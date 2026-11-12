Data centers: Το στοίχημα των €10 δισ., τα 11 GW και οι νέοι κανόνες του παιχνιδιού
Data centers: Το στοίχημα των €10 δισ., τα 11 GW και οι νέοι κανόνες του παιχνιδιού
Στο 1 δισ. ευρώ η επενδυτική αξία των εγκαταστάσεων που λειτουργούν ή κατασκευάζονται - Η εικόνα της ελληνικής αγοράς από την GRDCA, οι προοπτικές ανάπτυξης και τα επτά «αγκάθια» του νέου νομοσχεδίου
Επενδυτική αξία περίπου 1 δισ. ευρώ σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν ή βρίσκονται υπό κατασκευή και ενδιαφέρον που δυνητικά μπορεί να φτάσει τα 10 δισ. ευρώ συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής αγοράς data centers, σύμφωνα με σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Ελληνική Ένωση Κατασκευαστών και Λειτουργών Κέντρων Δεδομένων (GRDCA) στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου χθες. Η αγορά αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, την ώρα που η αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές cloud και τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες.
Την ίδια στιγμή, τα αιτήματα σύνδεσης των data centers στο ηλεκτρικό δίκτυο έχουν φτάσει τα 11 GW, μέγεθος πολλαπλάσιο των πραγματικών αναγκών του κλάδου. Το νέο νομοσχέδιο επιχειρεί να βάλει τάξη σε αυτή την κατάσταση, προκαλώντας ωστόσο αντιδράσεις για συγκεκριμένες προβλέψεις του. Η GRDCA, που αριθμεί 70 εταιρείες και έξι ανεξάρτητους συμβούλους, αναγνωρίζει την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων, ζητά όμως αλλαγές σε επτά σημεία που θεωρεί ότι επιβαρύνουν τις επενδύσεις.
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Την ίδια στιγμή, τα αιτήματα σύνδεσης των data centers στο ηλεκτρικό δίκτυο έχουν φτάσει τα 11 GW, μέγεθος πολλαπλάσιο των πραγματικών αναγκών του κλάδου. Το νέο νομοσχέδιο επιχειρεί να βάλει τάξη σε αυτή την κατάσταση, προκαλώντας ωστόσο αντιδράσεις για συγκεκριμένες προβλέψεις του. Η GRDCA, που αριθμεί 70 εταιρείες και έξι ανεξάρτητους συμβούλους, αναγνωρίζει την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων, ζητά όμως αλλαγές σε επτά σημεία που θεωρεί ότι επιβαρύνουν τις επενδύσεις.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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