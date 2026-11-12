Ερρίκος Πετιλόν: Μια ζωή όλα στο κόκκινο, από το Studio 54 μέχρι την τελευταία σύλληψη
Ερρίκος Πετιλόν: Μια ζωή όλα στο κόκκινο, από το Studio 54 μέχρι την τελευταία σύλληψη
Καταβεβλημένος, με λευκά πλέον μαλλιά αλλά με αυτό το πρόσωπο που γοήτευσε κάποιες από τις ωραιότερες γυναίκες του κόσμου να θυμίζει ακόμα ότι μερικές φορές η ομορφιά είναι αμαρτία, ο Ερρίκος Πετιλόν αφέθηκε ελεύθερος για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στην Θεσσαλονίκη
UPD:
«Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος» ήταν κάποια μόνο από τα λόγια ενός από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του ελληνικού lifestyle, η φήμη του οποίου ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας την δεκαετία του ’80, λίγη ώρα μετά το τέλος της νέας του περιπέτειας.
Μιας από τις τόσες που έζησε σε μια ζωή που παραπέμπει εύκολα σε ένα μυθιστόρημα που τα περιέχει όλα: Φήμη, δόξα, λεφτά, έρωτες με διάσημες γυναίκες, εθισμούς, νύχτες στο Studio 54, συλλήψεις, φυλακή. Ο τίτλος της αυτοβιογραφίας του «Ποιος να το πίστευε, ο Ερρίκος…» αποδείχτηκε τελικά κάτι παραπάνω από προφητικός.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Μιας από τις τόσες που έζησε σε μια ζωή που παραπέμπει εύκολα σε ένα μυθιστόρημα που τα περιέχει όλα: Φήμη, δόξα, λεφτά, έρωτες με διάσημες γυναίκες, εθισμούς, νύχτες στο Studio 54, συλλήψεις, φυλακή. Ο τίτλος της αυτοβιογραφίας του «Ποιος να το πίστευε, ο Ερρίκος…» αποδείχτηκε τελικά κάτι παραπάνω από προφητικός.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
UPD:
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