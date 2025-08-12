«Κατανοώ την αγανάκτηση του Βλαδίμηρου Κυριακίδη» - Η απάντηση του δημάρχου Χανίων για το επεισόδιο στην παράσταση

Κλείσιμο



«Πάμε να ερμηνεύσουμε και μας κράζουν»

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, άτομα φώναζαν δυνατά και ενοχλούσαν τον θίασο. Στο τέλος του έργου, ο

απευθύνθηκε στους θεατές, εξηγώντας πως το φαινόμενο αυτό πρέπει να σταματήσει, προκειμένου να συνεχίσουν να ανεβαίνουν παραστάσεις στο εν λόγω μέρος.

Η ένταση επηρέασε τους ηθοποιούς, καθώς δεν τους επέτρεπε να παίξουν, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη να εκφράζει την αγανάκτησή του στο φινάλε.

ακούγεται να λέει σε βίντεο πoυ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα zarpanews.gr.



Οι θεατές επιβεβαίωσαν πως οι φωνές ήταν τόσο δυνατές που αποπροσανατόλιζαν όχι μόνο τον θίασο, αλλά και το κοινό, που δυσκολευόταν να παρακολουθήσει και να απολαύσει την παράσταση. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, ενώ ο συνεχής θόρυβος από τις εξατμίσεις διερχόμενων μηχανών έχει γίνει πλέον συνηθισμένο φαινόμενο στην περιοχή.