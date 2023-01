Κράνος μηχανής: Ο απόλυτος οδηγός αγοράς

Κλείσιμο

Αν θέλεις ένα κράνος αποκλειστικά για τις καθημερινές σου μετακινήσεις, ένα ανοιγόμενο ή τύπουμπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος σύμμαχος.Είναι το κράνος που ξεχωρίζει για την κομψότητά του! Είναι ιδιαίτερα ελαφρύ και βολικό. Προστατεύει το κρανίο, αφήνει όμως ακάλυπτο μεγάλο μέρος του προσώπου, όπως και το πιγούνι.Αν πάλι θέλεις κάτι ενδιάμεσο, το Modular ή αλλιώς Flip up είναι η καλύτερη επιλογή. Αποτελεί μία μεσαία λύση μεταξύ του full face και του jet (open face). Σε αυτό το κράνος είτε αφαιρείται (modular κράνος), είτε κινείται όλο το μπροστινό τμήμα (flip up κράνος) μαζί με τη ζελατίνα.Είναι αρκετά βολικό, αφού ανάλογα με τη διαδρομή ή τη ζέστη που κάνει μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ανοιχτό, ενώ όταν χρησιμοποιείται όπως το full face είναι αρκετά ασφαλές.Τέλος, υπάρχει και το Off road, το οποίο είναι για πιο… extreme καταστάσεις, οδήγηση σε λασπωμένους δρόμους ή χωματόδρομους, γνωστό και ως motocross κράνος και το επιλέγουν κυρίως οι off road αναβάτες.Προστατεύει το κεφάλι και το πιγούνι, ενώ έχει κι ένα μικρό γείσο για να προστατεύει από τον ήλιο και το χώμα. Έχει πολύ καλό εξαερισμό, γιατί είναι συνήθως ανοιχτό στην περιοχή των ματιών, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μάσκα.Τώρα που γνωρίζεις τι τύπος κράνους μηχανής σου ταιριάζει ώρα να βρεις και το σωστό μέγεθος. Όσο καλό και ποιοτικό να είναι το κράνος, αν δεν έχει το σωστό μέγεθος για εσένα τότε δεν παρέχει την ασφάλεια που χρειάζεσαι.Για να το κάνεις αυτό θα χρειαστείς μια μεζούρα. Τοποθέτησέ τη ώστε να περνάει λίγο πάνω από τα φρύδια, πάνω τα αυτιά και από το μεγαλύτερο σημείο στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου.Σύγκρινε τη μέτρηση με τους πίνακες μεγέθους που έχει κάθε κατασκευαστής προκειμένου να βρεις το σωστό κράνος για εσένα. Δοκίμασε οπωσδήποτε πριν αγοράσεις και έχε κατά νου, ότι ένα καινούργιο κράνος θα είναι αρκετά σφιχτό γύρω από το κεφάλι σου μέχρι να «στρωθεί».Για να ελέγξεις την εφαρμογή κράτα το κράνος σταθερό με τα χέρια σου και προσπάθησε να κουνήσεις το κεφάλι σου. Δεν θα πρέπει το κεφάλι να κινείται ανεξάρτητα από το κράνος.Τέλος, να έχεις υπόψη σου ότι τα μαξιλαράκια που υπάρχουν στο εσωτερικό έχουν την τάση να ανοίγουν, οπότε ας είναι και λίγο πιο σφιχτό, παρά χαλαρό.Διάλεξε το κατάλληλο κράνος για σένα μέσα από την απεριόριστη ποικιλία τουκαι επωφελήσου από τις. Αγόρασε όποιο κράνος θες όσο και αν αυτό κοστίζει. Χάρη στις έγκαιρες παραδόσεις της πλατφόρμας το κράνος θα φτάσει στη πόρτα σου σε όποιο σημείο της Ελλάδας και να βρίσκεσαι για να ξεκινήσεις τις βόλτες σου με ασφάλεια.