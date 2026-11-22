Κλείσιμο

Η σωστή αντιστοίχιση των στοιχείων της αίτησης με τις αγορές καυσίμων αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2026-2027. Με περισσότερες από 350.000 αιτήσεις ήδη υποβληθείσες, οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία στο myΘέρμανση.Η ενίσχυση καλύπτει αποκλειστικά την κύρια κατοικία και χορηγείται για μία μόνο μορφή θέρμανσης ανά δικαιούχο. Επομένως, η επιλογή καυσίμου χρειάζεται προσοχή πριν από την οριστικοποίηση, όπως και ο έλεγχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα.Η προκαταβολή και η εξόφλησηΗ πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Για όσους επιδοτήθηκαν την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού ποσού που εισέπραξαν πέρυσι.Για τους νέους δικαιούχους υπολογίζεται στο 50% του ποσού που προσδιορίζεται διοικητικά, με κατώτατη προκαταβολή τα 80 ευρώ σε κάθε περίπτωση.Η επόμενη καταβολή προβλέπεται έως τις 28 Μαΐου 2027, βάσει των επιλέξιμων καταναλώσεων και μετά την αφαίρεση της προκαταβολής. Το συνολικό επίδομα δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της αξίας των τιμολογημένων αγορών, ούτε να είναι χαμηλότερο από 100 ευρώ.Εάν η προκαταβολή υπερκαλύπτει το ποσό που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του υπολοίπου, δεν πραγματοποιείται πρόσθετη πληρωμή. Για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται επιπλέον καταβολή έως τις 30 Ιουλίου 2027.Οι αγορές που αναγνωρίζονταιΣτα επιδοτούμενα είδη περιλαμβάνονται πετρέλαιο θέρμανσης, μπλε κηροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια.Η βασική περίοδος επιλέξιμων αγορών εκτείνεται από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, αφετηρία είναι η 15η Οκτωβρίου, ενώ για καυσόξυλα και πέλετ αναγνωρίζονται αγορές ήδη από την 1η Ιουνίου 2026.Η αίτηση υποβάλλεται με προσωπικούς κωδικούς TAXISnet μέσω myAADE. Απαραίτητη είναι η προηγούμενη δήλωση ενεργού IBAN, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.Τυχόν διόρθωση του λογαριασμού γίνεται στην ενότητα «Μητρώο & Επικοινωνία» του myAADE. Με τους ίδιους προσωπικούς κωδικούς πραγματοποιείται και η πρόσβαση στην εφαρμογή καταχώρισης παραστατικών.