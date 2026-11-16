Λοιπόν όταν ανέβασα το βίντεο με το γνωστό ιστορικό σύνθημα της @dap_ndfk και της @ONNED δεν είχα εκτιμήσει πλήρως το τί θα επακολουθήσει. Πέραν των εκατομμυρίων προβολών στα διάφορα social έγινε πλέον μόδα και μέσα στα μπαρ. Δείτε δυο διαφορετικά βίντεο από δύο διαφορετικές πόλεις και το πώς η νεολαία μας διασκεδάζει με τα συνθήματα μας. Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο! Να θυμάστε το σύνθημα αυτό έχει ιστορία, γεννήθηκε στα αμφιθέατρα όταν οι Νεοδημοκράτες αρνήθηκαν να υποκύψουν στα «ου» των Αριστερών και τελικά επικρατήσαμε στο Φοιτητικό Κίνημα. Μπράβο παιδιά πάμε γερά!