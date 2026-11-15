Προς ρεκόρ 15ετίας οι τράπεζες με νέα δάνεια άνω των 16 δισ. ευρώ το 2026 – Στα 4,4 δισ. τα κέρδη του εννεαμήνου

Η καθαρή πιστωτική επέκταση των επτά τραπεζών πλησίασε τα 14 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026 – Ανησυχία για την αύξηση των «κόκκινων» δανείων, με 1,7 δισ. ευρώ να περνούν σε καθεστώς μη εξυπηρέτησης το πρώτο εξάμηνο





Στο εννεάμηνο του 2026 η πιστωτική επέκταση για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες μαζί με τις τράπεζες Κύπρου, Optima Bank και Credia Bank προσέγγισε τα 14 δισ. ευρώ. Με βάση τις προβλέψεις των διοικήσεων των επτά τραπεζών θα προσεγγίσουν ή και θα ξεπεράσουν τα 16 δισ. ευρώ και αναμένεται να καταγράψει ρεκόρ 15 και πλέον ετών.







Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2026 η καθαρή πιστωτική επέκταση για την Eurobank ανήλθε στα 3,8 δισ. ευρώ, κυρίως από τα επιχειρηματικά δάνεια και όπως όλα δείχνουν θα επιτύχει τον στόχο για ετήσια καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 4,5 δισ. ευρώ το 2026, με τη διοίκηση της τράπεζας να αφήνει περιθώριο για καλύτερη επίδοση.



Στην Alpha Bank η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε 2,6 δισ. για το εννεάμηνο, ενώ ο στόχος για ολόκληρο το 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 3,5 δισ. ευρώ.







Η Πειραιώς έκλεισε στο εννεάμηνο με καθαρή πιστωτική επέκταση 2,2 δισ. ευρώ και βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου άνω των 3 δισ. για το 2026.



Η Optima Bank στο 9μηνο παρουσίασε πιστωτική επέκταση περί το 1 δισ. ευρώ και συνολικά για το 2026 η διοίκηση προβλέπει επέκταση στο 1,3 δις. ευρώ, ενώ στην CrediaBank ανήλθε στο 1,5 δισ. ευρώ ξεπερνώντας τον στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση 1,3 για το σύνολο του 2026.



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Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων επιταχύνθηκε στο 4,5% από 4,3% τον Αύγουστο, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 2,8%, έναντι 2,6% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων υποχώρησε οριακά στο 3,2% από 3,3%.



Τα συνολικά καθαρά κέρδη των τραπεζών (των τεσσάρων συστημικών και της Κύπρου, Credia Bank Optima Bank), στο εννεάμηνο 2026 ανήλθαν σε 4,4 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 9,4%.



Τα καθαρά έσοδα από τόκους υποστήριξαν και στο τρίτο τρίμηνο το βάρος της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών, με την ενίσχυση των χορηγήσεων και τα υψηλότερα επιτόκια να στηρίζουν τη δυναμική των τραπεζών.



