Φ. Δεστεμπασίδης: Τι «κλήρωσε» για το ακίνητό του που βγήκε στο σφυρί
Φ. Δεστεμπασίδης: Τι «κλήρωσε» για το ακίνητό του που βγήκε στο σφυρί
Ο πλειστηριασμός που έγινε σήμερα αφορούσε διαμέρισμα του «προστατευόμενου μάρτυρα» για την υπόθεση Novartis στην περιοχή της Ν. Χαλκηδόνας
UPD:
Στα αζήτητα έμεινε, για δεύτερη φορά, το ακίνητο του Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη που βγήκε νωρίτερα σήμερα σε πλειστηριασμό. Το αρχικό σφυρί χτύπησε στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 αλλά επίσης ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών, ενώ επαναπρογραμματίστηκε για σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.
Η διαδικασία στρεφόταν σε βάρος του Φ. Δεστεμπασίδη και είχε ως επισπεύδουσα την εταιρεία «Athenaeum Iridanos Μον. Ι.Κ.Ε.», ενώ αφορούσε ακίνητο στην περιοχή της Ν. Χαλκηδόνας.
Υπενθυμίζεται ότι ο οφειλέτης ενήργησε ως «προστατευόμενος μάρτυρας» στη σκευωρία της Novartis, με το ψευδώνυμο «Μάξιμος Σαράφης», ενώ ενεπλάκη και σε υπόθεση εξαπάτησης επιχειρηματιών για δάνεια- «μαϊμού» από αραβικές χώρες. Η εταιρεία που ήταν επισπεύδουσα συνδέεται με αυτή την τελευταία υπόθεση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η διαδικασία στρεφόταν σε βάρος του Φ. Δεστεμπασίδη και είχε ως επισπεύδουσα την εταιρεία «Athenaeum Iridanos Μον. Ι.Κ.Ε.», ενώ αφορούσε ακίνητο στην περιοχή της Ν. Χαλκηδόνας.
Υπενθυμίζεται ότι ο οφειλέτης ενήργησε ως «προστατευόμενος μάρτυρας» στη σκευωρία της Novartis, με το ψευδώνυμο «Μάξιμος Σαράφης», ενώ ενεπλάκη και σε υπόθεση εξαπάτησης επιχειρηματιών για δάνεια- «μαϊμού» από αραβικές χώρες. Η εταιρεία που ήταν επισπεύδουσα συνδέεται με αυτή την τελευταία υπόθεση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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