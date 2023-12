Το πρόγραμμα που επενδύει στους νέους, για ένα καλύτερο μέλλον

Βασίλης Αδαμίδης, διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού, και Νίκος Εμμανουηλίδης, διευθύνων σύμβουλος.

Sponsored contentΑπό τη στιγμή που ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση το μεγάλο ζητούμενο για κάθε ενεργό μέλος της κοινωνίας, και ιδιαίτερα για τους νέους, ήταν η απασχολησιμότητα και πώς μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ώστε να εξελίσσονται συνεχώς. Το 2013, όταν η οικονομική ύφεση βρισκόταν στην κορύφωσή της και τα ποσοστά ανεργίας των νέων σημείωναν επίπεδα ρεκόρ, η Nestlé αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλία και να στηρίξει την κοινωνία. Έτσι, σχεδίασε το πρόγραμμα Nestlé Needs YOUth με βασικό σκοπό να ενισχύσει τις δεξιότητες των νέων ανθρώπων και να συμβάλλει στη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους.Το Nestlé Needs YOUth εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 2013 στην Αθήνα από τη Nestlé Ελλάς, και δέκα χρόνια αργότερα εξακολουθεί να στηρίζει την επαγγελματική ζωή των νέων, καθώς η εταιρεία αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι νέοι στο μέλλον της κοινωνίας μας. Από την αρχή του προγράμματος μέχρι και σήμερα, η Nestlé Ελλάς έχει έρθει σε επαφή με περισσότερους από 22.000 νέες και νέους από όλη την Ελλάδα, προσφέροντας παράλληλα πάνω από 1.250 ευκαιρίες απασχόλησης και πρακτικής άσκησης.Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νίκος Εμμανουηλίδης, επισημαίνει ότι η δέσμευση της Nestlé Ελλάς είναι διαχρονική με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για όλους: «Ξέρουμε πως όταν μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους να πετύχουν τους στόχους και τις φιλοδοξίες τους, να δημιουργήσουν και να πρωτοπορήσουν, τότε έχουμε πετύχει σαν κοινωνία». Στην ελληνική αγορά, η πρωτοβουλία Nestlé Needs YOUth περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές δράσεις, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, όπως το πρόγραμμα Ανοιχτής Καινοτομίας Ignite Ideas που υλοποιείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Ignite Ideas αποτελεί ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης καινοτόμων ιδεών από ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις σε τομείς που συνδέονται με τη δραστηριότητα της Nestlé, με στόχο την εφαρμογή τους στο πραγματικό περιβάλλον εργασίας.Επιπλέον, η Nestlé Ελλάς εφαρμόζει το πρόγραμμα «Nesternship» το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε τελειόφοιτους αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία μέσα από την πρακτική άσκηση. Παράλληλα, η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Εuropean Vocational Skills Week» μέσα από την οργάνωση ημερίδων που στόχο έχουν να εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν τους νέους γύρω από επίκαιρα θέματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι πωλήσεις, η πράσινη επιχειρηματικότητα αλλά και η βιωσιμότητα.Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και διεύρυνσης των δράσεων για την υποστήριξη των νέων, η Nestlé Ελλάς υπέγραψε πρόσφατα Σύμφωνο Συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με στόχο την εφαρμογή κοινών δράσεων για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων του. Όπως τονίζει και ο Βασίλης Αδαμίδης, διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού της Nestlé Ελλάς: «Οι νέοι άνθρωποι είναι οι αυριανοί επιχειρηματίες, εκείνοι που θέλουμε να δημιουργήσουν, να καινοτομήσουν και να φέρουν αλλαγές. Είναι απαραίτητο – ειδικά σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς – να τους προσφέρουμε τα εφόδια που χρειάζονται για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Στη Nestlé Ελλάς μένουμε εστιασμένοι στην υποστήριξή τους με το 35% των νέων προσλήψεων μας κάθε χρόνο να είναι άτομα κάτω των 30 ετών».Η πρωτοβουλία Nestlé Needs YOUth είναι εδώ για να κάνει πραγματικότητα τις επαγγελματικές φιλοδοξίες και τους στόχους των νέων ανθρώπων, χτίζοντας ένα καλύτερο, πιο φωτεινό μέλλον για ολόκληρη την κοινωνία.