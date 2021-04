Κεραμέως: Κανονικά οι Πανελλαδικές - Πιθανή η παράταση του σχολικού έτους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σημαντικόγια τηνχαρακτήρισε η υπουργός Παιδείας,, τα self test για τον κορωνοϊό, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τονίζοντας ότι τα self test θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την εκπαιδευτική κοινότητα και τις οικογένειες των μαθητών.Έκανε γνωστό ότικαι συνεχίζεται η προμήθειά τους από τα φαρμακεία, από την οποία θα κριθεί και το άνοιγμα των σχολείων. “Την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσουμε με τους ειδικούς για το άνοιγμα των σχολείων, με προτεραιότητα τα Λύκεια. Έχει γίνει μια συζήτηση να έχουν πάρει τα φαρμακεία τα self test και θα θέλαμε την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από τις 12 του μήνα, να ανοίξουν τα λύκεια” είπε ηΓια τη διαδικασία είπε ότικαι εάν βγει θετικό, θα το δηλώνει στην πλατφόρμα και θα πηγαίνει για επιβεβαιωτικό τεστ. Εάν είναι αρνητικό, θα παίρνει βεβαίωση για να τη δίνει στο σχολείο. “Το πρώτο βήμα είναι να εξηγήσουμε τη σημασία του μέτρου στους γονείς, όπως είχε γίνει με τις μάσκες. Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για να περιορίσουμε τους θετικούς, κυρίως τους ασυμπτωματικούς” πρόσθεσε.Για τιςαπάντησε ότι θα προχωρήσουν μόλις δοθεί το “πράσινο φως” από τους ειδικούς για τις εξετάσεις στα“Τότε θα γίνουν και αυτές” σημείωσε, ενώ για τις προαγωγικές εξετάσεις σεκαιαπάντησε ότι δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.Για τιςτόνισε ότι, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το πρόγραμμα και η ημερομηνία έναρξής τους. Η κ.έκανε γνωστό ότι υπάρχει ενδεχόμενο παράτασης του σχολικού έτους, για λίγες μέρες και μόνο εντός Ιουνίου, “για να κερδίσουμε μέρες στη δια ζώσης εκπαίδευση”.Σε ερώτηση για το άνοιγμα τωνμε τη χρήση self test, απάντησε ότι στους χώρους αυτούς υπάρχει ανάμειξη διαφορετικών ομάδων, γι αυτό και αναμένονται οι εισηγήσεις των ειδικών.Τέλος, για τα voucher τόνισε ότι τη Δευτέρα, για να κάνουν αίτηση για να ανανεώσουν ή να αποκτήσουν τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ η πλατφόρμα για την κατάθεση των αιτήσεων προμηθευτών που κατασκευάζουν, διανέμουν και μεταπωλούν τεχνολογικό εξοπλισμό άνοιξε ήδη.