Τζ. Πολ Γκέτι – Μια σκοτεινή ιστορία: Το κραχ του 1929, η μυθική περιουσία και η απαγωγή ενός 16χρονου που σόκαρε τον κόσμο (vid)
Τζ. Πολ Γκέτι – Μια σκοτεινή ιστορία: Το κραχ του 1929, η μυθική περιουσία και η απαγωγή ενός 16χρονου που σόκαρε τον κόσμο (vid)
Η υπομονή αποτέλεσε βασικό στοιχείο της επενδυτικής φιλοσοφίας του Γκέτι, καθώς πίστευε ότι τα μεγάλα κέρδη κατευθύνονται στους προσεκτικούς και υπομονετικούς επενδυτές και όχι σε όσους κυνηγούν γρήγορες αποδόσεις - Η σκληρότητα και ο ψυχρός υπολογισμός υπήρξε μια άλλη θεμελιώδης πλευρά της προσωπικότητάς του
Όταν ο Dow Jones είχε χάσει περίπου το 90% της αξίας του και οι επενδυτές εγκατέλειπαν μαζικά τη Wall Street, ο Τζ. Πολ Γκέτι έκανε ακριβώς το αντίθετο: αγόραζε μετοχές πετρελαϊκών εταιρειών σε εξαιρετικά χαμηλές αποτιμήσεις. Κι αυτό ήταν ένα στοίχημα που εξελίχθηκε σε μία από τις διασημότερες επενδυτικές ιστορίες του 20ού αιώνα.
Το 1932, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν στη δίνη της Μεγάλης Ύφεσης. Ο Dow Jones Industrial Average είχε υποχωρήσει περίπου 90% από το ιστορικό υψηλό του 1929, καταρρέοντας από περίπου 380 μονάδες σε επίπεδα κοντά στις 40.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το 1932, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν στη δίνη της Μεγάλης Ύφεσης. Ο Dow Jones Industrial Average είχε υποχωρήσει περίπου 90% από το ιστορικό υψηλό του 1929, καταρρέοντας από περίπου 380 μονάδες σε επίπεδα κοντά στις 40.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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