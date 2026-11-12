Data centers: Το στοίχημα των €10 δισ., τα 11 GW και οι νέοι κανόνες του παιχνιδιού

Στο 1 δισ. ευρώ η επενδυτική αξία των εγκαταστάσεων που λειτουργούν ή κατασκευάζονται - Η εικόνα της ελληνικής αγοράς από την GRDCA, οι προοπτικές ανάπτυξης και τα επτά «αγκάθια» του νέου νομοσχεδίου