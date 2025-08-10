Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Καβάλα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
Καβάλα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στο χωριό Αντιφίλιπποι - Ο Τάσος Νικόπουλος είχε αγωνιστεί σε μικρή ηλικία στον ΑΟ Καβάλας και στη συνέχεια σε τοπικούς συλλόγους
Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο χωριό Αντιφίλιπποι του δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα, έχασε σε ηλικία 73 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Τάσος Νικόπουλος.
Σύμφωνα με το proininews.gr, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.
Η 59χρονη οδηγός του ενός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, ενώ ο 73χρονος κατέληξε.
Ο Τάσος Νικόπουλος αγωνίστηκε στα εφηβικά του χρόνια στον ΑΟΚ, είχε στη συνέχεια κυρίως στον Ορφέα Ελευθερούπολης σπουδαία παρουσία, ενώ φόρεσε και τη φανέλα του Βρασίδα Νέας Περάμου.
Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ
Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό, πότε έρχεται το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου - Δείτε φωτογραφίες
Ανάλυση CNN: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη συμβολική Αλάσκα και η «αργή ήττα» που πλησιάζει για την Ουκρανία
Σύμφωνα με το proininews.gr, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.
Η 59χρονη οδηγός του ενός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, ενώ ο 73χρονος κατέληξε.
Ο Τάσος Νικόπουλος αγωνίστηκε στα εφηβικά του χρόνια στον ΑΟΚ, είχε στη συνέχεια κυρίως στον Ορφέα Ελευθερούπολης σπουδαία παρουσία, ενώ φόρεσε και τη φανέλα του Βρασίδα Νέας Περάμου.
Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ
Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό, πότε έρχεται το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου - Δείτε φωτογραφίες
Ανάλυση CNN: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη συμβολική Αλάσκα και η «αργή ήττα» που πλησιάζει για την Ουκρανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα