Σε ασφαλές σημείο 69χρονος που τραυματίστηκε στον Όλυμπο

Επιτυχημένη ήταν η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη μεταφορά σε ασφαλές σημείο 69χρονου, ο οποίος είχε τραυματιστεί στον Όλυμπο.

Τον τραυματία μετέφεραν 21 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιτοχώρου, Κατερίνης, τη 2η και 8η ΕΜΑΚ από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», στα Πριόνια από όπου και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.



