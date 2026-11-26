Φ. Δεστεμπασίδης: Τι «κλήρωσε» για το ακίνητό του που βγήκε στο σφυρί

Ο πλειστηριασμός που έγινε σήμερα αφορούσε διαμέρισμα του «προστατευόμενου μάρτυρα» για την υπόθεση Novartis στην περιοχή της Ν. Χαλκηδόνας