J.P. Morgan: Γιατί η αναβάθμιση της Ελλάδας μπορεί να γίνει παγίδα για το Χρηματιστήριο – Οι μετοχές που κινδυνεύουν με εκροές
J.P. Morgan: Γιατί η αναβάθμιση της Ελλάδας μπορεί να γίνει παγίδα για το Χρηματιστήριο – Οι μετοχές που κινδυνεύουν με εκροές
Στην έκθεση για τις προοπτικές του 2027 ο αμερικανικός οίκος μειώνει τη σύσταση για τις ελληνικές μετοχές σε Neutral από Overweight - Θεωρεί ότι η ισχυρή χρηματιστηριακή πορεία των προηγούμενων ετών έχει ήδη αποτυπώσει μεγάλο μέρος της βελτίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων, περιορίζοντας τα περιθώρια νέας υπεραπόδοσης
Η επιστροφή της Ελλάδας στις αναπτυγμένες αγορές δεν εγγυάται περισσότερα διεθνή κεφάλαια ούτε ισχυρότερη χρηματιστηριακή παρουσία. Αντίθετα, ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς η ελληνική αγορά θα περάσει από μια κατηγορία στην οποία έχει υπολογίσιμη βαρύτητα σε μια πολύ μεγαλύτερη, όπου η συμμετοχή της θα είναι περιορισμένη.
Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα της J.P. Morgan, η οποία στην έκθεσή της της 17ης Νοεμβρίου για τις προοπτικές του 2027 μειώνει τη σύστασή της για τις ελληνικές μετοχές σε Neutral από Overweight. Ο αμερικανικός οίκος θεωρεί ότι η ισχυρή χρηματιστηριακή πορεία των προηγούμενων ετών έχει ήδη αποτυπώσει μεγάλο μέρος της βελτίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων, πε
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα της J.P. Morgan, η οποία στην έκθεσή της της 17ης Νοεμβρίου για τις προοπτικές του 2027 μειώνει τη σύστασή της για τις ελληνικές μετοχές σε Neutral από Overweight. Ο αμερικανικός οίκος θεωρεί ότι η ισχυρή χρηματιστηριακή πορεία των προηγούμενων ετών έχει ήδη αποτυπώσει μεγάλο μέρος της βελτίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων, πε
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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