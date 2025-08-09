Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Περιορίστηκε η μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας
Επιχειρούν 134 πυροσβέστες με 46 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Λίγο μετά της 17:00 του Σαββάτου (9/8) αναζωπυρώθηκε το πύρινο μέτωπο στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας. Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και κατευθυνόταν προς τη Νεράιδα. Ωστόσο, λίγο αργότερα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο.
Στο σημείο επιχειρούν 134 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 46 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για την εκκένωση περίπου 10 οικισμών.
Μετά τις 20:30 ζητήθηκε η εκκένωση της Ηράκλειας (Μπρούμα), καθώς η φωτιά από το μέτωπο του Λαντζοΐου κατευθυνόταν προς την περιοχή και τα πρώτα σπίτια του χωριού. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δημιούργησαν αντιπυρικές ζώνες γύρω από το χωριό, ενώ συγκεντρώθηκαν και στην περιοχή του Πουρναρίου.
Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου υπήρξε μεγάλη αναζωπύρωση στο Χελιδόνι με την πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή και να κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.
Νωρίτερα, ένας άνθρωπος με εγκαύματα στα χέρια απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο από το γήπεδο του Χελιδονίου και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Πρόκειται για κτηνοτρόφο που τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του.
Πως ξεκίνησε η φωτιά στο ΧελιδόνιΧθες Παρασκευή (8/8) φωτιά ξέσπασε στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας, η οποία λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.
Πηγή: ilialive.gr, Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook
