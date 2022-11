Αργυρούπολη: Σε κέντρο αποκατάστασης η 41χρονη Όλγα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

Κλείσιμο

Αριθμός Λογαριασμού: 5222091702771IBAN: GR4101722220005222091702771SWIFT-BIC: PIRBGRAAΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ-ACT OF KINDNESSΕθνική ΤράπεζαΑριθμός Λογαριασμού: 21000630539IBAN: GR4401102100000021000630539SWIFT-BIC: ETHNGRAAΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ- ACT OF KINDNESSAlpha BankΑριθμός Λογαριασμού: 701002002030506IBAN: GR0401407010701002002030506SWIFT-BIC: CRBAGRAAΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ- ACT OF KINDNESSΓια αντιγραφή- επικόλληση: https://act-of-kindness.org/el/bank-account– με τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής της εκστρατείας RF48917199578578578578578 μέσω του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ.– Καλέστε στον αριθμό 19825. ( Χρέωση από σταθερό 2,60€/ κλήση, χρέωση από κινητό 2,48/ κλήση.-Στείλτε SMS στο 19825 με την φράση «Για την Όλγα » (Χρέωση 2,71€ /SMS)*Η παραπάνω χρέωση συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. O αριθμός είναι διαθέσιμος για όλους τους παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.Όλες οι δωρεές σας αναρτώντα καθημερινά και μπορείτε να τις δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://act-of-kindness.org/detailed-list-of-donations…/