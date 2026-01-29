Μικροπλαστικά στο ένα τρίτο των ψαριών που ερευνήθηκαν στον Ειρηνικό

Η ρύπανση από μικροπλαστικά στα θαλάσσια οικοσυστήματα αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, με επιπτώσεις τόσο στα οικοσυστήματα όσο και στην ανθρώπινη υγεία