Ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή των Βαΐων - Το ωράριο σε εμπορικά και σούπερ μάρκετ

Κλείσιμο

Το εορταστικό ωράριο του Πάσχα 2025 έχει ξεκινήσει στα μαγαζιά και την Κυριακή των Βαΐων, 13 Απριλίου 2025, τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά.Τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά τις εξής ώρες:Σκλαβενίτης: Κλειστά όλα τα καταστήματα, εκτός από εκείνο στο εκπτωτικό χωριό Σπάτων (11:00 – 20:00)ΑΒ Βασιλόπουλος: Ανοιχτά (11:00 – 18:00), ανάλογα με το κατάστημα – δείτε εδώ Market In: 11:00 – 18:00Κρητικός: Πολλά καταστήματα ανοιχτά 09:00 – 15:00 ή 11:00 – 18:00 - λίστα καταστημάτων Γαλαξίας: Πιθανό ωράριο 11:00 – 16:00, συστήνεται να επικοινωνήσετε με το κατάστημα της περιοχή σας – δείτε εδώ Μασούτης: 11:00 – 16:00 – δείτε εδώ LIDL: 11:00 – 20:00 – δείτε εδώ My Market: 11:00 – 17:00 – δείτε εδώ

Επιπλέον, ανοιχτά θα είναι και τα OK Market, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, πολλά ψαράδικα (λόγω ημέρας) και περίπτερα, εξυπηρετώντας όσους προετοιμάζονται για τη Μεγάλη Εβδομάδα.Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα θα λειτουργήσουν την Κυριακή 13 Απριλίου με διευρυμένο ωράριο 11:00 – 20:00.