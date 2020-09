Χάλι Μπέρι: H μεγάλη επιστροφή

Η Χάλι Μπέρι είναι η πρωταγωνίστρια και σκηνοθέτις του «Bruised»

Πάρις Κασιδόκωστας-Λάτσης, Τέρι Ντούγκας

Δεκαοκτώ χρόνια μετά τη σκηνή όπου αναδύεται ως άλλη Αφροδίτη από τα κρυστάλλινα νερά της Καραϊβικής σαγηνεύοντας τον Τζέιμς Μποντ στο «Die Another Day», ηδεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Στα 54 της χρόνια -ώριμη, γυμνασμένη και σέξι- η πρώτη Αφροαμερικανή ηθοποιός που κέρδισε Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου διανύει μία από τις πιο δημιουργικές φάσεις της ζωής της. Οπως παραδέχεται: «Ενα Οσκαρ είναι σημαντικό, τόσο όμως ώστε να μην αποτελεί φραγμό στην αδυσώπητη δίψα για δημιουργικότητα. Σου παίρνει καιρό να το συνειδητοποιήσεις. Οταν το αντιληφθείς είσαι έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα».Με πληθώρα ταινιών -περισσότερο ή λιγότερο σημαντικών- και με αγώνα υπέρ των μαύρων με δημόσιες τοποθετήσεις στις οποίες υποστηρίζει ότι η βιομηχανία του κινηματογράφου θα έπρεπε να δίνει ρόλους σε περισσότερους Αφροαμερικανούς ηθοποιούς στις ταινίες, η Χάλι Μπέρι ετοιμάζεται να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα της. Πριν από λίγες ημέρες, όταν ξεκίνησε το κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο, προσήλθε στο κόκκινο χαλί ανανεωμένη και με μία ακόμη ιδιότητα, αυτή της σκηνοθέτιδος.Η νέα της ταινία, στην οποία όχι μόνο πρωταγωνιστεί, αλλά και σκηνοθετεί ονομάζεται «Bruised» και πραγματεύεται τη ζωή μιας γυναίκας που ασχολείται με τις μεικτές πολεμικές τέχνες (ΜΜΑ). «Πρόκειται για έναν εντελώς άγνωστο κόσμο. Ή τουλάχιστον αυτό ήταν για μένα μέχρι πριν από λίγο καιρό. Πίεσα το σώμα μου και οι προπονήσεις μπήκαν στο καθημερινό μου πρόγραμμα», αποκαλύπτει. Σε αντίθεση με τον ρόλο της ως Bond girl, δεν υποδύεται τη δυναμική, σέξι πράκτορα. Εμφανίζεται συνεχώς με αθλητικά ρούχα και δίνει μάχες μέσα και έξω από τα ρινγκ διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή. Η υπόθεση αφορά μια ξεπεσμένη αθλήτρια των ΜΜΑ που προσπαθεί να ξαναβρεί το πάθος της για τον αθλητισμό και να επανέλθει στο προσκήνιο αλλά και να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο με τον 6χρονο γιο της με τον οποίο επανασυνδέεται.Τα γυρίσματα ήταν τόσο σκληρά ώστε στις 19 Νοεμβρίου η Μπέρι αναγκάστηκε να διακόψει λόγω τραυματισμού. «Είναι κουρασμένη, χρειάζεται ένα διάλειμμα», δήλωσε ο παραγωγός της ταινίας Μπράιαν Πιτ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το ατύχημα. Οταν επέστρεψε λίγο καιρό αργότερα, είχε ακόμα μώλωπες στο σώμα και μαυρισμένο μάτι. Τίποτα από αυτά, ωστόσο, δεν φάνηκε να την ενοχλεί. Συνέχισε να βιώνει τις δυσκολίες του ρόλου αποφεύγοντας τα ντουμπλαρίσματα στις περισσότερες επικίνδυνες σκηνές. «Θαυμάζω τις γυναίκες οποιονδήποτε ρόλο κι αν κληθούν να υπηρετήσουν», σχολιάζει. «Πόσο μάλλον τις αγωνίστριες που παλεύουν να επικρατήσουν στο ρινγκ -κυρίως- της ζωής».Η Χάλι Μπέρι, πλέον ώριμη και συνειδητοποιημένη, είχε μια περιπετειώδη διαδρομή. Δεν είναι λίγες οι φορές που δεν δίστασε να τσαλακώσει την εικόνα της αποκαλύπτοντας τις δύσκολες καταστάσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη στα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος. Κάνοντας μια αναδρομή στα χρόνια της εφηβείας της, αναφέρει: «Θυμάμαι, είχα πάρει τηλέφωνο τη μητέρα μου και της ζήτησα να μου στείλει λίγα χρήματα τα οποία είχα ανάγκη. Μου είπε “όχι”. Ημουν μόνη, χωρίς σπίτι, κυριολεκτικά άστεγη. Εχω ξαναπεί ότι αυτό το περιστατικό με έκανε να μην της μιλάω για έναν χρόνο. Αλλά και πάλι αυτό ήταν ένα από τα καλύτερα δώρα που μου έκανε. Με βοήθησε να ενεργοποιήσω δυνάμεις που δεν είχα αντιληφθεί ότι διέθετα. Κέρδισα τα πρώτα μου χρήματα δουλεύοντας ως σερβιτόρα στην αρχή και στη συνέχεια ως μπαργούμαν. Eπειτα εργάστηκα στο Σικάγο ως μοντέλο. Τότε ένας δάσκαλος υποκριτικής με έπεισε να μετακομίσω στη Νέα Υόρκη για να γίνω ηθοποιός. Σύντομα τα χρήματα τελείωσαν. Ευτυχώς για μένα, ακολούθησαν η τηλεόραση και ένας ρόλος στο “Jungle Fever”, αλλά και η καριέρα στο σινεμά. Εκτοτε έχω ένα μότο που είναι για μένα φιλοσοφία ζωής: “Μην αφήνεις τους φόβους των άλλων να σε περιορίσουν. Μάθε να ακούς τη φωνή της ψυχής σου, αυτή θα σε καθοδηγήσει”».Το ίδιο περιπετειώδης υπήρξε και η προσωπική της ζωή καθώς έχει μιλήσει ανοιχτά για την επιλογή ακατάλληλων συντρόφων. Πριν από χρόνια είχε την τόλμη να παραδεχτεί, χωρίς ίχνος κομπλεξισμού, ότι είχε υποστεί τόσο άγριο ξυλοδαρμό από γνωστό αστέρα του Χόλιγουντ με τον οποίο είχε δεσμό που έχασε το 80% της ακοής της από το αριστερό αυτί. Εκτοτε οι προτεραιότητές της είναι έτσι ιεραρχημένες ώστε στην κορυφή να βρίσκεται ο εαυτός της και οτιδήποτε είναι καλό γι’ αυτόν: «Οφείλεις να παίρνεις μόνος σου τις αποφάσεις γι’ αυτά που θα κάνεις ή δεν θα κάνεις.Η πραγματική ευτυχία πηγάζει από την ελεύθερη βούληση, τόσο της επιλογής όσο και της φυγής». H δήλωσή της αυτή ενισχύεται με το repost για τα δικαιώματα των γυναικών που έκανε πρόσφατα και αφορά την υποψήφια αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ Καμάλα Χάρις: «Υπήρξε άγρια και φοβισμένη για να πολεμήσει αυτό που ήθελε, αλλά γενναία για να διεκδικήσει αυτό που της αξίζει».Στην προσωπική της ζωή υπάρχουν τρεις γάμοι, κρυφές και δημοσιοποιημένες σχέσεις και δύο παιδιά που έχουν τη μητέρα τους ως πρότυπο: η Χάλι Μπέρι είναι επιτυχημένη επαγγελματίας, τρυφερή μαμά, αλλά και ενεργή πολίτης, αφού μαζί με τη Ναόμι Κάμπελ και την Μπιγιονσέ πρωτοστατούν και στον αγώνα για την κατάργηση του ρατσισμού.Την ημέρα των γενεθλίων της, στις 14 Αυγούστου, ανάρτησε μια σειρά από σέξι φωτογραφίες στα social media, αποδεικνύοντας ότι ανήκει στην κατηγορία των τυχερών γυναικών για τις οποίες η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Ποζάροντας σαν έφηβη με μαγιό πάνω σε μια πετσέτα, έγραψε: «54... η ζωή ολοένα καλύτερη». Γεγονός που φάνηκε να ισχύει με την εμφάνισή της στο φετινό 45ο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή film events, το οποίο μάλιστα συνδέεται στενά με την αμερικανική αγορά. Λαμπερή και ultra fit, η μεγάλη πρωταγωνίστρια δήλωσε ότι προσέχει τη διατροφή της, έχει ξεχάσει κάθε κακή εμπειρία του παρελθόντος και ασκείται καθημερινά. Πριν από λίγο καιρό δεν δίστασε να σηκώσει την μπλούζα της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Bruised» προκειμένου να επιδείξει τους κοιλιακούς της. Φανερά αδυνατισμένη, με δυνατά και γραμμωμένα χέρια και μηρούς, έδειχνε ιδιαίτερα ευτυχής. «Σας ενθαρρύνω να βάλετε τον δικό σας στόχο. Βάλτε τον πήχη ψηλά και αποκτήστε το σώμα των ονείρων σας. Εγώ με το “Bruised” έκανα προπόνηση καθημερινά με επαγγελματίες αθλητές και ορίστε το αποτέλεσμα! Χαίρομαι που χάρη στη νέα μου ταινία απέκτησα ένα κορμί που με κάνει να νιώθω υπέροχα».