ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Καβάλα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
ΕΛΛΑΔΑ
Καβάλα Τροχαίο δυστύχημα Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής

Καβάλα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στο χωριό Αντιφίλιπποι  - Ο Τάσος Νικόπουλος είχε αγωνιστεί σε μικρή ηλικία στον ΑΟ Καβάλας και στη συνέχεια σε τοπικούς συλλόγους

Καβάλα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο χωριό Αντιφίλιπποι του δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα, έχασε σε ηλικία 73 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Τάσος Νικόπουλος.

Σύμφωνα με το proininews.gr, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Η 59χρονη οδηγός του ενός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, ενώ ο 73χρονος κατέληξε.

Ο Τάσος Νικόπουλος αγωνίστηκε στα εφηβικά του χρόνια στον ΑΟΚ, είχε στη συνέχεια κυρίως στον Ορφέα Ελευθερούπολης σπουδαία παρουσία, ενώ φόρεσε και τη φανέλα του Βρασίδα Νέας Περάμου.



Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ

Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό, πότε έρχεται το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου - Δείτε φωτογραφίες

Ανάλυση CNN: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη συμβολική Αλάσκα και η «αργή ήττα» που πλησιάζει για την Ουκρανία

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης