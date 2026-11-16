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Συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία γιος γνωστού συνθέτη, είχε στην κατοχή του αναδιπλούμενο μαχαίρι
Συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία γιος γνωστού συνθέτη, είχε στην κατοχή του αναδιπλούμενο μαχαίρι
Ο νεαρός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ
Στη σύλληψη του γιου γνωστού συνθέτη προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στη Νέα Ερυθραία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Στροφυλίου, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ σταμάτησαν για έλεγχο έναν νεαρό, ηλικίας περίπου 18 ετών.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή του.
Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος χθες το βράδυ, με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Στροφυλίου, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ σταμάτησαν για έλεγχο έναν νεαρό, ηλικίας περίπου 18 ετών.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή του.
Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος χθες το βράδυ, με προφορική εντολή εισαγγελέα.
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