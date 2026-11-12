Ερρίκος Πετιλόν: Μια ζωή όλα στο κόκκινο, από το Studio 54 μέχρι την τελευταία σύλληψη

Καταβεβλημένος, με λευκά πλέον μαλλιά αλλά με αυτό το πρόσωπο που γοήτευσε κάποιες από τις ωραιότερες γυναίκες του κόσμου να θυμίζει ακόμα ότι μερικές φορές η ομορφιά είναι αμαρτία, ο Ερρίκος Πετιλόν αφέθηκε ελεύθερος για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στην Θεσσαλονίκη