Μετά το πρώτο της σκηνοθετικό εγχείρημα φαίνεται ότι έχει κάνει τη σωματική άσκηση τρόπο ζωής και προτρέπει καθημερινά τις followers της να τη μιμηθούν παρουσιάζοντας ασκήσεις pilates με το hashtag #fitnessfriday. Γνωστή είναι και η μεγάλη της αγάπη για τα ταξίδια και τις καλοκαιρινές περιπέτειες, την οποία μοιράζεται με τους παραγωγούς της Πάρι Κασιδόκωστα-Λάτση και Τέρι Ντούγκας. Οπως μάλιστα δήλωσε πρόσφατα η ηθοποιός, θέλει σύντομα να επισκεφθεί την Ελλάδα.Το δίδυμο των επιτυχιώνΗ νέα ταινία της Χάλι Μπέρι, εκτός από χολιγουντιανό αέρα, διαθέτει και άρωμα Ελλάδας, καθώς φέρει την υπογραφή του Hercules Film Fund και της Rhea Films. Το Hercules Film Fund είναι ένα fund ειδικού σκοπού που διευθύνεται από τον Πάρι Κασιδόκωστα-Λάτση. Παραγωγός των ταινιών του Hercules Film Fund είναι η Rhea Films LLC, η οποία διοικείται από τον Τέρι Ντούγκας και τον Ζαν-Λικ ντε Φάντι. Στο Φεστιβάλ του Τορόντο προβάλλονται δύο ακόμη ταινίες τους, το «Good Joe Bell» και το «Shadow in the Cloud».Ο Πάρις Κασιδόκωστας-Λάτσης, αναφερόμενος στην ταινία και το φεστιβάλ, δήλωσε αποκλειστικά στο «Gala»: «Η φετινή χρονιά, λόγω της πανδημίας, είχε πρωτόγνωρες δυσκολίες για όλο τον κόσμο. Ολοι ζούμε μια νέα πραγματικότητα και καλούμαστε να συμμορφωθούμε σε νέα δεδομένα, σε προσωπικό, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός για την παραγωγή ταινιών εμπεριείχε μεγάλο ρίσκο, καθώς υπήρχε και υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το κατά πόσο οι ταινίες αυτές θα μπορούν να προβληθούν σε κλειστές αίθουσες με κόσμο - στον φυσικό τους χώρο δηλαδή. Παρά τις δυσκολίες καταφέραμε να συμμετάσχουμε στην παραγωγή τριών ταινιών που θα διαγωνίζονται στο φεστιβάλ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι φέτος, λόγω COVID-19, οι προβολές και οι συμμετοχές θα είναι περιορισμένες. Αυτό που μας κάνει, όμως, πραγματικά υπερήφανους είναι ότι και οι τρεις μας ταινίες («Bruised», «Good Joe Bell», Shadow in the Cloud») θίγουν κοινωνικά θέματα, εξαιρετικά σημαντικά, όπως ο φυλετικός και κοινωνικός ρατσισμός, η ομοφοβία, ο σχολικός εκφοβισμός και τα δικαιώματα των γυναικών».Ο Τέρι Ντούγκας προσέθεσε: «Είναι πάντα συναρπαστικό να βλέπεις παγκόσμιους αστέρες του κινηματογράφου όπως ο Μαρκ Γουόλμπεργκ και η Κλόι Γκρέις Μόρετζ σε ένα κινηματογραφικό σετ να ακολουθούν τις οδηγίες του σκηνοθέτη και να δουλεύουν σε πολύ υψηλό επαγγελματικό επίπεδο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια παραγωγή μας καθώς όλες έχουν την αξία τους. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ότι έχουμε συνδέσει το όνομά μας -ως fund και εταιρεία παραγωγής- με το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Χάλι Μπέρι. Η γυναίκα αυτή πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί το “Bruised” με έναν τρόπο συγκλονιστικό. Το υποκριτικό κομμάτι φυσικά μπορεί να μην αποτελεί έκπληξη για πολλούς, καθώς πρόκειται για μια ηθοποιό που έχει πάρει Οσκαρ. Το σκηνοθετικό, όμως, πιστεύω πως θα εκπλήξει θετικά πολύ κόσμο».