Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε βίντεο από νυχτερινά κέντρα όπου παίζει remix με τη φωνή του στο «Και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ»
«Δεν είχα εκτιμήσει τι θα επακολουθήσει», σχολιάζει ο υπουργός Υγείας
Ο ίδιος επανήλθε με ανάρτησή του στο Χ, δημοσιεύοντας δύο βίντεο από μπαρ διαφορετικών πόλεων, όπου το σύνθημα ακούγεται σε χορευτικό remix, με τους θαμώνες να διασκεδάζουν στους ρυθμούς του.
«Δεν είχα εκτιμήσει πλήρως το τι θα επακολουθήσει», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του με τη φράση «Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο!».
Λοιπόν όταν ανέβασα το βίντεο με το γνωστό ιστορικό σύνθημα της @dap_ndfk και της @ONNED δεν είχα εκτιμήσει πλήρως το τί θα επακολουθήσει. Πέραν των εκατομμυρίων προβολών στα διάφορα social έγινε πλέον μόδα και μέσα στα μπαρ. Δείτε δυο διαφορετικά βίντεο από δύο διαφορετικές πόλεις και το πώς η νεολαία μας διασκεδάζει με τα συνθήματα μας. Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο! Να θυμάστε το σύνθημα αυτό έχει ιστορία, γεννήθηκε στα αμφιθέατρα όταν οι Νεοδημοκράτες αρνήθηκαν να υποκύψουν στα «ου» των Αριστερών και τελικά επικρατήσαμε στο Φοιτητικό Κίνημα. Μπράβο παιδιά πάμε γερά!— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 16, 2026
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:«Λοιπόν όταν ανέβασα το βίντεο με το γνωστό ιστορικό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ δεν είχα εκτιμήσει πλήρως το τί θα επακολουθήσει. Πέραν των εκατομμυρίων προβολών στα διάφορα social έγινε πλέον μόδα και μέσα στα μπαρ. Δείτε δυο διαφορετικά βίντεο από δύο διαφορετικές πόλεις και το πώς η νεολαία μας διασκεδάζει με τα συνθήματα μας. Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο! Να θυμάστε το σύνθημα αυτό έχει ιστορία, γεννήθηκε στα αμφιθέατρα όταν οι Νεοδημοκράτες αρνήθηκαν να υποκύψουν στα «ου» των Αριστερών και τελικά επικρατήσαμε στο Φοιτητικό Κίνημα. Μπράβο παιδιά πάμε γερά!».
Όπως προαναφέρθηκε όλα ξεκίνησαν από το βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη συνάντησή του με μέλη της ΟΝΝΕΔ στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα, όπου ο υπουργός Υγείας εμφανιζόταν να χειροκροτεί και να φωνάζει μαζί με τους νεαρούς παρευρισκόμενους το γνωστό σύνθημα της ΔΑΠ.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χώραγαν ούτε μέσα, ούτε στον διάδρομο. Ό,τι και να λένε η συσπείρωση μας ανεβαίνει διαρκώς και ας είμαστε αρκετούς μήνες προ των εκλογών. Την ωραιότερη όμως υποδοχή, μου την επεφύλαξαν τα παιδιά της @ONNED πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του @kmitsotakis— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2026
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