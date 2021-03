Ελλάδα 1821-2021: Ο πλανήτης στα «γαλανόλευκα» για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Greek Community of Beirut (@greek_community_beirut)

Απόψε, με υπερηφάνεια το Faisaliah Tower φοράει τα ελληνικά χρώματα για να τιμήσει τα 200 Χρόνια της Ελληνικής επανάστασης, συμμετέχοντας στο @NoorRiyadhFest οπως άλλες πόλεις στον κόσμο. Η Ελλάδα, οι Έλληνες παντου γιορτάζουμε μαζί με τους οικοδεσπότες και φίλους μας🇬🇷 🇸🇦 pic.twitter.com/2qeQW9KCVu — Alexis Konstantopoulos (@AlexisKonstant3) March 25, 2021

Opa! 🇬🇷



Today we celebrate the 200th anniversary of #GreekIndependenceDay.



Thank you @MayorJoyceCraig for lighting up Manchester City Hall in blue to mark this occasion. pic.twitter.com/nnVB1sQWEK — Rep. Chris Pappas (@RepChrisPappas) March 26, 2021

The Mansion House in #Dublin is lit up in #Greek colours tonight in honour of #GreekIndependenceDay we are proud to join Greece in celebrating the historic achievement of 200 years of independence @DubCityCouncil #Greece2021 pic.twitter.com/Q67jc0KLPN — Irish Embassy Athens (@IrlEmbAthens) March 25, 2021

A quick scoot into town to see Belfast city hall lit up for Greek national independance day 👌🏻🇬🇷 #Belfast #GreekIndependenceDay pic.twitter.com/Tkrujey5Tc — samantha (@mumba88) March 25, 2021

On 25th March 2021, The Government Palace in Helsinki was illuminated with the colors of the 🇬🇷 to celebrate the 200 years of Greek Independence. pic.twitter.com/k2Pyf1Qo3T — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) March 25, 2021

Congratulations to #Greece on the #GreekIndependenceDay & Bicentennial of the outbreak of the Greek Revolution. Historically the Hellenic uprising served as a source of inspiration for #Lithuanians. 🇱🇹🇬🇷 are geographically remote, yet united in their strive for freedom&democracy. pic.twitter.com/WKtRnIWB9E — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) March 25, 2021

On the eve of the Greece's Bicentennial, on March 24th, 2021, the Mayor of the City of Toronto John Tory hosted a... Posted by Greece in Toronto on Wednesday, March 24, 2021

καταρράκτες του Νιαγάρα





#SUNY Plaza in downtown #Albany is lit blue and white to shine in the colors of Greece as we celebrate the 200th anniversary of #GreekIndependenceDay. 🇬🇷 pic.twitter.com/1d8vUZf2E8 — SUNY - The State University of New York (@SUNY) March 26, 2021

Today, the Greek community in New York and around the world celebrates the bicentennial of Greece's independence from the Ottoman Empire.



Happy #GreekIndependenceDay! pic.twitter.com/9EKKULSitb — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 26, 2021

We celebrate and paint the town blue & white! 🇬🇷



🗽Empire State Building

🗽One World Trade Center

🗽Governor Cuomo Bridge

🗽Kosciuszko Bridge

🗽McCall SUNY Building

🗽State Education Building

🗽Niagara Falls live https://t.co/RLLn1DQV3Y ⏰ 9:45#GreekIndependenceDay #Greece2021 pic.twitter.com/kVEkER7aB9 — Consulate General of Greece in New York (@GreeceinNewYork) March 26, 2021

