Κλήρωση Eurojackpot 8/8/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Οι αριθμοί που κερδίζουν 32 εκατομμύρια ευρώ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (8/8), η κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 36 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής:7, 16, 23, 41, 42 και 1 και 4.
Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και κάθε Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.
