύνθηκε στους θεατές, εξηγώντας πως το φαινόμενο αυτό πρέπει να σταματήσει, προκειμένου να συνεχίσουν να ανεβαίνουν παραστάσεις στο εν λόγω μέρος.
Η ένταση επηρέασε τους ηθοποιούς, καθώς δεν τους επέτρεπε να παίξουν, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη να εκφράζει την αγανάκτησή του στο φινάλε. «Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν. Ντροπή τους! Λυπάμαι αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας ολόκληρος θίασος με αυτό που συνέβαινε απέξω. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε», ακούγεται να λέει σε βίντεο πoυ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα zarpanews.gr.
Οι θεατές επιβεβαίωσαν πως οι φωνές ήταν τόσο δυνατές που αποπροσανατόλιζαν όχι μόνο τον θίασο, αλλά και το κοινό, που δυσκολευόταν να παρακολουθήσει και να απολαύσει την παράσταση. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, ενώ ο συνεχής θόρυβος από τις εξατμίσεις διερχόμενων μηχανών έχει γίνει πλέον συνηθισμένο φαινόμενο στην περιοχή.
«Πάμε να ερμηνεύσουμε και μας κράζουν»
