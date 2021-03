Επέτειος 1821: Οι 130 δράσεις και εκδηλώσεις στη Δυτική Ελλάδα για τα 200 χρόνια από την επανάσταση

Οι χρήστες απολαμβάνουν μία ασυναγώνιστη προσωποποιημένη εμπειρία θέασης από live πρόγραμμα & on demand περιεχόμενο σε ενιαίο περιβάλλον.





Το στίγμα των εκδηλώσεων που διοργανώνει ημε αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης , έδωσε«Ένας χρόνος γεμάτος ιστορία, μνήμες και συναισθήματα με άρωμα Ελλάδας και υπερηφάνεια. Η Δυτική Ελλάδα, η Γη της Φλόγας, πρωταγωνίστρια στον αγώνα για την ελευθερία και τη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, πρωταγωνίστρια και σήμερα 200 χρόνια μετά, με εκδηλώσεις μνήμης, ανασκόπησης και περισυλλογής που σηματοδοτούν ταυτόχρονα την αφετηρία για ένα καλύτερο αύριο για τις γενεές που έρχονται. Αφετηρία που σηματοδοτείται με εμβληματικά έργα που αναφέρονται στο παρελθόν, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του σήμερα, και στοχεύουν στην προσέγγιση και στόχευση του ενός καλύτερου αύριο» ανέφερε.Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, ο κ. Φίλιας παρουσίασε διεξοδικά το πρόγραμμα, μεγάλο μέρος του οποίου χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Από τις αρχές του 2020 η Περιφέρεια ξεκίνησε τις προετοιμασίες προκειμένου η Δυτική Ελλάδα, το μέρος που ξεκίνησε η Ελληνική Ανεξαρτησία, να αποτελέσει το επίκεντρο των εορτασμών. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, Σχέδιο Δράσης, αξιοποιώντας δυνάμεις από όλο το εύρος της Περιφέρειας (Κεντρική Διοίκηση, Δήμοι, Συλλογικότητες, Πολίτες, Επιχειρήσεις), με στόχευση την ανάδειξη της συμβολής της Δυτικής Ελλάδας στην Επανάσταση του 1821», επεσήμανε.«Οι εκδηλώσεις που προγραμματίζονται με διασπορά στο χώρο και το χρόνο θα διατρέξουν όλη την Περιφέρεια αλλά και περιοχές εκτός αυτής. Ορισμένες θα παραμείνουν ως θεσμός προσελκύοντας επισκέπτες και στο μέλλον, συμβάλλοντας έτσι στην γενικότερη ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», συνέχισε.Από τοψηφίστηκε και η, η οποία απαρτίζεται από 27 μέλη (5 Περιφερειακούς Συμβούλους, 21 πολίτες εγνωσμένου κύρους και εξειδίκευσης από τον χώρο της πολιτικής, των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης και τον Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως Πρόεδρο).Άξονας 1: Έργα εμβληματικού/ στρατηγικού χαρακτήραΣτον Άξονα 1 εντάσσονται έργα εμβληματικού/ στρατηγικού χαρακτήρα, που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι κριτικής σημασίας για τον επιτυχή εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.Α. Η ΠΔΕ, η μοναδική Περιφέρεια σε ολόκληρη της Ελλάδα, ενέταξε και υλοποιεί έργο προϋπολογισμού 1.967.880 ευρώ για την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Π.Δ.Ε. με χρήση ψηφιακών και διαδραστικών μέσων με έμφαση σε ιστορικά γεγονότα και αναφορές, όπως τα τεκταινόμενα κατά την διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Το έργο διακρίνεται σε τρία υποέργα:· Την οργάνωση και λειτουργία ενός κινητού ψηφιακού μουσείου, το οποίο θα περιοδεύσει σε σημαντικά αστικά κέντρα της Π.Δ.Ε., πριν εγκατασταθεί μόνιμα σε σημεία της Π.Δ.Ε. με ιδιαίτερο ρόλο στην Επανάσταση και συγκεκριμένα στα Καλάβρυτα και την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου. Στο κινητό ψηφιακό μουσείο αξιοποιούνται σύγχρονες ψηφιακές οπτικοακουστικές και διαδραστικές τεχνολογίες (βίντεο προβολές, διαδραστικές εφαρμογές, ψηφιακές αναπαραστάσεις, εικονική πραγματικότητα, ολογραμματική μεικτή πραγματικότητα, συστήματα ακουστικής και πολυμεσικής ξενάγησης, κλπ.).· Την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου με πολυεπίπεδο τρόπο, ήτοι: α) μέσω πύλης προβολής περιεχομένου και υπηρεσιών(portal), β) μέσω εφαρμογής έξυπνων συσκευών, χωρίς απαίτηση σύνδεσης στο διαδίκτυο με χρέωση του ενδιαφερόμενου και χωρίς απαίτηση εγκατάστασης εφαρμογής, τοπικά, μέσω ασύρματων σταθμών προβολής περιεχομένου, οι οποίοι θα εγκατασταθούν ανά την επικράτεια της Π.Δ.Ε. και θα πληροφορούν τον επισκέπτη για 2500 σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα όρια της Περιφέρειας.· Παραγωγή ενός περιγραφικού ντοκιμαντέρ με μη εμπορικό σκοπό αλλά διαθέσιμο για ανοιχτή χρήση (openaccess), μέσω του οποίου θα αναδεικνύεται η ιστορία και ο πολιτισμός της Δυτικής ΕλλάδαςΒ. Λεύκωμα. Παραγωγή από ιδίους όρους εκδοτικού έργου υψηλής ποιότητας κι αισθητικής, εστιασμένου στη σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας με τα προεπαναστατικά χρόνια και τα χρόνια της Επανάστασης.Άξονας 2: Έργα & δράσεις σε συνεργασία με άλλους φορείςΜε ανοιχτή πρόσκληση που απεύθυνε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση 320 προτάσεις. Μετά από δυο φάσεις αξιολόγησης εγκρίθηκαν προς υλοποίηση κα συνδιοργάνωση οι 120 προτάσεις . Από αυτές, 57αφορούν την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 46 την Π.Ε. Αχαΐας και 26 την Π.Ε. Ηλείας. Οι 10 από τις παραπάνω προτάσεις θα υλοποιηθούν και στις τρεις Περιφερειακές Δνότητες, Αρκετές από τις δράσεις που με βάση τους περιορισμούς για την αντιμετώπιση της πανδημίας υπάρχει η δυνατότητα ήδη υλοποιούνται άλλες βρίσκονται υπο υλοποίηση από τους φορείς και αναμένεται να γνωστοποιηθεί ο χρόνος παρουσίασης με βάση πάντα την εξέλιξη της πανδημίας.Ως προς το περιεχόμενο οι εκδηλώσεις ταξινομούνται ως εξής:• Πολιτιστικές δράσεις: όπερα, θεατρικές παραστάσεις, συνέδρια, μουσικές συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις, εικαστικές παρεμβάσεις και εκθέσεις, ιστορικές περιηγήσεις, εκθέσεις ιστορικών κειμηλίων, αναπαραστάσεις, αναβιώσεις μαχών και άλλων ιστορικών γεγονότων, κλπ..• Ψηφιακές εφαρμογές : ψηφιακά μουσεία, εφαρμογές κινητών και tablet, ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, αξιοποίηση τεχνολογιών BYOD (BringYourOwnDevice), ηλεκτρονικές πύλες πληροφόρησης, κλπ.• Αθλητικές & περιβαλλοντικές δραστηριότητες: αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, δρόμου και μεγάλων αποστάσεων, ποδηλασία κλπ. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα έργα που σχετίζονται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς και έργα ήπιων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων (πχ. ανάδειξη μονοπατιών, εξωραϊσμός σημείων ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, κλπ.)• Επιστήμη και εκπαίδευση: εκδοτικά έργα υψηλής ποιότητας, μελέτες, επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, ,ανάδειξη φιλελλήνων, θερινά σχολεία, μαθητικοί διαγωνισμοί, δημιουργία μουσείου, δημιουργία μόνιμων/ περιοδικών μουσειακών εκθέσεων κλπ.