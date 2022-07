Δημήτρης Tσίγκος - O αρχιτέκτονας του παραδείσου

H ανακαίνιση του χώρου από το αρχιτεκτονικό γραφείο Omnivew του Δημήτρη Tσίγκου οδηγεί το διάσημο beach bar στη νέα του εποχή

Επαναπροσδιορίζοντας τα γηγενή παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία, υλικά και μοτίβα, το «future retro» στυλ του Δημήτρη Τσίγκου μεταμόρφωσε το «Super Paradise» της Μυκόνου

Το «Super Paradise» στα πρώτα χρόνια της μακράς ιστορίας του

Ο αρχιτέκτονας δημιούργησε προθήκες που φιλοξενούν κεραμικά της Μελίνας Ξενάκη με έμπνευση από τα κυκλαδίτικα φουρνάκια

Από το 1971, το beach clubστη Μύκονο είναι συνώνυμο του πάρτυ. Από το μεσημέρι κιόλας, η ομώνυμη παραλία μετατρεπόταν σε αγαπημένο σημείο συνάντησης για celebrities, μεγιστάνες, κόσμο της μόδας και της showbiz, αλλά και καθημερινούς ανθρώπους που αγαπούσαν την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά της - μια ατμόσφαιρα που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζεται από καλή διάθεση, αίσθηση ελευθερίας και την πεποίθηση ότι όλοι είναι ίσοι κάτω από τον μυκονιάτικο ήλιο.Τα πάρτυ στο «Super Paradise» αποτελούσαν ανέκαθεν θέμα συζήτησης στο νησί, με επισκέπτες κάθε εθνικότητας και status να συγκεντρώνονται εκεί λες για να υμνήσουν τη ζωή, πίνοντας κοκτέιλ και σφηνάκια, χορεύοντας ξέφρενα και απολαμβάνοντας στο φουλ το ζωογόνο πνεύμα της Μυκόνου.«Πάνω σε αυτή τη θρυλική κληρονομιά στεκόμαστε, μια κληρονομιά που εξακολουθούμε να τιμάμε καθημερινά. Το να αποτελούμε ένα τόσο τεράστιο κομμάτι της ιστορίας της μυκονιάτικης διασκέδασης όχι μόνο μας γεμίζει με υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη, αλλά τροφοδοτεί και το πάθος μας να συνεχίσουμε ώστε να γίνουν όλοι μέρος της. Εδώ και 51 χρόνια, στο “Super Paradise” αρκεί μία προϋπόθεση για να περάσεις καλά: να είσαι απλά ο εαυτός σου», μας λένε οι άνθρωποι του εμβληματικού κλαμπ.Φέτος, η ανακαίνιση του χώρου από το αρχιτεκτονικό γραφείο Omnivew του Δημήτρη Tσίγκου, ο οποίος έχει σχεδιάσει μερικά από τα πιο πρωτοποριακά κτίρια στην Ελλάδα, οδηγεί το διάσημο beach club στη νέα του εποχή. «Το 2022, και ενώ η Μύκονος συνεχίζει να εξελίσσεται, κάποιοι από εμάς νοσταλγούμε τους καιρούς που τα πράγματα ήταν πιο απλά. Τότε που η διασκέδαση ήταν πιο αυθόρμητη, η φιλοξενία δεν ήταν ακόμη βιομηχανία και η αισθητική του νησιού βασιζόταν στα γηγενή στοιχεία», σχολιάζει ο ίδιος και ομολογεί πως, παρότι έχει επιμεληθεί πολλούς σημαντικούς χώρους στην Ελλάδα, αγχώθηκε ιδιαίτερα όταν του ανατέθηκε το συγκεκριμένο project: «Επρόκειτο για ένα beach club που γνώριζα πολύ καλά αφού υπήρξα κι εγώ θαμώνας του σε νεότερη ηλικία».Αυτή η νοσταλγία για την εποχή της αθωότητας αποτέλεσε το κοινό όραμα για τους ιδιοκτήτες του «Super Paradise» και του Δημήτρη Τσίγκου. «Το όραμα του πελάτη μας ήταν ο συνδυασμός υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, πλαισιωμένων από ένα μείγμα πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής που να συνδυάζει ανέμελα vintage στοιχεία, αντλώντας έμπνευση από την αρχική ατμόσφαιρα του beach club όταν πρωτοάνοιξε το 1971».