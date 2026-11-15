Από τον καναπέ… στο χρηματιστήριο: Πώς τα ριάλιτι έγιναν μπίζνες εκατομμυρίων και απειλούν να ανατρέψουν τα πάντα
Από τον καναπέ… στο χρηματιστήριο: Πώς τα ριάλιτι έγιναν μπίζνες εκατομμυρίων και απειλούν να ανατρέψουν τα πάντα
Δεν χρειάζεται πλέον να αγαπάς ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα για να παρακολουθείς με αγωνία την εξέλιξή του
Μερικές φορές, αρκεί να έχεις ποντάρει στον νικητή. Και αν οι προβλέψεις σου αποδειχθούν σωστές, μια εκπομπή που μέχρι χθες θεωρούσες χάσιμο χρόνου μπορεί ξαφνικά να μετατραπεί σε μια εξαιρετικά επικερδή δραστηριότητα.
Αυτό ακριβώς συνέβη στον Χάντερ Μπάτον, έναν αναλυτή πωλήσεων από το Πόρτλαντ του Όρεγκον, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει περίπου 1.000 δολάρια από ένα τηλεοπτικό ριάλιτι που δεν είχε παρακολουθήσει ποτέ.
Η ιστορία του ξεκίνησε το 2020, όταν ανακάλυψε τις λεγόμενες αγορές προβλέψεων (prediction markets) μέσα από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Η αρχική σκέψη του ήταν απλή: να αντισταθμίσει οικονομικά το ενδεχόμενο να χάσει ο υποψήφιος που υποστήριζε. Αν το εκλογικό αποτέλεσμα δεν του άρεσε, τουλάχιστον θα είχε κερδίσει κάποια χρήματα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Αυτό ακριβώς συνέβη στον Χάντερ Μπάτον, έναν αναλυτή πωλήσεων από το Πόρτλαντ του Όρεγκον, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει περίπου 1.000 δολάρια από ένα τηλεοπτικό ριάλιτι που δεν είχε παρακολουθήσει ποτέ.
Η ιστορία του ξεκίνησε το 2020, όταν ανακάλυψε τις λεγόμενες αγορές προβλέψεων (prediction markets) μέσα από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Η αρχική σκέψη του ήταν απλή: να αντισταθμίσει οικονομικά το ενδεχόμενο να χάσει ο υποψήφιος που υποστήριζε. Αν το εκλογικό αποτέλεσμα δεν του άρεσε, τουλάχιστον θα είχε κερδίσει κάποια χρήματα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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