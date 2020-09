Χαράλαμπος Γώγος: Ο καθηγητής που μπήκε στα σπίτια μας για να μας ενημερώσει για τον κορωνοϊό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για τους φίλους του είναι ο. Για τους φοιτητές του ο λαμπρός δάσκαλος. Και για τους πολίτες, που εδώ και μήνες καλούνται να ζήσουν με τον «πονοκέφαλο» του κορωνοϊού, είναι ο Χαράλαμπος Γώγος, καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Πατρών.Σήμερα, ο κ. Γώγος ανέλαβε, ως, την ενημέρωση των πολιτών για τις εξελίξεις στην πανδημία μαζί με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο η εικόνα του δεν είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό. Αντίθετα, τους τελευταίους μήνες είναι από τους επιστήμονες που δίνουν τη μάχη της «πρώτης γραμμής» τόσο στο, όσο και σταΜε λόγοπου απευθύνεται σε όλους τους πολίτες κι όχι μόνον σε μία περιορισμένη κοινότητα γιατρών, ακόμη κι όταν αναλύει αλγορίθμους πάνω στους οποίους στηρίζονται οι ειδικοί, και χωρίς να στερείται επιστημονικής εξήγησης, ο καθηγητής έχει καταφέρει με τις δημόσιες παρεμβάσεις του να κερδίσει την εμπιστοσύνη μαςείναι μία από τις φράσεις που ακούγονται τους τελευταίους μήνες από πολλούς που θέλουν να προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα και θέλουν να είναι πληροφορημένοι και να προστατευτούν από την επιδημία.Πάντα ενημερωμένος με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, ο κ . Γώγος ενημερώνει, προβλέπει, αποτιμά, απευθύνει νουθεσίες προς όλους, χωρίς να χάνει τον ήπιο λόγο του αλλά ούτε και τη σιγουριά του. Δεν διστάζει να προειδοποιήσει όταν οι καταστάσεις είναι «κρίσιμες», να παραδεχθεί ότι οι πρώτες ημέρες από τοαλλά και δεν χάνει την αισιοδοξία του ότι με την τήρηση των μέτρων η εξέλιξη της πανδημίας θα είναι καλή, ενώ ζητά από τους πολίτες να κάνουν υπομονή και να μην υποκύπτουν στις «σειρήνες» της παραπληροφόρησης. Ο ίδιος άλλωστε κάνει ό,τι μπορεί για τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης, ενημερώνοντας για τους κινδύνους, τις συνέπειες, αλλά ανοίγοντας πάντα «παράθυρο προοπτικής».Γεννημένος στην, οσπούδασε στηναπ’ όπου αποφοίτησε με «Άριστα» το 1979.Μετά τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ειδικεύτηκε στηνστην Παθολογική Κλινική του Π, στο Τμήμα λοιμώξεων του ΠΓΝ Πατρών και στοστο Νοσοκομείο του, NHS, και τοΕίναιΥπήρξεενώ είναις, Αντιπρόεδρος τηςκαιΤο ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στηνκαι τιςιδιαίτερα στηνΕχει ασχοληθεί με την ανοσιακή απάντηση στη σήψη, τη φαγοκυττάρωση, την επίδραση των αντιβιοτικών στην εξέλιξη του σηπτικού συνδρόμου, το ρόλο των βιολογικών δεικτών κλπ, με δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά, όπως το Journal of Infectious Diseases, Infection, Journal of Infection, Critical Care, Eur Journal of Clin Microbiology and Infectious Diseases κλπ.Είναι Πρόεδρος τηςμέλους της Global Sepsis Alliance.Είναι συγγραφέας σε πάνω απόπου περιλαμβάνονται στοέχει πάνω απόκαι είναισε πολλά έγκριτα διεθνή ιατρικά περιοδικά. Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ιατρική Εκπαίδευση και διευθύνει την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών από το 2006.