Πάνω από 50 πόλεις ανά τον κόσμο τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν τον εορτασμό τωναπό τηνμε τητους με τα χρώματα της γαλανόλευκης.Στις πόλεις συγκαταλέγονται μέρη συνδεδεμένα με την Ελληνική επανάσταση,αλλά και πόλεις που δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη όπως το Τελ Αβίβ.Η επιλογή των κτιρίωνΣτα Ιεροσόλυμα φωταγωγήθηκεκαι στο Τελ Αβίβ φωταγωγήθηκε ένα άλλο σημαδιακό κτίριο, τουλάχιστον για τους λάτρεις της καλαθοσφαίρισης, το Γιάντ Ελιάου αρένα, έδρα της γνωστής Μακάμπι Τελ Αβίβ.Στα χρώματα της γαλανόλευκης «ντύθηκε» επίσης και το Μουσείο Σουρσόκ στον Λίβανο.Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας φωταγωγήθηκε το Al Faisaliyah CenterΕπίσης πολλές πόλεις τίμησαν την Ελλάδα φωτίζοντας τα δημαρχεία τους, με ίσως πιο σημαδιακά εκείνα της Ρώμης, των Βρυξελλών στην Grand Place και του Παρισιού στις όχθες του Σηκουάνα.Η έδρα του υπουργείου Εξωτερικών της Ισπανίας στη Μαδρίτη φωτίστηκε με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας τιμώντας την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.Στο Μόναχο φωταγωγήθηκαν τα Προπύλαια, τα οποία χτίστηκαν σε δωρικό ρυθμό εμπνευσμένα, ελεύθερα, από τα Προπύλαια του Παρθενώνα. Την χρηματοδότηση τους ανέλαβε ο Βασιλιάς της Βαυαρίας Λουδοβίκος Α’, ο οποίος ήταν λάτρης της Αρχαίας Ελλάδας και βεβαίως πατέρας του πρώτου Βασιλιά της Ελλάδας, Όθωνα.Το Δημαρχείο στο Μάντσεστερ της ΑγγλίαςΤο Δουβλίνο και το Μπέλφαστ συμμετείχαν στους εορτασμούςΚαι το Ελσίνκι της Φιλανδίας τίμησε την ΕλλάδαΣτη Λιθουανία φωταγωγήθηκε γέφυραΣτο Σίδνεϊ φωταγωγήθηκε το παγκοσμίως γνωστό κτίριο της Όπερας. Στην τελετή κατά την φωταγώγηση βρέθηκαν πολλοί Έλληνεςοι οποίοι έψαλλαν τον εθνικό ύμνο, άκουσαν παραδοσιακά τραγούδια και φωτογράφησαν κατά κόρον το κτίριο που χαρακτηρίζει τηνστα χρώματα της Ελλάδας.Στο Τορόντο του Καναδά μπροστά από το δημαρχιακό μέγαρο η εμβληματική επιγραφή «ΤΟRONTO» φωτίστηκε στα γαλανόλευκα. Πρόκειται για ανταπόκριση του δημάρχου Τζον Τόρι ο οποίος μαζί με τον δημοτικού σύμβουλο Νίκο Μαντά πλαισίωσαν το γεγονός με μία αντίστοιχη τελετή.Στα γαλανόλευκα και οιΣτις ΗΠΑ... το Δημαρχείο του Σαν ΦραντσίσκοΗ γέφυρα Zakim της ΒοστώνηςΤο Διεθνές αεροδρόμιο του Λος ΆντζελεςΑρκετά κτίρια στη Νεα Υορκη... φόρεσαν και αυτά τα γαλανόλευκαΗ καρδιά της Ελλάδας «χτύπησε» και στο Σάο Πάολο της ΒραζιλίαςΕντυπωσιακές ήταν και οι εικόνες της Αθήνας την παραμονή της εθνικής επετείου.



Φωταγωγήθηκαν δημόσια κτήρια στην Κύπρο



Το Παγκύπριο Γυμνάσιο, όπου κατά τα ιστορικά ευρήματα γίνονταν συναντήσεις ανάμεσα στα μέλη της Φιλικής εταιρείας και τους Κυπρίους αγωνιστές του 21, το κτίριο του υπουργείου Παιδείας Κύπρου, η Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία, καθώς και το Δημαρχείο Στροβόλου, τον Δήμο απ' όπου καταγόταν ο Εθνομάρτυρας, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ο οποίος ηγήθηκε της Κυπριακής ομάδας των αγωνιστών της Επανάστασης φωταγωγήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 24 Μαρτίου 2021 στα χρώματα της Γαλανόλευκης.





Με αφορμή τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία, οι πρωτοβουλίες θα διαρκέσουν για αρκετές ημέρες, ενώ μέσα στα επόμενα 24ωρα και άλλα σημεία σε ολόκληρη την Κύπρο αναμένεται να ''ντυθούν'' σε λευκό και γαλάζιο χρώμα.