Η ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί τον βασικό μοχλό για μία βιώσιμη και ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών . Οι τράπεζες, όπως δείχνει το εννεάμηνο του 2026 ανεβάζουν στροφές, και εκτιμάται ότι μπορεί να καταγράψουν πιστωτική επέκταση που να ξεπεράσει τα 16 δισ. ευρώ, στηρίζοντας και τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.Στο εννεάμηνο του 2026 η πιστωτική επέκταση για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες μαζί με τις τράπεζες Κύπρου, Optima Bank και Credia Bank προσέγγισε τα 14 δισ. ευρώ. Με βάση τις προβλέψεις των διοικήσεων των επτά τραπεζών θα προσεγγίσουν ή και θα ξεπεράσουν τα 16 δισ. ευρώ και αναμένεται να καταγράψει ρεκόρ 15 και πλέον ετών.Την περασμένη χρονιά οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αύξησαν τα ενήμερα δάνειά τους και κατ’ επέκταση τη βάση εσόδων τους κατά περίπου 14,8 δισ. ευρώ, που αποτελεί την ισχυρότερη επίδοση των 15 τελευταίων ετών, έναντι 13,8 δισ. ευρώ το 2024, 5,8 δισ. ευρώ το 2023 και 8,5 δισ. ευρώ το 2022.Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2026 η καθαρή πιστωτική επέκταση για την Eurobank ανήλθε στα 3,8 δισ. ευρώ, κυρίως από τα επιχειρηματικά δάνεια και όπως όλα δείχνουν θα επιτύχει τον στόχο για ετήσια καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 4,5 δισ. ευρώ το 2026, με τη διοίκηση της τράπεζας να αφήνει περιθώριο για καλύτερη επίδοση.Στην Alpha Bank η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε 2,6 δισ. για το εννεάμηνο, ενώ ο στόχος για ολόκληρο το 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 3,5 δισ. ευρώ.Για την Εθνική Τράπεζα, η καθαρή πιστωτική επέκταση κινήθηκε κοντά στα 2 δισ. ευρώ, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η τράπεζα θα επιτύχει ή ακόμη και να υπερβεί τον στόχο για πιστωτική επέκταση άνω των 3 δισ. ευρώ για ολόκληρο το 2026.Η Πειραιώς έκλεισε στο εννεάμηνο με καθαρή πιστωτική επέκταση 2,2 δισ. ευρώ και βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου άνω των 3 δισ. για το 2026.Η Optima Bank στο 9μηνο παρουσίασε πιστωτική επέκταση περί το 1 δισ. ευρώ και συνολικά για το 2026 η διοίκηση προβλέπει επέκταση στο 1,3 δις. ευρώ, ενώ στην CrediaBank ανήλθε στο 1,5 δισ. ευρώ ξεπερνώντας τον στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση 1,3 για το σύνολο του 2026.Σύμφωνα με την UBS, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις αγορές με τους υψηλότερους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, μαζί με την Πορτογαλία και την Ολλανδία.Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων επιταχύνθηκε στο 4,5% από 4,3% τον Αύγουστο, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 2,8%, έναντι 2,6% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων υποχώρησε οριακά στο 3,2% από 3,3%.Τα συνολικά καθαρά κέρδη των τραπεζών (των τεσσάρων συστημικών και της Κύπρου, Credia Bank Optima Bank), στο εννεάμηνο 2026 ανήλθαν σε 4,4 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 9,4%.Τα καθαρά έσοδα από τόκους υποστήριξαν και στο τρίτο τρίμηνο το βάρος της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών, με την ενίσχυση των χορηγήσεων και τα υψηλότερα επιτόκια να στηρίζουν τη δυναμική των τραπεζών.

NPEs- «Kόκκινα δάνεια» Την ισχυρή κερδοφορία, την επαρκή ρευστότητα και την κεφαλαιακή ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών στο πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει η Moody's. Ωστόσο επισημαίνει ότι μία απότομη αύξηση των νέων NPLs, ιδίως εάν συνδυαστεί με ένα εξωτερικό σοκ, θα δοκίμαζε τις κεφαλαιακές και λοιπές δικλίδες ασφαλείας των τραπεζών και θα διάβρωνε τα κέρδη στην ποιότητα του ενεργητικού που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και θα επιβράδυνε τη δημιουργία κεφαλαίου.



Περίπου 1,7 δισ. ευρώ εξυπηρετούμενων δανείων μετατράπηκαν σε μη εξυπηρετούμενα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ μόλις 388 εκατ. ευρώ δανείων που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως NPLs επανήλθαν σε καθεστώς εξυπηρέτησης.



Το απόλυτο ύψος του αποθέματος NPLs αυξήθηκε κατά 9,3% στη διάρκεια της περιόδου, κυρίως λόγω της καθαρής εισροής νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων.



Οι πιέσεις στην ποιότητα του ενεργητικού συγκεντρώνονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις ΜμΕ, με τους αντίστοιχους δείκτες NPL να διαμορφώνονται στο 11,2% και στο 4,6%, έναντι 0,9% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.



Η ποιότητα ενεργητικού της Πειραιώς βελτιώθηκε, με τον δείκτη NPE να υποχωρεί στο 2% από 2,5% που ήταν στο περυσινό 9μηνο και ήταν ο χαμηλότερος από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.



Ο δείκτης NPE της Alpha Bank ανέβηκε στο 3,8%, από 3,6% το αντίστοιχο 9μηνο του 2025,κάτι που η τράπεζα απέδωσε σε μία ευρωπαϊκή κοινοπρακτική χρηματοδότηση επιχείρησης που αναδιαρθρώθηκε και σε περαιτέρω αναδιαρθρώσεις στεγαστικών.



Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Eurobank υποχώρησε στο 2,4%, από 2,8% το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, ενώ ο δείκτης NPE της Εθνικής υποχώρησε ελαφρώς στο 2,4% από 2,5%.

15.11.2026, 09:41