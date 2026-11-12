Ιζαμπέλα Φούλοπ-Αναστασία Παντούση: Οι βασίλισσες της μικρής οθόνης παίζουν, ποζάρουν και μαγεύουν
Ιζαμπέλα Φούλοπ-Αναστασία Παντούση: Οι βασίλισσες της μικρής οθόνης παίζουν, ποζάρουν και μαγεύουν
Πώς δημιουργούνται σήμερα οι πρωταγωνίστριες; Δύσκολο ερώτημα
UPD:
Γιατί κάποτε η διαδικασία ήταν απλή, σχεδόν αυτόματη. Ενα εξώφυλλο, ένας παραγωγός που ταυτόχρονα με τα γυρίσματα “αλίευε” ταλέντα, το κατάλληλο σενάριο και το κοινό ως η τελευταία ζαριά σε μία παρτίδα δημοφιλίας. Σήμερα, δεν αρκεί ένα εξώφυλλο. Παρήλθε η εποχή που οι φωτογραφίες στα stands των περιπτέρων εξαργυρώνονταν με δημοσιότητα και ανάθεση ρόλων. Η ηλεκτρονική μετάβαση άλλαξε την πορεία των διαδρομών και κυρίως αυτών που οδηγούν σε κορυφές στις οροσειρές του life style. Πλέον, για να σε αγαπήσει το νεανικό κοινό, ή το περίφημο δυναμικό, σύμφωνα με την τηλεοπτική ορολογία, θα πρέπει να σε δει στην δική του οθόνη, να σκρολάρει, να επισκεφτεί το προφίλ στο Instagram και στη συνέχεια να τσεκάρει το “παίξιμο”. Για τις μεγαλύτερες ηλικίες η διαδικασία αναγνώρισης ταλέντου συνήθως ξεκινά από το θέατρο ή από μία σειρά αξιώσεων. Και όλα συνδέονται με την ερμηνεία.
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