J.P. Morgan: Γιατί η αναβάθμιση της Ελλάδας μπορεί να γίνει παγίδα για το Χρηματιστήριο – Οι μετοχές που κινδυνεύουν με εκροές

Στην έκθεση για τις προοπτικές του 2027 ο αμερικανικός οίκος μειώνει τη σύσταση για τις ελληνικές μετοχές σε Neutral από Overweight - Θεωρεί ότι η ισχυρή χρηματιστηριακή πορεία των προηγούμενων ετών έχει ήδη αποτυπώσει μεγάλο μέρος της βελτίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων, περιορίζοντας τα περιθώρια νέας υπεραπόδοσης