Η προσέγγιση των Omniview στην εξέλιξη της κυκλαδίτικης αισθητικής περιστρέφεται γύρω από τη χρήση και τον επαναπροσδιορισμό των γηγενών και παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων, υλικών και μοτίβων: «Ενώ επιστρατεύονται σχεδιαστικά εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας για τη δημιουργία και τον έλεγχο της γεωμετρίας, η πρόθεση για το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει μια αισθητική που είναι διαχρονική και εντάσσεται αρμονικά στον χρόνο.Γιος διακεκριμένου πολιτικού μηχανικού, ο Δημήτρης Τσίγκος σπούδασε αρχιτεκτονική στο Αrchitectural Αssociation School of Architecture του Λονδίνου και δίδαξε στα summer courses της ίδιας σχολής το καλοκαίρι του 2003.Εργάστηκε στο γραφείο του πατέρα του και το 2004 μαζί με τον αδελφό του Γιάννη Τσίγκο ίδρυσαν την ΤDC, εταιρεία μελετών και κατασκευών, της οποίας οι δραστηριότητες ξεκινούν από το πειραματικό design και φτάνουν μέχρι το αστικό development, αλλά και τη δημιουργία υψηλής ποιότητας κατοικιών.Σήμερα, το αρχιτεκτονικό γραφείο του Omniview υπογράφει κτίρια που γίνονται σημείο αναφοράς, ανάμεσά τους boutique hotels και κατοικίες στα ελληνικά νησιά αλλά και στην Αθήνα, όπως το high end σπίτι της Μαρίνας Βερνίκου και του Μίλτου Καμπουρίδη στο κέντρο της Αθήνας. Εξαιρετικά πρωτοποριακές και εμπνευσμένες, οι δουλειές του έχουν συμπεριληφθεί στο Directory of Architects και έχουν προβληθεί πολλές φορές μέσα από τις σελίδες του περιοδικού «Wallpaper*».Πρόκειται για ένα στυλ που εμείς αποκαλούμε “future retro”», εξηγεί ο Δημήτρης Τσίγκος. Αυτή η σχεδιαστική προσέγγιση, λοιπόν, πραγματώθηκε με μεγάλη προσοχή στο «Super Paradise». Η χαρακτηριστική είσοδος δημιουργήθηκε ακολουθώντας την αισθητική και τις αρχές του σταυροθολίου σε μια σύγχρονη προσέγγιση, δημιουργώντας μια νέα γεωμετρία μέσω της αφαίρεσης στον κύριο όγκο.Η έμπνευση για τα μικρά ανοίγματα στους τοίχους του μπαρ και του διαδρόμου προέρχεται από τα κυκλαδίτικα φουρνάκια, που αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Στο έργο επαναπροσδιορίζονται ως λειτουργικά στοιχεία, στο μπαρ για την έκθεση των ποτών και στον διάδρομο ως βιτρίνες που φιλοξενούν τα custom-made κεραμικά της Μελίνας Ξενάκη.Στους πλήρως επανασχεδιασμένους χώρους μιας ανανεωμένης, χαλαρής boho αισθητικής, όπου έχει προβλεφθεί και μια ιδιωτική προβλήτα για όσους προτιμούν τις θαλάσσιες μετακινήσεις, τα φυσικά υλικά συνδυάζονται ιδανικά με τη χαρακτηριστική τοπική αρχιτεκτονική και το περιβάλλον.Οι γρανιτικοί βράχοι, οι παγκόσμιες μουσικές για πάρτυ, τα πεντακάθαρα νερά, τα εκλεκτά πιάτα, τα κοκτέιλ και οι σαμπάνιες, μια μεταμοντέρνα φιλοξενία στην παραλία που δεν έπαψε ποτέ να υποδέχεται ανθρώπους που αναζητούν αληθινή διασκέδαση και σύνδεση μεταξύ τους. Ετσι ξεκίνησε το «Super Paradise» και έτσι συνεχίζει.Γιατί, «τι είναι αλήθεια ο Παράδεισος, αν όχι ένα μέρος όπου τα παγωμένα κρασιά και οι αφρώδεις οίνοι γεμίζουν τα ποτήρια υπό τους ήχους μουσικής που σε ξεσηκώνει για πάρτυ;» αναρωτιούνται ρητορικά οι άνθρωποι του πιο διαχρονικού meeting point της Μυκόνου ◆