Μιλάμε πολύ λιγότερο από ότι είκοσι χρόνια πριν
Μιλάμε πολύ λιγότερο από ότι είκοσι χρόνια πριν
Ολοένα και λιγότερο φαίνεται να μιλούν οι άνθρωποι σήμερα στην εποχή που μοιάζει να είναι της σιωπής
Η καθημερινότητα έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία είκοσι χρόνια- σκεφτείτε όλες τις εργασίες που κάνουμε καθημερινά ψηφιακά αντί να συνομιλούμε με ανθρώπους: χρησιμοποιούμε GPS αντί να ζητάμε οδηγίες στον δρόμο, κάνουμε τις τραπεζικές μας συναλλαγές ηλεκτρονικά, ψωνίζουμε από το διαδίκτυο, αγοράζουμε εισιτήρια για το μετρό από μηχανήματα, κάνουμε αναλήψεις.
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