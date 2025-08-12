ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Κεφαλογιάννης: 3.100 φωτιές από την 1η Μαΐου, 7 στις 10 οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Γιάννης Κεφαλογιάννης Εμπρησμός

Κεφαλογιάννης: 3.100 φωτιές από την 1η Μαΐου, 7 στις 10 οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα

Όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις, μέχρι στιγμής είμαστε κάτω από το μέσο όρο της 20ετιας, είπε ο κ. Κεφαλογιάννης

Κεφαλογιάννης: 3.100 φωτιές από την 1η Μαΐου, 7 στις 10 οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα μέχρι στιγμής απολογισμό για τη μάχη με τις φωτιές στην επικράτεια έδωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, προειδοποιώντας ότι «μπαίνουμε στο πιο δύσκολο 20ημερο, απαιτείται η μέγιστη προσοχή, δεν φαίνεται να κοπάζουν τα μελτέμια».

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ από την αρχή της χρονιάς «έχουμε 5.600 ενάρξεις ενώ από την 1η Μαΐου, οπότε ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδο,, είναι 3.100. Όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις, μέχρι στιγμής είμαστε κάτω από το μέσο όρο της 20ετιας».

«Έχει γίνει μια υπερπροσπάθεια για γρήγορες οριοθετήσεις από επίγειες και εναέριες» συμπλήρωσε ο κ. Κεφαλογιάννης λέγοντας ότι «7 στις 10 πυρκαγιές οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα κυρίως από αμέλεια και κάποιες από δόλο».

«Δεν είναι απεριόριστες οι δυνάμεις που έχει η πυροσβεστική, όταν στη δυτική Ελλάδα ενεργούμε σε 5 μέτωπα μέσα σε λίγα χιλιόμετρα αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία» συμπλήρωσε



Παράλληλα έκανε λόγο για «εξαιρετική συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες, έχουν ήδη ξεκινήσει προεργασίες για αντιπλημμρικές δράσεις ενώ σε δεύτερο επίπεδο θα ξεκινήσουμε και αναδώσεις όπως π.χ. στον Φενεό. Δεν περιμένουμε να φτάσει το φθινόπωρο για εργασίες».


Ειδήσεις σήμερα:

No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο

Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο

Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης