Τζ. Πολ Γκέτι – Μια σκοτεινή ιστορία: Το κραχ του 1929, η μυθική περιουσία και η απαγωγή ενός 16χρονου που σόκαρε τον κόσμο (vid)

Η υπομονή αποτέλεσε βασικό στοιχείο της επενδυτικής φιλοσοφίας του Γκέτι, καθώς πίστευε ότι τα μεγάλα κέρδη κατευθύνονται στους προσεκτικούς και υπομονετικούς επενδυτές και όχι σε όσους κυνηγούν γρήγορες αποδόσεις - Η σκληρότητα και ο ψυχρός υπολογισμός υπήρξε μια άλλη θεμελιώδης πλευρά της προσωπικότητάς του