Οι εκδηλώσεις τηςγια τα 200 χρόνια από την1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ2. 44ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ «ΘΥΣΙΑΣ»3. 0 «LORD BYRON – ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΑΣΠΗ».4. “ΒΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ” 21 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟ RADIO GAMMA5. 21 ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ.……΄216. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΑ. ΦΟΡΕΣΙΑ – ΑΡΜΑΤΩΣΙΑΒ. ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΓ. ΔΗΜΟΤΙΚΑΔ. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ7. «ΑΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ 21 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»8. «’21 ΣΕΛΙΔΕΣ»9. «ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ!» -ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ10. 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821. ΨΗΦΙΑΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ2. «ΑΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ 21 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»3. ’21 ΣΕΛΙΔΕΣ”4. 44ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ «ΘΥΣΙΑΣ»5. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ6. ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΠΑΤΡΑΣ7. ΛΕΥΚΩΜΑ ΦΛΟΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ8. Η ΌΠΕΡΑ ΄΄ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ΄΄ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΡΕΡ.9. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 2021 - ΜΟΥΣΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ 182110. 0 «LORD BYRON – ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΑΣΠΗ».11. «ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΗΡΩΕΣ».12. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ (MURAL) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 182113. ΈΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ14. ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΛΑΪΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ”15. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ 200 ΧΡΟΝΩΝ: ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 182116. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 182117. ΈΚΘΕΣΗ «ΑΧΑΙΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ‘21».18. ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ Μ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ .19. Ἡ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΑΥΚΑΡΙΑΣ.20. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ.21. “ΒΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ” 21 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟ RADIO GAMMA22. «ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ!» -ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ23. Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΩΝ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ24. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ25. ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ26. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΑΣΙΑΣ)27. ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ28. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΗΡΩΙΚΑ ΤΟΥΦΕΚΙΑ - ΠΟΡΤΕΣ ΑΓΡΙΔΙΟΥ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 182129. 21 ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ.……΄2130. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ31. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 182132. ΣΤΙΣ 14 ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ (1821) «Η ΦΕΛΛΟΗ»33. ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΩΡΙΑΣ34. ΤΑ ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΑΤΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 182135. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΤΣΕΤΣΕΒΟΥ36. ΤΟ ’21 ΥΠΟ ΤO ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ37. ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΟΛΙΩΤΗ38. ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ – ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΓΙΑΝΝΙΑ39. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΧΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ40. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 182141. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΟΠΟΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 182142. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ43. ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ44. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ:’’ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ’’45. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΑ. ΦΟΡΕΣΙΑ – ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ, Β. ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙ Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δ. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ46. 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821. ΨΗΦΙΑΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΕΤΕΙΡΕΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ.3. «ΑΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ 21 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»4. 21 ΣΕΛΙΔΕΣ5. 44ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ «ΘΥΣΙΑΣ» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ «ΘΥΣΙΑΣ» ΑΠΟ ΤΟ 1978 έως 20216. ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ7. «LORD BYRON – ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΑΣΠΗ»8. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ»9. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΟΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΓΡΙΒΑ10. ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: « Η ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»11. 15ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΒΥΡΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 26-31 ΜΑΪΟΥ 2021ΜΕ ΘΕΜΑ: BYRON, PHILHELLENISM, AND THE GREEK REVOLUTION 1821ΜΠΑΙΡΟΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 182112. ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ «ΤΟ ’21 ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ»13. 1821-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ. ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ 2 ΑΙΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ14. «ΛΕΥΚΩΜΑ 2021: ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»15. UNE FRESQUE DE 200 ANS – CHRONIQUES FRANCO-GRECQUES DE LA REVOLUTION 1821 ΜΙΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ: ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 182116. ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ17. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ18. «ΤΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Η ΦΩΝΗ»19. «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΈΞΟΔΟ ΤΗΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»20. «ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821»21. «ΚΑΤΩ ΣΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΤΑ ΧΩΡΙΑ»22. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ / ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ23. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ24. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.25. «ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ!» -ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ-26. ΙΕΡΗ ΠΟΛΗ THE GAME – Ο ΚΥΝΗΓΟΣ27. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ28. ΤΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ ΑΝΑΠΟΛΕΙ ΤΟ 182129. ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ30. 21 ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ.……΄21»31. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ32. ΜΟΤΟΠΟΡΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ33. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 182134. <<ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ>> Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑΣ (29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1824) ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821.35. Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Προοδευτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου ΑρχαιοφίλωνΓαβαλούς (Π.Ε.Σ.Α.Γ.), αφιερωμένες στον Στρατηγό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 Δημήτρη Μακρή36. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ37. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ38. «ΤΟ ’21 ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ»39. ΝΑ ΖΗ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ40. «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»41. «Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»42. «13 ΜΑΡΤΙΟΥ 1829: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ»43. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΟΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ MOBILEAPPLICATION44. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ»45. Η ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821.46. “ΙΕΡΗ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΤΟ ΑΛΩΝΑΚΙ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΗ ΕΩΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΨΑΛΗ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΡΩΓΩΝ”47. «ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΓΕΡ, Ο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ»48. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.49. YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ50. ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ51. ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 182152. ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΙΟΥ (Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΟΦΙΟΝΕΙΑ)53. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΙΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ54. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤ/ΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ.55. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ: ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ’’, ΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ56. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΑ. ΦΟΡΕΣΙΑ – ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ, Β. ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙ Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δ. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ57. 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821. ΨΗΦΙΑΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ2. «ΑΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ 21 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ».3. ’21 ΣΕΛΙΔΕΣ.4. 44ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ «ΘΥΣΙΑΣ» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1978 έως 2021.5. «LORD BYRON – ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΑΣΠΗ»6. ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ7. ΕΚΔΟΣΗ ΔΥΟ ΤΟΜΩΝ 1)ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΙΣΙΝΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 2) Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΙΣΙΝΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ8. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΙΣΙΝΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ9. ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ «ΤΟ ’21 ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ»10. ΜΙΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ: ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 182111. ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.12. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.13. ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 182114. «ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ!» -ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ15. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΧΗΣ ΛΑΛΑ16. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821.17. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ ΛΑΝΤΖΟΪΟΥ18. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ19. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 182120. 21 ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ.……΄21».21. «ΤΟ ’21 ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ»22. «ΦΙΛΑΡΕΤΕΙΑ 2021» ΩΛΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ23. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΗΡΩΙΔΑΣ 1821- ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ.24. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 182125. Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ:ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΧΗ26. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΑ. ΦΟΡΕΣΙΑ – ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ, Β. ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙ Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δ. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ27. 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821. ΨΗΦΙΑΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝΠηγή: