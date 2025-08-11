Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Σε ασφαλές σημείο 69χρονος που τραυματίστηκε στον Όλυμπο
Επιτυχημένη ήταν η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη μεταφορά σε ασφαλές σημείο 69χρονου, ο οποίος είχε τραυματιστεί στον Όλυμπο.
Τον τραυματία μετέφεραν 21 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιτοχώρου, Κατερίνης, τη 2η και 8η ΕΜΑΚ από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», στα Πριόνια από όπου και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
